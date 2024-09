easyJet: fino al 23 settembre sconti fino al 20% su 250.000 posti

easyJet informa: “easyJet annuncia una promozione che asseconda la voglia di viaggiare di tutti i passeggeri italiani, per programmare weekend lunghi, ponti e vacanze di Natale a prezzi imbattibili. Da oggi, fino alla mezzanotte del 23 settembre, è infatti possibile prenotare voli con uno sconto del 20% su 250.000 posti, per viaggiare da e per l’Italia tra il 1° ottobre 2024 e il 31 marzo 2025.

Si apre così l’opportunità di esplorare, ad esempio, due delle più affascinanti città europee. Sarà possibile visitare Atene, la culla della civiltà occidentale, con voli diretti da Milano Malpensa, Napoli e Venezia, dove antico e moderno si fondono in un mix unico. Oltre ai celebri siti archeologici come l’Acropoli, la città offre anche eventi culturali imperdibili, e numerosi festival che spaziano dalla tradizione classica alle espressioni contemporanee.

Oppure Praga, una delle capitali europee più affascinanti e romantiche, raggiungibile con voli da Milano Malpensa e Napoli. Con il suo straordinario patrimonio architettonico e culturale, Praga ospita eventi di spicco come il prestigioso Festival Internazionale della Musica Primavera, che ogni anno attira artisti di fama mondiale nel campo della musica classica”.

“Non mancano le destinazioni più belle del Mediterraneo, per una vacanza tra mare e cultura: grazie alla promozione sarà possibile, ad esempio, raggiungere da Milano Malpensa la città di Malaga, nel cuore della Costa del Sol, per godersi le bellezze della destinazione o partire alla scoperta dell’Andalusia. Oppure volare da Malpensa a Larnaca, Cipro, dove le spiagge di Agia Napala, la capitale Nicosia e la cittadina di Limassol sono a portata di mano. Per chi desidera mettere in agenda il primo tuffo della stagione, si potranno invece scegliere i collegamenti da Milano Malpensa a Tenerife, l’isola dell’eterna primavera dal clima mite e dalla natura lussureggiante.

I Super Sconti sono un’occasione unica per scoprire il meglio di queste destinazioni senza rinunce, con tariffe che rendono il sogno di viaggiare ancora più vicino alla realtà.

La promozione è attiva su tutti i canali di vendita easyJet fino alla mezzanotte del 23 settembre”, conclude easyJet.

