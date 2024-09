Volotea celebra il talento dei viaggiatori con i “Volotea Travel Photo Awards”

Pensati come un invito a condividere la ricchezza e la bellezza delle proprie destinazioni preferite, i Volotea Travel Photo Awards hanno l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame con i tanti clienti che, volo dopo volo, scelgono di viaggiare con Volotea. Da sempre, il vettore riconosce il grande potere dell’arte e della cultura e fa della creatività e del talento dei suoi passeggeri un punto di forza. È da questa idea che nasce la prima edizione di questo concorso: scoprire le destinazioni offerte da Volotea attraverso gli occhi dei partecipanti.

“Vogliamo celebrare la fotografia di viaggio esplorando gli angoli più autentici dell’Europa e invitiamo i nostri passeggeri a partecipare e a raccontare con uno scatto i loro luoghi preferiti, raggiungibili grazie a Volotea. Ecco perché abbiamo creato questo concorso per fotografi professionisti e amatoriali che, attraverso le loro foto, mostreranno la ricchezza culturale e i paesaggi più emblematici delle nostre città, spiagge, montagne e altri luoghi immortalati da e per gli appassionati di viaggi”, spiega Marcos da Gama, Brand Director di Volotea.

“Fino al 20 ottobre 2024, gli appassionati di fotografia, professionisti e non, potranno partecipare caricando le loro foto di viaggio più belle di una città Volotea – senza limiti di numero – sul sito dedicato VoloteaTravelPhotoAwards.com.

Due le categorie in concorso, Photo Fan (dedicata ai dilettanti) e Pro (dedicata ai professionisti), e quattro diversi filoni tematici per rendere omaggio alle destinazioni servite da Volotea:

• Vita locale: per catturare l’essenza della vita quotidiana della città.

• Luoghi segreti: per svelare i luoghi nascosti che regalano sempre grande fascino a una destinazione.

• Bellezza naturale: per mostrare la natura in tutta la sua diversità, dai paesaggi inesplorati ai momenti di contemplazione.

• Esperienze condivise: per raccontare i momenti di connessione e condivisione durante i viaggi.

Per l’occasione, Volotea ha riunito una giuria di rinomati professionisti del mondo della fotografia, della creatività e della comunicazione: JC Pieri, noto fotografo e videografo; Guille Briceño, fotografo specializzato in fotografia di viaggio; Pasquale Monda, fotografo italiano specializzato in paesaggi e fotografia urbana; Sandra Rikic, direttore della comunicazione di Volotea; Lorena Pedre, direttore creativo dell’agenzia pubblicitaria DoubleYou”, afferma Volotea.

“Il premio? Un anno di voli Volotea gratuiti e uno zaino da viaggio Tropicfeel per il vincitore della categoria Photo Fan (amatoriale). Il vincitore della categoria Pro vincerà, oltre a un anno di voli Volotea gratuiti, anche una fotocamera digitale FUJIFILM X-T50 con obiettivo.

I risultati saranno annunciati sui social network della compagnia aerea nella settimana del 4 novembre 2024.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione, visitare il sito web dedicato: https://travelphotoawards.volotea.com/“, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)