LATAM rinnova le cabine dei suoi aeromobili con un investimento di oltre 360 milioni di dollari

Con l’obiettivo di continuare a migliorare la propria flotta e l’esperienza a bordo dei passeggeri, LATAM ha annunciato che, a partire da questo mese, avvierà un processo di rinnovamento di 24 dei suoi aerei Boeing 787, con un investimento totale di 360 milioni di dollari. Verranno ammodernati completamente gli interni delle cabine con nuovi sedili, intrattenimento a bordo e miglioramenti del design.

Il rinnovamento comprende una nuova cabina Premium Business, con l’aggiunta della nuova poltrona Recaro R7 (ex CL6720) di Recaro Aircraft Seating. Per la prima volta, i viaggiatori disporranno di porte dove ci sono le poltrone Premium Business. In questo modo, verrà garantita maggiore privacy, spazio personale e comfort, rendendo il Gruppo LATAM il primo gruppo aereo in Sud America a offrire questa nuova esperienza.

I sedili della classe Economy saranno completamente rinnovati con sedili all’avanguardia, progettati ergonomicamente per offrire più spazio e comfort. Inoltre, i passeggeri potranno godere di un maggiore comfort nei sedili Economy Plus, che offrono più spazio per le gambe, maggiore reclinabilità, poggiapiedi ed esclusivo spazio per i bagagli.

“Con un design che riflette l’essenza unica del Gruppo LATAM e un’attenzione ai minimi dettagli, le nostre nuove cabine sono state create per offrire un’esperienza di viaggio di livello mondiale. Le nuove poltrone Premium Business segnano un significativo passo in avanti, combinando comfort, privacy ed eleganza. Questi rinnovamenti posizionano LATAM come leader nel settore, offrendo ai nostri passeggeri un livello di comfort senza precedenti e un’esperienza di volo esclusiva”, afferma Paulo Miranda, VP Area Customers di LATAM Airlines Group.

I sedili, sia in Premium Business che in Economy, saranno rivestiti fino al 70% di pelle riciclata, un materiale già utilizzato dalla maggior parte degli aerei a fusoliera stretta (aerei a corridoio singolo) del Gruppo LATAM. Questo rivestimento consente di ridurre dell’87% la quantità di acqua utilizzata per la produzione di questo materiale rispetto a quella necessaria per la pelle normale. In aggiunta, secondo i dati forniti dal produttore Gen Phoenix, questo materiale ha finora evitato di mandare in discarica 21 tonnellate di rifiuti.

I passeggeri della classe Economy potranno connettersi all’intrattenimento di bordo tramite Bluetooth e godere della più grande selezione di contenuti della regione, tra cui oltre 240 film, 740 episodi di programmi televisivi, 1.500 brani musicali e contenuti esclusivi di Max, Paramount+ e Disney+, tutti visualizzabili su nuovi schermi touchscreen ad alta definizione da 12 pollici.

Inoltre, questi aeromobili saranno dotati della mappa interattiva Arc™ di Panasonic in 3D, che fornisce informazioni dettagliate sulle destinazioni dall’alto, consentendo ai passeggeri di scoprire i punti di riferimento iconici delle varie città.

“La nostra stretta collaborazione con LATAM ha dato vita a una poltrona davvero unica per i passeggeri della Business Class”, afferma il Dr. Mark Hiller, CEO di RECARO Aircraft Seating e RECARO Holding. “Il modello R7 garantisce un comfort superiore, eleva la privacy a un nuovo livello e sarà un’aggiunta straordinaria alla loro flotta e al mercato sudamericano”.

Dei 24 aerei interessati al rinnovamento 10 sono Boeing 787-8 – destinati esclusivamente al mercato interno cileno – e 14 sono Boeing 787-9, che operano in Cile, Brasile e Perù. Il primo aereo ad essere ammodernato sarà il Boeing 787-8, che inizierà i voli commerciali il 1° marzo 2025.

L’intero processo di ammodernamento dei 24 aerei si svolgerà nelle basi di manutenzione di São Carlos, in Brasile, e di Santiago, in Cile. Si stima che il completamento dell’installazione avverrà per metà 2026. Ciò dipende dal fatto che ogni retrofit richiede dai 2 ai 4 mesi, a seconda delle migliorie da apportare.

