ITA Airways all’IFTM Top Resa 2024 di Parigi

ITA Airways partecipa all’IFTM Top Resa 2024, la fiera internazionale del turismo che si terrà a Parigi dal 17 al 19 settembre. L’evento, ospitato al Parc des Expositions de la Porte de Versailles e che vede la partecipazione delle principali compagnie aeree e aziende travel in Europa, sarà l’occasione per la Compagnia di consolidare la propria presenza sul mercato francese.

“L’IFTM Top Resa si svolge ogni anno a Parigi ed è l’evento di riferimento per i professionisti del settore dei viaggi e del turismo di tutti i segmenti, tra cui quello Business, Leisure, Gruppi, MICE ed Eventi. Questo importante appuntamento rappresenta una piattaforma globale dinamica che riunisce i principali protagonisti dell’industria per definire il futuro del travel all’insegna della sostenibilità. L’edizione 2024 presenterà oltre 1.400 brand e accoglierà più di 30.000 professionisti provenienti da 170 destinazioni, offrendo un ricco programma di tre giorni.

ITA Airways sarà presente con il proprio spazio personalizzato all’interno del Club Affaires, lo spazio dedicato agli specialisti del Business Travel, situato nel padiglione Airline (stand E019). Qui, il team vendite locale accoglierà visitatori e partner commerciali, fornendo informazioni sulle ultime novità della Compagnia e sui principali sviluppi.

La Francia rappresenta per ITA Airways il secondo mercato europeo dopo l’Italia. Uno dei principali obiettivi della partecipazione della Compagnia alla fiera di quest’anno è valorizzare i collegamenti tra Francia e Italia, con un’offerta di 92 frequenze settimanali, per un totale di 184 voli durante la stagione estiva.

Nel dettaglio, l’operativo tra Italia e Francia include: 4 voli giornalieri tra Roma Fiumicino e Parigi Charles De Gaulle; 3 voli giornalieri tra Roma Fiumicino e Nizza; fino a 7 voli giornalieri tra Milano Linate e Parigi Charles De Gaulle/Orly.

Tra le principali novità presentate da ITA Airways alla fiera, c’è l’introduzione nella prossima stagione invernale, di voli diretti verso nuovi importanti scali orientali, come Dubai, che sarà inaugurata il 27 ottobre, e Bangkok, che aprirà il 16 novembre. Entrambe le rotte saranno operate con aerei di nuova generazione, che riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2 in media del 20%”, afferma ITA Airways.

“In occasione di questo importante evento ITA Airways illustrerà le ultime innovazioni nel servizio dedicate alla clientela, tra cui l’introduzione della Premium Economy sulla flotta Airbus A350-900, che garantisce ai passeggeri un maggiore comfort sui voli intercontinentali. La nuova configurazione della cabina prevede 33 posti in Business, 24 in Premium Economy e 262 in Economy. Inoltre, i passeggeri di Premium Economy potranno beneficiare di vantaggi come l’imbarco prioritario, maggior confort per le gambe e spazio riservato ai bagagli a mano.

A conferma dell’importanza del mercato francese, ITA Airways, attraverso il programma fedeltà VOLARE, offre servizi esclusivi e la possibilità di accumulare punti fin dal primo volo, oltre a un’ampia gamma di partnership.

Il programma Volare sta crescendo rapidamente: conta attualmente 2,4 milioni di membri, oltre 30 partner commerciali e 10 alleanze con i programmi fedeltà di altre compagnie aeree. Volare è molto apprezzato in Francia, il quarto mercato per numero di iscritti.

Il 2024 rappresenta un anno di forte crescita per ITA Airways, in particolare sul lungo raggio, uno dei pilastri strategici della Compagnia. Attualmente, ITA Airways opera 57 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 15 intercontinentali. Durante la stagione estiva, la Compagnia ha ampliato la propria offerta con nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso Chicago, Toronto, Riad, Accra, Dakar e Gedda. Tutti i passeggeri in arrivo a Roma possono facilmente collegarsi al vasto network domestico ed europeo di ITA Airways dal suo hub principale di Roma Fiumicino.

Tra le nuove destinazioni, il Medio Oriente si afferma come un mercato strategico, con nuovi voli verso Riad, destinati al traffico business, e Gedda, al turismo leisure e religioso. Nell’Africa subsahariana, le nuove rotte verso Accra e Dakar potenziano il traffico point-to-point e rafforzano i legami tra le due regioni, favorendo il turismo business e leisure”, prosegue ITA Airways.

“Tutti i voli ITA Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, oppure attraverso il customer center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)