Finnair lancia speciali tariffe per volare in Finlandia a prezzi scontati

Finnair informa: “Finnair ha lanciato delle speciali tariffe per volare verso alcune delle migliori destinazioni in Finlandia, ideali per un viaggio invernale. Prenotando entro il 26 settembre 2024, sarà possibile approfittare dell’offerta e volare da Milano Malpensa e Roma Fiumicino verso Ivalo, Kuusamo, Kittilä e Rovaniemi, tra l’1 ottobre e il 13 febbraio 2025. Finnair, recentemente premiata come “miglior compagnia aerea del Nord Europa” ai World Airline Awards 2024 di Skytrax per la sua efficienza, puntualità e comfort, offre così un’opportunità imperdibile per scoprire il fascino del nord”.

“Ivalo, situata nel cuore della Lapponia, offre un paesaggio incantevole fatto di laghi e fiumi, ideale per immergersi nella natura e scoprire le aree dove pascolano le renne. Qui è possibile esplorare i storici siti legati alla corsa all’oro e comprendere come la cultura lappone si sia intrecciata con quella sami, dando vita a un’affascinante fusione di tradizioni.

Kittilä è la destinazione ideale per chi vuole fuggire dal caos della città e dedicarsi ad attività sportive immersi nella natura. In inverno è la meta preferita dagli sciatori, grazie alla sua vicinanza al comprensorio di Levi, noto per ospitare le gare di Coppa del Mondo di sci alpino. Per i meno sportivi invece, i numerosi parchi intorno alla città offrono l’occasione di ammirare da vicino il paesaggio invernale della Lapponia, immersi in un ambiente incontaminato, lontano dai rumori e dalle luci della vita cittadina.

Kuusamo, situata nella parte nord orientale del Paese, nascosta dalle alture lapponi è la meta per gli amanti della natura. Il suo paesaggio incontaminato include svariati parchi naturali e, in autunno, offre spettacolari panorami dove è possibile ammirare il suggestivo foliage.

Rovaniemi è una è una delle mete più celebri della Lapponia, famosa per il Villaggio di Babbo Natale, di cui Finnair è orgogliosamente partner dal 1983. Oltre alla magia natalizia, la città offre emozionanti escursioni nella natura circostante, che possono essere vissute a bordo di una slitta trainata da husky, renne o in motoslitta. Chi è particolarmente fortunato potrà concludere l’avventura ammirando due dei fenomeni naturali più spettacolari: l’aurora boreale o il sole di mezzanotte”, prosegue Finnair.

“La speciale offerta di Finnair termina il 26 settembre 2024 e prevede tariffe scontate per viaggiare tra il 1° ottobre 2024 e il 13 febbraio 2025. Per maggiori informazioni: https://www.finnair.com/it-it“, conclude Finnair.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)