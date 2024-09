Eve Air Mobility annuncia il nuovo Chief Commercial Officer

Eve Air Mobility (“Eve”) annuncia la nomina di Megha Bhatia come nuovo Chief Commercial Officer (CCO). “Con sede a Melbourne, Bhatia supervisionerà le global sales, market intelligence, and government relations divisions di Eve. Bhatia entra a far parte di Eve da Jet Support Services, Inc. (JSSI), dove ha ricoperto il ruolo di Chief Strategy Officer. Il suo mandato presso JSSI è stato caratterizzato da iniziative strategiche che hanno guidato le vendite e consentito il cross-selling e l’integrazione dei dati tra le unità aziendali.

Prima di JSSI, Bhatia ha ricoperto una serie di ruoli di leadership presso Rolls-Royce nell’arco di oltre un decennio, ricoprendo varie posizioni di leadership, culminando nel suo ruolo di Vice President Sales & Marketing for Business Aviation. Bhatia ha apportato contributi significativi, come la trasformazione delle performance del team per raggiungere vendite record e aumentare le esperienze tecniche e commerciali dei clienti attraverso miglioramenti dei processi e collaborazione interfunzionale”, afferma Embraer.

“La vasta esperienza e la leadership strategica di Megha saranno determinanti, mentre Eve si prepara alla conversione delle LOI in ordini fermi”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve Air Mobility. “La sua capacità di guidare la crescita, gestire grandi P&L e guidare team ad alte prestazioni, combinata con la sua profonda conoscenza del settore dell’aviazione, la rendono un’aggiunta inestimabile al nostro team esecutivo. Mentre continuiamo a far progredire l’Advanced Air Mobility (AAM) ecosystem, l’esperienza di Megha svolgerà un ruolo cruciale nel raggiungimento dei nostri obiettivi con iniziative di squadra e nella guida di una crescita sostenibile”.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Eve Air Mobility, un’azienda pionieristica all’avanguardia nell’Advanced Air Mobility, dedita a trasformare il modo in cui le persone viaggiano. In qualità di leader del settore, EVE sta creando un ecosistema completo di prodotti e soluzioni, in cui gli eVTOL all’avanguardia sono perfettamente integrati con operazioni sicure e sistemi agnostici ottimizzati, tra cui il moderno air traffic management. Sono orgogliosa di entrare a far parte del talentuoso team di Eve, lavorando in modo collaborativo per promuovere la strategia olistica di EVE che supporta la nostra vasta base di clienti globali e promuove una crescita duratura”.

“Eve vanta il più grande backlog del settore, con lettere di intenti per 2.900 aeromobili eVTOL, che rappresentano un potenziale fatturato di 14,5 miliardi di dollari su 30 clienti in 13 paesi. Oltre agli aeromobili, l’azienda ha ottenuto accordi con 14 service and operations customers in 9 paesi e accordi preliminari per la sua urban air traffic management solution, Vector, con 17 clienti in nove paesi.

L’espansione continua di Eve del suo portafoglio diversificato di servizi e soluzioni operative ha recentemente raggiunto un traguardo significativo. L’azienda ha assemblato con successo il suo primo full-scale eVTOL prototype presso la Embraer test facility a Gavião Peixoto, Stato di San Paolo, e ha completato il processo di selezione dei primary suppliers per il suo eVTOL aircraft.

L’azienda sta attualmente avanzando nella fase successiva di sviluppo, che prevede una serie di testing campaigns complete, progettate per valutare ogni aspetto del funzionamento e delle performance del velivolo, dalle capacità di volo alle caratteristiche di sicurezza”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)