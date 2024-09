Air France: la “Premium Economy” ora è rinominata “Premium”

Lanciata da Air France nel 2009, la “Premium Economy” ora ha il nome di “Premium”, sottolineando ulteriormente l’esperienza di viaggio unica associata a questa spaziosa e confortevole cabina che offre un maggiore senso di privacy.

“Progettata in modo che i clienti possano godere appieno dei suoi standard di comfort superiori, Premium è disponibile in tutta la flotta Air France e nella rete a lungo raggio.

Nella Premium cabin, l’ultimo sedile reclinabile è disponibile su slezionati aeromobili Boeing 777 e Airbus A350. Lo schienale del sedile si reclina generosamente fino a 124 gradi ed è stato allargato per un comfort extra. C’è anche da 94 a 97 cm di spazio per le gambe e un poggiapiedi regolabile. Anche i cuscini in schiuma del sedile sono stati ridisegnati e il tessuto a spina di pesce aggiunge ulteriore morbidezza.

Grazie al graduale rinnovo delle sue cabine di viaggio, quasi l’80% della flotta Air France sarà dotata di sedili reclinabili entro la fine del 2025.

Durante il volo, i clienti beneficiano di un comfort kit progettato esclusivamente per questa cabina, cuffie audio antirumore, una coperta e un cuscino, per un relax e un divertimento garantiti.

Ogni sedile è dotato di un ampio touchscreen antiriflesso Ultra HD da 13,3 pollici con qualità 4K e connessione Bluetooth, che consente ai clienti di godere di oltre 1.500 ore di intrattenimento on-demand, con particolare attenzione alle produzioni francesi. I clienti possono anche collegare il proprio dispositivo personale direttamente allo schermo e utilizzarlo come telecomando o consultare l’in-flight entertainment catalogue. Il sedile è dotato di porte USB ed è disponibile anche una connessione Wi-Fi.

Per una maggiore eleganza, la cabina è stata ristrutturata, con nuove tonalità di blu navy, il colore distintivo di Air France, e azzurro cielo, una tonalità specifica di questa cabina di viaggio. Il caratteristico accento rosso della compagnia adorna i poggiatesta dei sedili, i cuscini, le coperte, i comfort kit e i vassoi per i pasti”, afferma Air France.

“Una volta seduti comodamente, i nostri equipaggi offrono a ogni cliente un bicchiere di champagne per dargli il benvenuto a bordo.

Ogni cliente riceve un full “French-style” meal service, che comprende spuntini, un antipasto, una scelta di due piatti caldi, formaggio e dessert, serviti in stoviglie eco-progettate con posate in acciaio inossidabile.

I menu Premium sono ora ideati da uno dei principali chef francesi stellati Michelin. Da novembre 2023, Frédéric Simonin, detentore di una stella Michelin e Meilleur Ouvrier de France, ha creato due piatti caldi che vengono regolarmente rinnovati, tra cui un’opzione vegetariana.

Per preparare questi menù, Frédéric Simonin ha collaborato con Servair, leader mondiale nel catering a bordo, scegliendo prodotti freschi, locali e di stagione, oltre a carne, pollame, latticini e uova 100% francesi e pesce proveniente da pesca sostenibile, in linea con gli standard della compagnia.

Air France punta a continuare a migliorare la sua catering offer per attrarre ulteriormente i suoi clienti Premium. L’offerta di dessert è stata recentemente rinnovata per soddisfare anche i palati più esigenti. E ora, sui voli di oltre 9 ore, è disponibile una nuova offerta di gelati tra i pasti serviti durante il volo. Disponibili in due gusti, vaniglia o cioccolato al latte con mandorle caramellate, questi gelati sono tradizionalmente realizzati in Provenza, nel sud della Francia.

Durante il volo è disponibile anche un’ampia selezione di bevande calde e fredde, con o senza alcol. Una nuova selezione di vini e birre francesi è disponibile esclusivamente in questa cabina, oltre allo champagne. Xavier Thuizat, il nuovo head sommelier di Air France, presenterà ai clienti una lista di vini, champagne e liquori francesi completamente rinnovata nella primavera del 2025″, prosegue Air France.

“I clienti che viaggiano in Premium cabin beneficiano di SkyPriority, una gamma di servizi semplificati e prioritari in aeroporto. Con SkyPriority, i clienti possono effettuare il check-in e depositare i bagagli presso sportelli dedicati e beneficiare di un accesso più rapido e privilegiato attraverso i controlli di sicurezza e il controllo passaporti, nonché di dedicated sales and transfers desks. Possono inoltre usufruire della priorità all’imbarco o dell’opzione di imbarcarsi quando preferiscono e della consegna prioritaria dei bagagli”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Copyright Air France)