Airbus è stata selezionata da MDA Space per la fornitura di oltre 200 Sparkwing solar arrays

Airbus ha annunciato di essere stata selezionata da MDA Space Ltd., un fornitore leader di tecnologie e servizi avanzati per l’industria spaziale globale in rapida espansione, per la fornitura di solar arrays per MDA AURORATM, la software-defined satellite product line che consente alle costellazioni di estendere le reti di comunicazione in ogni angolo del mondo.

“Airbus fornirà oltre 200 Sparkwing solar arrays che saranno costruiti su una linea designata presso l’impianto di produzione ad alta capacità di Airbus a Leida, Paesi Bassi. Il solar array è il più grande Sparkwing fino ad oggi, costituito da due ali con cinque pannelli ciascuna e che fornisce un’area fotovoltaica di oltre 30 mq.

La MDA AURORATM supply chain aiuterà a supportare le consegne di prodotti per la Telesat Low Earth Orbit (LEO) satellite constellation Lightspeed, una rete globale innovativa e avanzata che porterà connettività di classe enterprise ai clienti in tutto il mondo”, afferma Airbus.

“Siamo lieti di essere stati scelti come fornitore di pannelli solari per collaborare con MDA Space per Telesat Lightspeed. Il nostro Sparkwing solar array product non solo soddisfa le esigenze di questo innovativo constellation project, ma è anche su misura per garantire performance ottimali nello spazio. I pannelli solari Sparkwing sono progettati per la produzione in serie, ideali per le costellazioni, e di conseguenza contribuiremo a un progetto che consente la connettività spaziale”, ha affermato Rob Postma, Managing Director of Airbus in the Netherlands.

“Progettata per soddisfare i mutevoli requisiti tecnici e aziendali del settore satellitare, la MDA AURORATM software-defined satellite product line offre agli operatori flessibilità e funzionalità senza pari, migliorando notevolmente le performance della costellazione a costi e tempi di commercializzazione ridotti.

Sparkwing è il primo commercially available, off-the-shelf solar array al mondo per small satellites. In origine era ottimizzato per Low Earth Orbit missions che richiedono livelli di potenza compresi tra 100 W e 2.000 W. Offre ai clienti una scelta di oltre trenta diverse dimensioni di pannello, configurabili in ali dispiegabili con uno, due o tre pannelli per ala, con necessità di un’unica attuazione (grazie a un solo fermo per ala). Nel frattempo, la sua gamma di applicazioni è cresciuta per coprire anche richieste di potenza più elevate e pannelli più grandi e numerosi per ala per missioni in LEO e oltre.

Oltre alla generazione di energia, il solar array product offre un’elevata rigidità, uno sforzo di integrazione minimo (realizzato per l’integrazione dal cliente) e richieste ottimali sulle spacecraft sidewall tolerances. Sparkwing è un prodotto sviluppato da Airbus nei Paesi Bassi, con il supporto del Netherlands Space Office e dell’ESA“, conclude Airbus.

