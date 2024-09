Bombardier annuncia i vincitori del suo Diamond Supplier Program per il 2023

Bombardier ha assegnato a 26 suoi fornitori la prestigiosa Diamond certification, in riconoscimento delle loro eccezionali performance operative per il 2023, nonché della loro dedizione al mantenimento di elevati standard di qualità e al miglioramento continuo. Bombardier ha consegnato i premi ai suoi Diamond suppliers durante una cerimonia a Montréal il 16 settembre 2024.

“Premiare i fornitori per le loro performance operative e l’innovazione sostenute non solo riconosce i loro importanti contributi alla nostra attività, ma aiuta anche a promuovere una cultura di eccellenza e collaborazione che guida il successo reciproco”, ha affermato Shauna Gamble, Chief Procurement Officer, Bombardier. “Siamo molto lieti di poter celebrare i risultati dei nostri 26 Diamond award winners per il 2023, ognuno dei quali ha dimostrato un impegno incrollabile nel mantenere solide operazioni che andranno a vantaggio dei nostri clienti, delle nostre strutture e della nostra rete di assistenza mondiale”.

“I fornitori vengono riconosciuti in tre categorie: Production, Indirect Goods and Services, Aftermarket. I Bombardier Diamond Suppliers hanno raggiunto i livelli di performance operative necessari per qualificarsi in queste categorie specifiche per l’anno solare 2023″, afferma Bombardier.

“Per molti anni, il Diamond Supplier Program di Bombardier ha premiato i fornitori per la loro mentalità di crescita innovativa e l’eccellenza nelle performance operative”, ha affermato Éric Filion, Executive Vice President, Programs and Supply Chain, Bombardier. “Apprezziamo le relazioni di successo e a lungo termine che abbiamo costruito con i nostri fornitori e siamo orgogliosi di riconoscere il loro duro lavoro e la loro dedizione attraverso l’invio di questi premi”.

“Oltre al prestigioso Diamond Supplier Program, quest’anno Bombardier ha introdotto una categoria separata per Outstanding Partnership.

Il destinatario dell’“Outstanding Partnership” award viene valutato in base all’alleanza, alla collaborazione e agli eccezionali customer support and services. Bombardier annuncia che il primo destinatario dell’Outstanding Partnership di quest’anno è RAMM Aerospace.

L’anno prossimo, Bombardier lancerà anche l’Environmental Sustainability Supplier Award.

Le performance e l’affidabilità degli aeromobili Bombardier, così come la comprovata esperienza di eccellenza e innovazione dell’azienda, sono ottenute attraverso una ponderata collaborazione con i fornitori e costruendo partnership basate sulla fiducia e sul rispetto. Per maggiori informazioni sul Diamond Supplier Program, visitare la Diamond Supplier webpage di Bombardier: https://bombardier.com/en/suppliers/diamond-supplier-recognition-program“, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)