News Brevi – 17.09.2024

RYANAIR CHIEDE AL GOVERNO DI AUMENTARE IL LIMITE DEI VOLI A CIAMPINO (DA 65 A 130) PER L’ANNO GIUBILARE 2025 – Ryanair in un comunicato informa: “Ryanair ha chiesto oggi al Governo di aumentare urgentemente il limite di voli all’aeroporto di Ciampino (da 65 a 130) per consentire al traffico di Roma di crescere in tempo per l’anno giubilare del 2025. La crescita a Roma è limitata, poiché Ciampino è vincolato a un tetto massimo di 65 voli al giorno (solo 4 voli all’ora). Altre capitali dell’UE come Bruxelles, Parigi e Londra beneficiano di 2 o più aeroporti (senza tali limiti) che consentono alle compagnie aeree di aumentare la capacità e il turismo utilizzando aeroporti secondari come Ciampino. Aeroporti come Ciampino possono offrire costi inferiori, il che favorisce la crescita del traffico a tariffe ridotte. Questa crescita a tariffe ridotte è vitale per il successo dell’anno giubilare 2025, quando milioni di pellegrini da tutta Europa vorranno visitare Roma”. Il Group CEO di Ryanair, Michael O’Leary, ha dichiarato: “Ryanair chiede al Governo di alzare il limite di voli a Ciampino (da 65 a 130 voli giornalieri) e consentire a Ryanair di aumentare rapidamente i visitatori a Roma per l’anno giubilare 2025. Ryanair chiede al Governo di raddoppiare i movimenti giornalieri di Ciampino a 130 voli (solo 8 voli all’ora) per aumentare il traffico, l’occupazione e il turismo a Roma, soprattutto quando questi voli saranno operati dai nuovi e silenziosi Boeing B737-8200 Gamechanger di Ryanair. Ryanair chiede inoltre al Governo di abolire l’addizionale municipale regressiva, proprio come hanno già fatto le regioni Friuli-Venezia Giulia e Calabria nel 2024. Tutti gli aeroporti italiani potrebbero godere di una rapida crescita del traffico e dei visitatori nei prossimi anni se lo Stato italiano abolisse l’addizionale municipale, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, oltre 20 milioni di passeggeri all’anno su 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro Ryanair nelle regioni italiane”.

PRATICA DI MARE: INAUGURATO IL MEMORIALE DEDICATO AGLI AVIATORI SANITARI – Martedì 11 settembre, sul piazzale antistante l’Infermeria Principale di Pratica di Mare (RM), si è tenuta la cerimonia solenne per l’inaugurazione del Memoriale dedicato agli Aviatori Sanitari. L’iniziativa, nata nel contesto dei festeggiamenti per i 100 anni della Forza Armata, ha avuto come obiettivo quello di commemorare i caduti, i dispersi e coloro che sono deceduti per malattia appartenenti al Corpo Sanitario e che si sono distinti sul piano etico-valoriale durante la loro vita. La cerimonia si è svolta alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, e del Comandante Logistico, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. Erano inoltre presenti, oltre ad una rappresentanza del personale militare del quadro permanente, i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche, i parenti delle famiglie dei caduti e rappresentanti di altre Forze Armate. Il monumento, nato come area di progetto dell’Infermeria Principale nel luglio 2021, risulta composto da un monolite proveniente da una cava situata nelle vicinanze dell’Aeroporto di Guidonia, proprio per testimoniare il legame tra la Forza Armata e la città che negli anni ’30 veniva chiamata “Città dell’aria”. Nella parte centrale superiore è raffigurato un aviere di sanità in uniforme posizionato davanti a un biplano, con il volto ed il braccio rivolti al cielo mentre simbolicamente invita i giovani ad accettare le nuove sfide. Tale raffigurazione è stata posta su una prominenza con la morfologia di un’ala di gabbiano e nella parte sottostante è presente un rilievo che richiama un timone di direzione. Su lastre trasparenti sono ricordati i caduti, i dispersi e gli ignoti, nonché i benemeriti del Corpo Sanitario Aeronautico. Tramite 4 epitaffi collettivi e 11 individuali che si ispirano alla poesia lirica greca e al genere romantico di Ugo Foscolo, si celebra il coraggio di coloro che nella storia hanno lasciato un segno di valore e per tale motivo sono meritevoli di essere ricordati quale forza dell’esempio (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO AL VERTICE DEL CENTRO REPSONSABILITA’ AMMINISTRATIVA-AM – Il 10 settembre, a Palazzo Aeronautica, nell’ufficio del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, è avvenuto l’avvicendamento al vertice dell’Ufficio Generale del Centro Responsabilità Amministrativa-AM tra il Generale Ispettore Capo Sergio Walter Maria Li Greci e il Generale di Divisione Aerea Maurizio Cantiello. Un evento sobrio durante il quale il Generale Li Greci ha ricordato alcuni dei più importanti obiettivi raggiunti sotto il suo mandato – iniziato nel 2021 – e alcune delle molteplici sfide affrontate. A seguire, ha preso la parola il nuovo Capo dell’UCRA-AM, Gen. Div. Cantiello il quale, dopo aver ringraziato il Capo Ufficio Generale uscente, si è detto consapevole dell’ampiezza e della portata dei compiti e delle responsabilità che lo attendono ma anche determinato ad affrontare il nuovo incarico con entusiasmo e determinazione, certo dell’aiuto e della collaborazione di tutto il personale dell’Ufficio Coordinamento Generale e della Direzione di Amministrazione. Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, nell’esprimere vivo apprezzamento per quanto realizzato dal Capo Ufficio Generale uscente, ha espresso i migliori auguri di buon lavoro al Gen. Cantiello con l’auspicio che, nel solco della linea tracciata, possano essere raggiunti tutti gli obiettivi prefissati in un’ottica di massima efficienza della struttura organizzativa della Forza Armata. L’UCRA-AM è alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. L’organizzazione dell’Ufficio, in armonia con quanto previsto per le analoghe articolazioni attivate presso le altre Forze Armate, valorizza, in particolare, la funzione di stazione appaltante principale dell’A.M. con competenza sulle procedure di maggiore impatto economico ed aventi ad oggetto forniture e servizi di interesse operativo, mantenendo le funzioni di controllo della gestione amministrativa degli Enti, tramite la Direzione di Amministrazione dell’A.M. (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PAPA FRANCESCO VOLA IN LUSSEMBURGO CON ITA AIRWAYS – ITA Airways informa: “Il Santo Padre, per il suo prossimo Viaggio Apostolico, partirà il 26 settembre alle ore 8:05 da Roma Fiumicino verso Aeroporto di Lussemburgo-Findel viaggiando con ITA Airways ITA Airways ha scelto l’Airbus A321neo per accompagnare il Santo Padre nel suo viaggio. L’A321neo è l’aeromobile più grande della famiglia A320neo di Airbus, vanta consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto inferiori del 20%. Si tratta del primo aeromobile narrow body configurato con tre cabine separate: Business Class (12 posti), Premium Economy (12 posti) ed Economy (141 posti di cui 12 dedicati alla Comfort Economy). Come di consueto, il volo partirà dal Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci, con atterraggio previsto per le 10:00 ora locale. Ad accogliere sottobordo il Santo Padre presso l’aeroporto di Fiumicino saranno presenti il Direttore Generale di ITA Airways, Andrea Benassi, e il Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO Volare, Emiliana Limosani. Il supervisore delle attività di bordo sarà il Comandante Corrado Di Maria con 18.000 ore di volo di esperienza; l’equipaggio complessivo sarà di 9 persone, 3 piloti e 6 assistenti di volo, a cui si unisce il team ITA Airways dedicato ai voli speciali. Come di consueto, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno con Papa Francesco i rappresentanti della stampa italiana e internazionale. Per ITA Airways è un onore e motivo di grande orgoglio accompagnare il Santo Padre per il suo Viaggio Apostolico”. “Per questo viaggio ITA Airways ha predisposto un piano che contempla l’efficientamento delle procedure operative, l’utilizzo di SAF (Sustainable Aviation Fuel) per un quantitativo pari al 0,5% del rifornimento necessario ai voli e la compensazione integrale delle emissioni non eliminabili attraverso la partecipazione ad un progetto di riduzione di CO2 certificato Gold Standard”, conclude ITA Airways.

ADR: TRENO LEONARDO EXPRESS – Aeroporti di Roma informa: “Da mercoledì 18 settembre, grazie alla collaborazione tra la Regione Lazio, FS-Ferrovie dello Stato Italiane e ADR, verrà potenziato il servizio no-stop “Leonardo Express” tra la stazione di Roma Termini e l’Aeroporto di Fiumicino con due corse aggiuntive nella fascia notturna. Le due nuove tratte prevedono i seguenti orari: Roma Termini – Fiumicino Aeroporto 23:35 – 00:07; Fiumicino Aeroporto – Roma Termini 00:23 – 00:55”.

ETIHAD AIRWAYS: LE STATISTICHE SUL TRAFFICO NEL MESE DI AGOSTO 2024 – Etihad Airways ha pubblicato le statistiche sul traffico per agosto 2024. La compagnia aerea ha trasportato 1,7 milioni di ospiti e ha raggiunto un average passenger load factor dell’89% nel mese, riflettendo una performance molto forte durante la stagione delle vacanze estive. Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha affermato: “Il nostro numero di passeggeri ad agosto è aumentato in modo significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, dimostrando il nostro continuo slancio di crescita. Da inizio anno abbiamo accolto 12,0 milioni di passeggeri, un aumento del 36% rispetto all’anno precedente. Ad agosto 2024, il nostro conteggio dei passeggeri su 12 mesi ha raggiunto oltre 17 milioni, che è quasi il 70% in più rispetto all’intero anno 2022. Abbiamo mantenuto un sano passenger load factor dell’89% per agosto 2024, anche se abbiamo ampliato la nostra capacità rispetto al 2023. Questa solida performance, in particolare durante il periodo delle vacanze, sottolinea la crescente preferenza per Etihad tra i viaggiatori. La nostra flotta operativa è cresciuta fino a 95 aeromobili, rispetto ai 79 dello stesso periodo dell’anno scorso. Questo aumento di 16 nuovi aeromobili negli ultimi dodici mesi è il risultato dell’ambizione e dell’impegno dell’intera compagnia, che ha lavorato insieme per raggiungere questo obiettivo in tempi eccezionali, offrendo allo stesso tempo un load factor costantemente superiore all’86%. Nel mese di agosto, abbiamo reso operativi gli ultimi due dei sei A321neo previsti per il 2024. Inoltre, ora stiamo volando verso 10 destinazioni passeggeri in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Questa espansione potenzia la nostra rete e supporta la posizione di Abu Dhabi come hub dell’aviazione globale e come destinazione principale per i turisti da tutto il mondo”.

AIRBUS RIPORTA SHARE BUYBACK TRANSACTION – Airbus informa: “Airbus SE segnala alcune share buyback transactions sotto il Regulation (EU) No 596/2014 dell’European Parliament e del Council del 16 aprile 2014 (“EU Market Abuse Regulation”). Le transazioni fanno parte di un share buyback programme annunciato il 9 settembre 2024, allo scopo di supportare le future employee share ownership plan activities e gli equity-based compensation plans. Il programma è intrapreso ai sensi dell’autorità concessa all’Airbus SE Board of Directors dagli azionisti durante l’Airbus Annual General Meeting tenutosi il 10 aprile 2024, per riacquistare fino a un massimo del 10% del capitale azionario emesso. Il numero totale di azioni acquistate nell’ambito del programma dal 9 settembre 2024 al 13 settembre 2024 ammonta a 398.686 azioni e il corrispettivo totale di tali acquisti ammonta a €51.902.389,82”.

JETBLUE E CAPE AIR POTENZIANO IL LORO CODESHARE CON LOYALTY BENEFITS – JetBlue ha annunciato oggi che i membri del suo programma fedeltà TrueBlue possono ora guadagnare e riscattare punti TrueBlue su voli selezionati operati da Cape Air quando prenotano viaggi su jetblue.com o tramite l’app mobile JetBlue. I vantaggi fedeltà dei clienti JetBlue con Cape Air ampliano ulteriormente una partnership che è stata formata per la prima volta nel 2007, il primo airline codeshare agreement per JetBlue. Cape Air, una delle più grandi commuter airlines negli Stati Uniti, serve attualmente 32 città negli Stati Uniti e nei Caraibi e offre oltre 250 voli giornalieri. Nel corso degli anni, la partnership tra le due compagnie aeree è cresciuta fino a offrire collegamenti senza interruzioni tra New York, Boston e San Juan, Porto Rico, verso destinazioni nel Nord-Est e nei Caraibi, tutto con un’unica prenotazione. “Come nostro primo airline partner, non potremmo essere più entusiasti di espandere la nostra partnership con Cape Air per offrire ai nostri clienti la possibilità di guadagnare e riscattare tramite il nostro programma fedeltà TrueBlue”, ha affermato Chris Buckner, JetBlue’s vice president of loyalty and partnerships. “Sia che si viaggi verso una delle nostre città di riferimento come Boston, New York o San Juan, sia che ci si colleghi a destinazioni balneari di livello mondiale nei Caraibi, continuiamo a offrire ai clienti più modi per essere premiati per la loro fedeltà e sfruttare al meglio la loro esperienza di viaggio”. “Per 17 anni abbiamo ampliato la nostra partnership con una visione condivisa per connettere e deliziare i clienti nelle comunità in cui operiamo”, ha affermato Lisa Shivdasani, Cape Air’s senior vice president of airline partnerships and commercial. “Con la nostra partnership ampliata, siamo entusiasti di offrire ancora più valore a coloro che vivono, lavorano e si divertono in alcune delle più belle destinazioni di vacanza del mondo”.

SAAB CONSEGNA IL QUINTO GLOBALEYE AGLI EMIRATI ARABI UNITI – Saab consegna il quinto GlobalEye agli Emirati Arabi Uniti. La recente consegna è la quinta di una serie di cinque GlobalEye Airborne Early Warning and Control (AEW&C) aircraft consegnati agli Emirati Arabi Uniti dal 2020. “In stretta collaborazione con l’UAE Air Force, Saab ha sviluppato, prodotto e consegnato una flotta di cinque velivoli GlobalEye all’avanguardia, tutti in un periodo inferiore a 10 anni. Ciò rafforza ulteriormente la posizione di Saab come fornitore leader nell’airborne early warning and control segment”, afferma Carl-Johan Bergholm, head of Saab’s business area Surveillance. GlobalEye è una advanced multi-domain AEW&C solution con una serie di sensori attivi e passivi che forniscono rilevamento e identificazione a lungo raggio di oggetti in aria, in mare e sulla terraferma. Fornendo informazioni in tempo reale alle unità dell’aeronautica, dell’esercito e della marina, GlobalEye consente una maggiore situational awareness delle aree circostanti e il rilevamento precoce delle minacce.

SAAB CONSEGNA NUOVI RADAR AL BRITISH ARMY – A partire dal 22 luglio 2024, cinque Arthur systems di nuova generazione, denominati TAIPAN dall’esercito britannico, sono stati consegnati, accettati e sono ora con il 5th Regiment Royal Artillery. Sostituendo MAMBA, il radar Arthur di ultima generazione, TAIPAN, offre al British Army rapid deployment and re-deployment, high operational mobility, precise counter-battery operations, individuando un numero maggiore di bersagli a una distanza maggiore con reduced electronic warfare signatures, sfruttando la Digital Antenna technology di Saab. La Royal Artillery ha formalmente accettato TAIPAN per il 5° reggimento il 28 giugno al Larkhill Camp. “Siamo immensamente orgogliosi di supportare l’esercito britannico con i nostri sistemi TAIPAN all’avanguardia. Il nostro rapporto con l’esercito e l’Arthur system si basa su anni di esperienza che risalgono al servizio in Iraq e Afghanistan. Il team di Saab non vede l’ora di continuare a supportare il Regno Unito, che diventerà il primo utente dei nuovi Arthur current generation and next generation systems”, afferma Andy Fraser, Group Managing Director, Saab UK.

RAYTHEON E’ STATA SELEZIONATA PER SNELLIRE LA PRODUZIONE DEGLI SPY-6 TRANSMIT/RECEIVE MODULES – Raytheon, un’azienda RTX, si è aggiudicata un Office of Naval Research (ONR) Navy ManTech project dal Penn State University Applied Research Laboratory’s Electronics Manufacturing Center of Excellence per snellire la produzione di SPY-6 Transmit/Receive (TR) modules. I progressi nella produzione come l’automazione, le nuove fonti di materiali e i miglioramenti della resa dei processi si tradurranno in risparmi sui costi per la U.S. Navy durante l’intero ciclo di vita del radar SPY-6. “I TR modules sono un componente chiave in molti dei critical sensing systems”, afferma Colin Whelan, president of Advanced Technology at Raytheon. “Questi progressi nella produzione avvantaggeranno notevolmente le capacità future e possono essere implementati in altri U.S. Navy and Department of Defense programs”. SPY-6 è la famiglia di radar della U.S. Navy che esegue air and missile defense su diverse classi di navi. Le quattro varianti di SPY-6 utilizzano hardware e software comuni e la loro costruzione modulare li rende più affidabili e meno costosi da mantenere.

MALAYSIA AIRLINES SCEGLIE PRISM DI SABRE PER OTTIMIZZARE L’ESPERIENZA DEI VIAGGIATORI AZIENDALI – Sabre Corporation, uno dei principali fornitori di software e tecnologia per l’industria globale dei viaggi, ha annunciato oggi che Malaysia Airlines, la compagnia aerea nazionale della Malesia, ha scelto PRISM per potenziare e ottimizzare il segmento aziendale. Utilizzando dati automatizzati in tempo reale e l’analisi delle tendenze, PRISM offre analisi avanzate che permettono soluzioni di viaggio più personalizzate per i clienti aziendali. PRISM è uno strumento globale con clienti e fonti di dati internazionali, che elabora dati provenienti da oltre 5.000 fonti a livello mondiale, con oltre 200 milioni di prenotazioni di voli aziendali nel 2023. PRISM fornisce approfondimenti e analisi uniche, inclusi modelli solidi di redditività dei contratti e rapporti di performance, insieme a più di 350 rapporti preformattati che contengono migliaia di configurazioni di dati differenti. Oltre a essere completamente ospitato su Google Cloud, PRISM supporta ora l’invio settimanale di dati dalle sue fonti. Chi opta per l’opzione API beneficerà di invii di dati automatizzati giornalieri. PRISM offre dati giornalieri sulle tendenze di prenotazione aziendali, analisi avanzate alimentate dalle capacità di BigQuery e Looker di Google Cloud, connessioni API per collegarsi ai sistemi CRM delle compagnie aeree e strumenti avanzati per facilitare la collaborazione commerciale con compagnie aeree partner e clienti aziendali.

L”ANA FUTURE FRONTIER FUND’ DI ANA HOLDINGS INVESTIRA’ IN AXELSPACE HOLDINGS E NEARME INC. – ANA HOLDINGS INC., tramite il suo corporate venture capital (CVC) fund ‘ANA Future Frontier Fund L.P.’, ha annunciato l’investimento nelle seguenti società: Axelspace Holdings Corporation, uno sviluppatore di microsatelliti; NearMe Inc., un AI-based shared transportation service. Axelspace HD è una space technology company specializzata nello sviluppo di microsatelliti tramite Axelspace Corporation, una consolidated subsidiary fondata nel 2008. ANA Future Frontier Fund L.P. acquisirà azioni di Axelspace HD, riconoscendo l’eccezionale team di microsatellite experts dell’azienda. NearMe è un’azienda con sede a Tokyo fondata nel 2017, specializzata in ride sharing services, che affronta le sfide della mobilità concentrandosi su qualità ed efficienza. Negli ultimi 18 mesi da marzo 2023, l’airport shuttle service di NearMe ha registrato una crescita significativa, con un numero di utenti aumentato da 300.000 a oltre 850.000. ANA Future Frontier Fund L.P. investirà in NearMe, basandosi su una solida base di fiducia attraverso collaborative demonstration experiments con l’ANA MaaS “Travel CUBE” service.

LOCKHEED MARTIN: IL TPY-4 RADAR COMPLETA CON SUCCESSO I RISK REDUCTION TEST PER IL 3DELRR PROGRAM – L’U.S. Air Force Three-Dimensional Expeditionary Long Rang Radar (3DELRR) program team e Lockheed Martin hanno completato con successo i risk reduction testing per il radar TPY-4. Questo evento ha dimostrato le performance del radar in una varietà di condizioni. “Questa pietra miliare nei test è un altro risultato verso le 3DELRR deliveries. Queste pietre miliari stanno suscitando interesse da parte di diverse altre organizzazioni governative”, ha affermato Chandra Marshall, vice president of Lockheed Martin Radar and Sensor Systems. “I dati raccolti svolgeranno un ruolo nell’ottimizzazione delle performance del sistema”. “Il 3DELRR program è della massima importanza per l’air surveillance in tutto il mondo. Il program office, in collaborazione con Lockheed Martin, è pienamente impegnato nell’implementazione di successo dei 3DELRR systems e non vede l’ora di vedere il radar TPY-4 sul campo”, conclude Lockheed Martin.