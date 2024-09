Embraer presenta il C-390 Millennium all’Africa Aerospace & Defence 2024

Embraer presenterà il suo C-390 Millennium multi-mission aircraft all’Africa Aerospace & Defence (AAD) expo, dal 18 al 22 settembre 2024 presso la Waterkloof Air Force Base in Pretoria.

Come risorsa strategica, il C-390 Millennium esegue un’ampia gamma di military and support missions per forze armate e altri dipartimenti governativi.

“Il C-390 Millenium è progettato fin dall’inizio per essere versatile, non è solo eccellente per le missioni militari, ma può anche svolgere compiti di interesse nazionale come la gestione dei disastri, l’evacuazione medica, la sorveglianza marittima e la lotta antincendio. Siamo certi che il C-390 sia un velivolo perfettamente adatto alle diverse esigenze della South African Air Force e dei ministeri”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Con una capacità di carico di 26 tonnellate, una velocità di 470 nodi e un’avionica all’avanguardia, il C-390 è il miglior aereo della sua categoria. I suoi potenti motori, l’ampia stiva dotata di rampa posteriore e il robusto carrello di atterraggio gli consentono di svolgere le missioni più impegnative su piste non asfaltate. Una vera risorsa strategica per i suoi utenti finali, il C-390 Millenium può svolgere un’ampia gamma di missioni militari e civili come il trasporto di merci, personale e veicoli per operazioni di mantenimento della pace, Special operations, Humanitarian support, Medical Evacuation, Search and Rescue, Maritime Surveillance, Fire Fighting, Air to air refueling, Disaster management.

Di recente, il C-390 dotato di roll-on/roll-off Intensive Care Unit capability è entrato in servizio con l’Hungarian Air Force, consentendogli di supportare critical medical evacuation (MEDEVAC) and humanitarian missions”, afferma Embraer.

“Da quando è diventato operativo con la Brazilian Air Force nel 2019 e con la Portuguese Air Force nel 2023, il C-390 ha dimostrato la sua efficienza operativa e affidabilità. Grazie alle sue performance leader, alla convenienza e alla versatilità, il C-390 è stato selezionato da diverse nazioni come Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca e Corea del Sud.

L’attuale flotta di aeromobili operativa ha accumulato più di 14.000 ore di volo, con un mission capable rate del 93% e mission completion rates al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)