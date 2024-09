Leonardo celebra la 100a consegna del TH-73A Thrasher alla U.S. Navy

Leonardo ha celebrato un traguardo significativo, con la 100a consegna dell’elicottero TH-73A Thrasher alla United States Navy il 17 settembre, in una cerimonia nel nord-est di Philadelphia.

“All’inizio del 2020, la Marina ha selezionato il Leonardo TH-73A, una advanced Instrument Flight Rules (IFR) rated version dell’AW119Kx commerciale, per sostituire la sua vecchia flotta di TH-57B/C Sea Rangers come primary training helicopter per la prossima generazione di rotary and tilt-rotor pilots per Navy, Marine Corps, Coast Guard e alcune nazioni alleate”, afferma Leonardo.

“Siamo orgogliosi di continuare a fornire il nostro contributo alla Marina, che mira a fornire il massimo livello di qualità per l’addestramento dei suoi naval aviators di prossima generazione”, ha affermato Gian Piero Cutillo, Managing Director of Leonardo Helicopters. “Ci impegniamo a sostenere questa capacità con la nostra tecnologia per garantire che le esigenze dei nostri partner siano soddisfatte, poiché le capacità in prima linea e i requisiti operativi continuano a evolversi”.

“Siamo entusiasti di consegnare il 100° TH-73 ai nostri stimati partner della Marina degli Stati Uniti”, ha affermato Clyde Woltman, Chief Executive Officer of Leonardo Helicopters U.S. “Questa pietra miliare nella produzione è una testimonianza di tutta la collaborazione e del duro lavoro tra le nostre organizzazioni e rimaniamo concentrati sulla preparazione della prontezza della flotta per i decenni a venire”.

“Il TH-73A Advanced Helicopter Training System rappresenta una modernizzazione fondamentale nella Navy helicopter training technology, passando dall’avionica analogica a quella digitale, e si prevede che servirà la U.S. Navy fino al 2050 e oltre. Questa capacità di addestramento migliorata contribuirà a mantenere il più alto standard di addestramento al volo militare con le attuali e pertinenti training platforms. Il TH-73A faciliterà un naval aviator di qualità superiore e più competente, che sarà pronto ad affrontare le sfide operative affrontate dalla flotta.

Il design avanzato del TH-73A, basato sulla variante certificata IFR dell’AW119Kx commerciale, lo distingue come la scelta ideale per l’initial flight training, con la capacità di supportare manovre operative avanzate. L’elicottero è dotato di un robusto motore Pratt & Whitney PT-6 e presenta dual safety and hydraulic systems, garantendo affidabilità e sicurezza durante tutti gli aspetti delle operazioni di volo. Con la moderna avionica digitale fornita da Genesys Aerosystems, il Thrasher eccelle in ogni manovra all’interno del Navy’s training program e ha ampliato i programmi di addestramento, facilitando una transizione fluida dalle attività di volo fondamentali al complex operational training”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Leonardo)