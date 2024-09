SAS annuncia una forte espansione a Copenhagen, che diventerà il suo global hub

SAS annuncia un’ampia espansione da Copenhagen a partire dal summer traffic program for 2025, posizionando il main hub come un gateway internazionale chiave da e per la Scandinavia e l’Europa settentrionale.

SAS presenta 15 nuove rotte da Copenhagen, tra cui una nuova rotta a lungo raggio per Seattle (leggi anche qui). L’aggiunta di diversi nuovi voli diretti da Copenhagen verso destinazioni europee e intercontinentali popolari supporterà una maggiore crescita sia per SAS che per tutta la Scandinavia come hub globale.

Le nuove rotte introdotte nel programma estivo sono Cracovia, Madrid, Budapest, Lione, Valencia, Malta, Bucarest, Milano Linate, Siviglia, Turku, Billund, Kristiansand, Harstad/Narvik e Bodø. Inoltre, ci sarà un aumento di frequenza su 15 delle rotte esistenti, tra cui destinazioni chiave come Stoccolma, Oslo, Praga, Berlino ed Helsinki, consolidando la posizione di Copenhagen come hub globale.

Con il recente ingresso in SkyTeam, SAS si sta concentrando sulla portata globale e continuerà a sviluppare Copenhagen come suo hub principale per i viaggi internazionali. L’attraente posizione di Copenhagen nell’Europa continentale consente viaggi efficienti in giornata nell’Europa settentrionale, centrale e occidentale. L’hub fungerà anche da punto di transito chiave per i viaggi a lungo raggio, collegando l’Europa con il Nord America e l’Asia.

“A seguito della nuova proprietà e del completamento con successo della nostra ristrutturazione, SAS sta emergendo come una compagnia aerea competitiva e finanziariamente forte. Rafforzando Copenhagen come nostro hub principale ed espandendo la nostra rete, stiamo aumentando la connettività e guidando la crescita economica non solo in Danimarca ma in tutta la Scandinavia. Mentre ci concentriamo sulla costruzione di un hub globale in Scandinavia, Copenhagen diventerà un gateway centrale, avvicinando ancora di più la regione”, afferma il CEO di SAS Anko van der Werff.

“Per i nostri passeggeri, ciò significa più opzioni di viaggio, maggiore comodità e un’esperienza fluida in un numero crescente di destinazioni”, continua van der Werff.

SAS continua a offrire servizi solidi da Oslo e Stoccolma. Oslo Gardemoen manterrà fino a 125 partenze giornaliere verso oltre 60 destinazioni, concentrandosi sui viaggi regionali ed europei. Inoltre, a partire dall’estate del 2025, SAS introdurrà una nuova rotta stagionale tra Oslo e New York (JFK), migliorando la connettività transatlantica.

Stoccolma Arlanda, con oltre 70 rotte dirette e 120 partenze giornaliere, rimarrà un importante gateway per i viaggi europei e intercontinentali, supportato dalla partnership recentemente annunciata da SAS con Braathens Regional Airways AB (BRA) che ottimizzerà i servizi aerei regionali (leggi anche qui).

Mentre SAS migliora la connettività e condivide più sviluppi più avanti quest’anno, la compagnia aerea è posizionata per essere una forza trainante nella transizione verso l’aviazione sostenibile insieme ad altri stakeholder e partner. Supportando gli obiettivi di sostenibilità della compagnia, le nuove rotte saranno caratterizzate da aeromobili moderni ed efficienti nei consumi, riducendo le emissioni e ampliando al contempo il network.

