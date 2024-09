Sikorsky riceve la certificazione FAA per la Life Extension del S-92A Main Gear Box Housing

Sikorsky, una società Lockheed Martin, ha annunciato di aver ricevuto la certificazione della Federal Aviation Administration (FAA) per offrire una one-time life extension per specifici main gear box housings sui suoi elicotteri S-92. Sfruttando gli Health and Usage Monitoring Systems (HUMS) data raccolti dalla Sikorsky S-92 fleet, che rappresenta oltre 300 velivoli e 2,3 milioni di fleet flight hours, l’azienda ha sviluppato una metodologia per determinare con maggiore precisione i life-limit per le parti e aiutare ad alleviare i problemi della supply chain che interessano il settore.

“Questo credito guadagnato si basa sull’esame degli HUMS data per i singoli housings, consentendo continued operation oltre l’attuale limite di 4.300 ore. Questa estensione è resa possibile dall’utilizzo della metodologia LifePlus™ di Sikorsky, che determina la component life delle S-92 helicopter parts in base all’effettivo utilizzo dell’aeromobile. La certificazione consentirà agli operatori di mantenere le gearboxes in servizio per più ore, riducendo i tempi di fermo e aumentando la prontezza operativa e la disponibilità per la flotta. LifePlus™ continuerà a essere un multi-phase intelligent approach ai calcoli della durata dei componenti con le attuali certificazioni FAA pianificate nel 2025 e oltre”, afferma Sikorsky.

“La FAA certification del main gear box housing che ha guadagnato crediti di durata è solo uno dei tanti esempi del continuo investimento di Sikorsky nella piattaforma S-92”, ha affermato Leon Silva, vice president of Sikorsky’s Global Commercial and Military Systems. “Per oltre un decennio, abbiamo investito in LifePlus™ e siamo entusiasti di vedere che sta diventando un punto di svolta per il settore”.

“A fine 2023, la FAA ha approvato la prima component life extension utilizzando la LifePlus technology sull’S-92 main rotor hub, aumentando il retirement time da 9.000 ore a 15.000 ore o 45.000 ground-air-ground cycles, estendendo la durata delle parti attuali nella flotta.

Con LifePlus™, Sikorsky sta ridefinendo il modo in cui il settore pensa a component life and maintenance, fornendo agli operatori il supporto di cui hanno bisogno per mantenere i loro elicotteri in servizio più a lungo, migliorando al contempo sicurezza e affidabilità”, conclude Sikorsky.

