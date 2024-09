L’Indonesian Air Force ordina quattro elicotteri Airbus H145

L’Indonesian Air Force ha ordinato quattro elicotteri Airbus H145 come parte del suo training modernisation programme. L’ordine è stato annunciato durante il Bali International Airshow, che si svolge questa settimana.

“In base all’accordo tra l’Indonesian Air Force e PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Airbus consegnerà i five-bladed H145 a PTDI, che gestirà il riassemblaggio, il completamento dei mission equipment e altri lavori di personalizzazione presso la sua struttura a Bandung, Indonesia, per la consegna finale all’air force. Questi elicotteri multi-missione saranno impiegati per military training and light search-and-rescue missions”, afferma Airbus.

“Siamo onorati che l’Indonesia abbia scelto il primo Airbus H145 del paese per la sua nuova training fleet. Siamo pienamente convinti che l’H145, altamente versatile, avrà un impatto positivo nel migliorare la formazione dei piloti militari e, allo stesso tempo, sarà un facilitatore fondamentale per le operazioni di ricerca e soccorso. Con un partner fidato come PTDI, non vediamo l’ora di lavorare insieme a supporto della flotta indonesiana”, ha affermato Vincent Dubrule, Head of Asia-Pacific, Airbus Helicopters.

“Siamo profondamente onorati della fiducia riposta dall’Indonesian Air Force attraverso il loro ordine di elicotteri H145, come parte del loro programma di modernizzazione del training. Questa collaborazione non solo rafforza la partnership di lunga data tra PTDI e Airbus, ma dimostra anche il nostro impegno nel fornire soluzioni innovative e affidabili per le esigenze operative nazionali. Attraverso questa stretta partnership, PTDI non solo supporterà la consegna degli elicotteri H145, ma migliorerà anche le nostre capacità in termini di integrazione e assemblaggio presso le nostre strutture. Siamo certi che questa cooperazione creerà nuove opportunità per lo sviluppo dell’industria aerospaziale nazionale e sosterrà ulteriormente la relazione a lungo termine tra PTDI e Airbus, che continuiamo a rafforzare per un futuro più avanzato”, ha affermato Gita Amperiawan, President Director, PT Dirgantara Indonesia.

“Airbus Helicopters e l’Indonesia hanno una relazione duratura di quasi 50 anni che risale al 1976, quando PTDI ottenne per la prima volta una licenza per produrre l’elicottero NBO-105. PTDI divenne un fornitore chiave di rear fuselage and main airframe dell’Airbus H225 nel 2008, con la piena produzione in atto in Indonesia entro il 2011. Le due aziende hanno ampliato la cooperazione industriale nel 2017, per includere supporto e servizi dedicati alla flotta militare indonesiana di elicotteri e, più di recente, hanno approfondito la collaborazione per esplorare lo sviluppo di aerostructure production per helicopter platform del costruttore, helicopter completions, miglirando inoltre le local maintenance, repair and overhaul capabilities”, prosegue Airbus.

“L’ultima versione del best-seller H145 di Airbus aggiunge un innovativo five-bladed rotor al multi-mission H145, aumentando il carico utile dell’elicottero di 150 kg. La semplicità del nuovo bearingless main rotor design semplifica le operazioni di manutenzione, migliora l’affidabilità e aumenta il comfort di volo sia per i passeggeri che per l’equipaggio.

In tutto il mondo ci sono più di 1.700 elicotteri della famiglia H145 in servizio, con un totale di oltre 7,9 milioni di ore di volo. La Helionix digital avionics suite include un high performance 4-axis autopilot, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. La sua acoustic footprint particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria, mentre le sue emissioni di CO2 sono le più basse tra i suoi concorrenti. La famiglia H145 è utilizzata per addestrare il personale militare dalle forze armate di tutto il mondo, tra cui l’U.S. Army, le UK Armed Forces e presto la Germania”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)