Wizz Air introduce il nuovo WIZZ Discount Club Premium

Wizz Air annuncia il lancio del nuovo WIZZ Discount Club Premium, che offre ancor più vantaggi ai viaggiatori di tutto il suo network.

“Con un prezzo a partire da 349,99 € all’anno, l’abbonamento WDC Premium combina la comodità del precedente Wizz Discount Club con nuovi benefici sia per i viaggiatori singoli che per i gruppi, garantendo un’esperienza di volo più confortevole e conveniente.

Con questo abbonamento, i viaggiatori potranno usufruire dell’imbarco prioritario con il vantaggio aggiuntivo di poter portare a bordo un trolley, la selezione dei posti premium e spazio extra per le gambe, il tutto disponibile per un massimo di due passeggeri. Gli abbonati riceveranno inoltre uno sconto di 10 € sulle tariffe dei voli a partire da 19,99 € e uno sconto di 5 € sull’acquisto online di bagagli in stiva, oltre a promozioni e sconti esclusivi direttamente a bordo.

Wizz Air introduce anche l’abbonamento WIZZ Discount Club Premium Plus, che estende i vantaggi del WDC Premium a gruppi di massimo sei passeggeri, rendendolo perfetto per famiglie o amici che viaggiano insieme. Entrambi gli abbonamenti sono validi per un anno, incrementando la flessibilità e il valore dell’offerta di Wizz Air“, afferma Wizz Air.

“Per coloro che non hanno ancora sperimentato il Wizz Discount Club, inoltre, Wizz Air offre la possibilità di usufruire del Wizz Discount Club Light, un’opzione gratuita che consente di accedere a coupon esclusivi a bordo e a promozioni presso il WIZZ Café e la boutique di bordo. In alternativa, i frequent flyers possono scegliere il classico Wizz Discount Club Standard, che include ulteriori benefici come uno sconto di 5 € sull’acquisto online di bagagli da stiva e uno sconto di 10 € su voli superiori a 19,99 €, oltre alle stesse promozioni speciali a bordo.

Offrendo diversi livelli di abbonamento, Wizz Air continua a sviluppare i suoi servizi per soddisfare le diverse esigenze dei propri clienti, assicurando che tutti, dai viaggiatori occasionali a quelli più frequenti, possano beneficiare di maggiori risparmi e comfort durante il volo.

Maggiori informazioni a quewto link: https://wizzair.com/it-it/info-servizi/abbonamenti/wizz-discount-club“, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)