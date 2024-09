News Brevi – 18.09.2024

DIFESA AEREA: FIRMATO ACCORDO TECNICO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO E QUELLO CROATO SU OPERAZIONI DI AIR POLICING E CROSS-BORDER – Martedì 17 settembre, presso una delle sale storiche di Palazzo Aeronautica, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, e il Comandante della Croatian Air Force, Maj.Gen. Michael Krizanec, hanno firmato un accordo tecnico riguardo le attività di Air Policing e Cross Border Operations nello spazio aereo dei due Paesi. Nello specifico, l’Accordo definisce i termini e le condizioni generali per la cooperazione tra le due forze aeree, italiana e croata, nell’ambito della protezione dello spazio aereo di entrambi i Paesi nei confronti di minacce derivanti da velivoli militari. L’Accordo tra i due Ministeri, attuato attraverso le rispettive aeronautiche militari, si inserisce in un quadro, quello del fianco est, in cui l’Italia ha già assunto diversi impegni. La Baltic Air Policing (BAP) infatti, missione NATO in vigore dall’aprile del 2004, vede la partecipazione continuativa dell’Aeronautica Militare già a partire dal 2015 con lo scopo di dimostrare la determinazione collettiva degli Alleati nel mantenere una postura di natura difensiva, solida e compatta, a deterrenza di potenziali minacce alla sicurezza dell’area regionale di competenza. La firma consente pertanto di implementare ulteriormente il servizio di sorveglianza dello spazio aereo (Air Policing) del fianco est, in particolare di Paesi quali Albania, Slovenia, Macedonia del Nord e Montenegro, oltre alla negoziazione in atto con la Grecia per quanto concerne la conduzione delle operazioni di Cross-Border. Si è conclusa il 29 luglio scorso, dopo oltre 4 mesi, la missione di Air Policing della Task Force Air 4th Wing “White Eagle II”, rischierata a Malbork, in Polonia, che ha fornito un contributo fondamentale per la sicurezza delle operazioni aeree e ricoperto un ruolo strategico nella difesa del fianco est dell’Alleanza Atlantica in un contesto geopolitico attualmente estremamente complesso e delicato. Sono invece attualmente in corso le attività di Air Policing in Lituania, presso la base di Šiauliai, dove, alla fine dello scorso luglio, sono atterrati 4 velivoli Eurofighter, subentrando agli alleati spagnoli e portoghesi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: PERSONALE SANITARIO DELL’INFERMERIA DI PRATICA DI MARE IMPEGNATO IN ATTIVITA’ DI TRAINING IN ROMANIA – Dal 2 al 6 Settembre 2024 presso la base dell’Aeronautica Militare Rumena di Bucarest medici e infermieri dell’Infermeria Principale di Pratica di Mare hanno svolto attività di tutoraggio per il personale sanitario militare rumeno nell’utilizzo delle barelle ATI (Air Transit Isolator) nel trasporto aereo di pazienti ad elevato grado di contagiosità, di cui la nazione partner nell’Alleanza Atlantica si è recentemente dotata. Durante la settimana di tutoring, il personale dell’Infermeria Principale è stato impegnato in un programma teorico/pratico, con simulazione di attività operativa di gestione del paziente in volo su velivolo C-27J Spartan, includendo le operazioni di imbarco e disimbraco, gestione clinica e decontaminazione del dispositivo e presentando le procedure operative standard adottate dal team di biocontenimento dell’Aeronautica Militare Italiana. Il training ha rappresentato un’importante opportunità per il personale dell’Infermeria Principale di Pratica Mare di confermare le capacità e l’esperienza acquisite negli anni nell’ambito del trasporto in alto biocontenimento, implementate e consolidate durante la recente emergenza pandemica. L’Infermeria Principale di Pratica di Mare è un Ente Sanitario operativo alle dipendenze del Servizio Sanitario del Comando Logistico, che provvede a supportare le operazioni fuori area attraverso attività specifiche di assistenza sanitaria avanzata e di evacuazione aeromedica, assicurando l’effettuazione di trasporti urgenti o programmati di pazienti che richiedono un elevato livello di assistenza anche in alto biocontenimento per esigenze nazionali e internazionali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL CAIRO: ALLA SCOPERTA DELLA CAPITALE EGIZIANA CON EGYPTAIR SENZA VISTO – Egyptair informa: “Solo a chi sceglie di viaggiare con EGYPTAIR, la compagnia di bandiera dell’Egitto con collegamenti quotidiani da Milano e Roma a Il Cairo, viene offerta la possibilità di ricevere un visto di transito gratuito valido per un periodo compreso tra 8 e 96 ore, perfetto per un weekend lungo o per uno scalo durante uno stop-over. Il lasciapassare, disponibile per i viaggiatori italiani, può essere ottenuto direttamente all’arrivo all’aeroporto internazionale de Il Cairo, recandosi all’ufficio di transito presentando il biglietto aereo EGYPTAIR. A solo quattro ore di volo dall’Italia, ci si trova così comodamente immersi nel cuore della storia dell’Egitto. Volare con EGYPTAIR è ancora più conveniente. La tariffa Speciale Weekend da 170 euro per voli diretti da Roma Fiumicino a Il Cairo offre, per chi viaggia dal 1° ottobre 2024 al 31 marzo 2025, un bagaglio a mano da 8 kg per ogni passeggero e pasti a bordo inclusi nella tariffa, oltre al visto gratuito per visitare la città, valido fino a 96 ore. Invece per chi vola da Milano in Economy Class, è possibile portare gratuitamente fino a due bagagli in stiva oltre a uno a mano rispettivamente del peso di 23 kg e 8 kg per un totale di 54 kg a persona. Per chi sceglie la Business Class, i 2 bagagli da stiva potranno arrivare a 32 kg ciascuno per un totale di 72 kg a persona. Anche le attrezzature sportive possono essere portate gratuitamente come bagaglio all’interno dei limiti indicati, con un peso massimo di 5 kg a persona. I passeggeri in transito EGYPTAIR possono inoltre beneficiare dei programmi turistici della EGYPTAIR Karnak per godersi una piacevole vacanza. Tutti i voli sono acquistabili sul sito EGYPTAIR.COM e tramite tutti i canali di vendita in Italia”.

IL DIRETTORE GENERALE ENAC AL MALAYSIA AVIATION SAFETY SEMINAR 2024 (MASS’ 24) – Il Direttore Generale dell’Enac Alessio Quaranta ha partecipato, in qualità di Presidente ECAC, al Malaysia Aviation Safety Seminar 2024 (MASS’24), in programma a Kuala Lumpur fino a domani, 19 settembre. Obiettivo del seminario, intitolato “Navigating Safety for Tomorrow: Flight to Sustainability and Resilience” è quello di riunire esperti del settore, autorità di regolazione e stakeholder per favorire lo scambio di conoscenze, best practice e soluzioni innovative finalizzate al miglioramento della sicurezza aerea. “I progressi nell’ambito della safety e della security sono strettamente legati agli obiettivi di sostenibilità e resistenza”, ha commentato il Direttore Generale e Presidente ECAC Quaranta. “Un approccio integrato tra sicurezza e sostenibilità contribuisce a realizzare un ambiente di volo sicuro e responsabile per il futuro che ci vede impegnati ad affrontare sempre nuove sfide e una crescita significativa dei dati di traffico. Come Presidente ECAC ritengo sia particolarmente importante l’armonizzazione delle regole per garantire che nessun Paese sia lasciato indietro”.

SITA 2024 PASSENGER INSIGHTS: I PASSEGGERI PUNTANO SULLE TECNOLOGI PER MIGLIORARE L’ESPERIENZA DI VIAGGIO AEREO – Nel 2023 i viaggi aerei sono aumentati, superando le aspettative, con le previsioni IATA che indicano che la domanda continuerà a crescere, raggiungendo 8 miliardi di passeggeri in tutto il mondo entro il 2040. Per far sì che l’industria sia in grado di gestire questa crescita, sarà più importante che mai assicurarsi che il viaggio sia fluido ed efficiente. Secondo il report di SITA 2024 Passenger IT Insights, i passeggeri reputano la tecnologia essenziale, tanto da abbracciare con entusiasmo innovazioni come il Digital Travel – un viaggio completamente digitalizzato – abilitato da cellulare. I viaggiatori, infatti, usano già il cellulare come telecomando del viaggio, con un’elevata adozione in fasi chiave quali la prenotazione, la permanenza in aeroporto e il ritiro dei bagagli. La sostenibilità rimane in primo piano per i passeggeri, che sono disposti ad assumersi impegni aggiuntivi in termini di costi e tempo per rendere i loro viaggi più ecologici. Gli intervistati, infatti, sono disposti a pagare in media l’11% in più del costo del biglietto per compensare le emissioni di carbonio del loro volo. Più della metà è anche disposta a prendere voli più lunghi a velocità ridotta o a trasportare bagagli più leggeri per ridurre il proprio impatto ambientale. SITA ha intervistato più di 7.000 passeggeri in 25 paesi in America, Asia, Europa, Medio Oriente e Africa nel secondo trimestre di quest’anno, nell’ambito della ricerca 2024 Passenger IT Insights.

AIR ASTANA RAFFORZA LA PRESENZA IN MEDIO ORIENTE INTORODUCENDO NUOVI SERVIZI PER DUBAI E ABU DHABI – Air Astana lancerà nuovi servizi da Atyrau, nel Kazakistan occidentale, a Dubai a partire dal 26 ottobre 2024, così come da Astana ad Abu Dhabi dal 30 ottobre 2024 e da Almaty ad Abu Dhabi dal 12 dicembre 2024. I voli saranno operati due volte a settimana utilizzando gli aeromobili Airbus A321neo e Airbus A321LR. I nuovi collegamenti per il Medio Oriente si aggiungeranno agli esistenti 20 servizi settimanali da Almaty e Astana per Dubai e ai sei servizi settimanali da Almaty e Shymkent per l’Arabia Saudita. “Air Astana è lieta di rafforzare ulteriormente la sua presenza in Medio Oriente attraverso nuovi servizi per Dubai e Abu Dhabi, i quali riflettono la rapida crescita del traffico business e leisure tra il Kazakistan e questa regione. In particolare, l’introduzione di un nuovo collegamento da Atyrau a Dubai contribuirà a un più ampio sviluppo economico nel Kazakistan occidentale migliorando la connettività con importanti hub commerciali e turistici nel Golfo”, ha affermato Yerbolat Baisalykov, Senior Vice-President of Revenue Management and Commercial Planning di Air Astana. “I passeggeri avranno anche l’opportunità di combinare la visita ad Abu Dhabi e a Dubai in un unico viaggio poichè vi è la possibilità di volare dal Kazakistan a un Emirato e tornare dall’altro”. Il servizio da Atyrau a Dubai sarà operativo due volte alla settimana, il lunedì e il sabato, con una durata di volo di 4 ore; il volo da Astana ad Abu Dhabi opererà due volte a settimana, il mercoledì e il sabato, con una durata di volo di 5 ore e 10 minuti; il collegamento da Almaty ad Abu Dhabi sarà operativo due volte a settimana, il giovedì e la domenica, con una durata di volo di 4 ore e 55 minuti.

A REAS 2024 CONVEGNI DEDICATI ALLA COMPONENTE AEREA NELLA LOTTA AI ROGHI E AI DRONI E NUOVE TECNICHE DI SOCCORSO IN MARE – A REAS 2024 un convegno dedicato alla componente aerea nelle operazioni antincendio boschivo e il coordinamento con il personale a terra. Ogni anno, soprattutto d’estate, migliaia di ettari di boschi vanno in cenere in tutta Italia a causa degli incendi boschivi, con un danno gigantesco al nostro patrimonio forestale e mettendo anche in pericolo infrastrutture, centri abitati e persone. Nella lotta ai roghi, indispensabile è la “componente aerea”, con aerei ed elicotteri capaci di scaricare tonnellate di acqua o liquido ritardante sulle aree interessate dal fuoco, la cui efficacia necessita però di un forte coordinamento con il personale a terra. E’ questo il tema del nuovo convegno proposto da REAS 2024, organizzato dalla società Mediarkè in collaborazione con AerSpo – Aerial Specialised Operation Association. Inoltre, torna a REAS 2024 la quarta edizione del convegno nazionale sui droni nelle emergenze, che quest’anno affronterà il tema “Droni e nuove tecniche per il soccorso in mare e nelle acque interne”. Il convegno riguarderà l’impiego di tecnologie all’avanguardia, come il drone acquatico radiocomandato “U-Safe”, e di tecniche innovative da parte degli enti istituzionali e delle associazioni specializzate che contribuiscono a rendere sicure le coste e a cui è affidata la responsabilità di intervenire per il soccorso di bagnanti o naviganti in pericolo.

EUTELSAT E MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES RAGGIUNGONO UN ACCORDO PER MULTIPLE LAUNCHES – Eutelsat Group e Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (“MHI”) annunciano la firma di un nuovo accordo per multiple launches. In base ai termini dell’accordo, MHI fornirà multiple launches con il suo H3 launch vehicle a partire dal 2027. Questo è il primo accordo tra Eutelsat e MHI e l’annuncio di oggi consolida la crescente partnership tra le due aziende. Eutelsat ha collaborato costantemente con i principali launch providers per portare in orbita la propria flotta e questo ultimo accordo apporta ulteriore diversità e ulteriori opportunità per il lancio dei satelliti Eutelsat nei prossimi anni.

SWISS CANCELLA TEMPORANEAMENTE I VOLI DA E PER TEL AVIV FINO A GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE – SWISS informa: “SWISS reagisce ai recenti eventi in Medio Oriente. Dopo un’attenta riflessione, abbiamo deciso di sospendere i voli da Zurigo a Tel Aviv e ritorno (LX252/253) mercoledì e giovedì 18 e 19 settembre. La sicurezza dei nostri passeggeri e degli equipaggi è sempre la nostra massima priorità. SWISS sta inoltre evitando temporaneamente lo spazio aereo su Israele e Iran fino a giovedì 19 settembre incluso. I nostri specialisti stanno valutando tutte le informazioni disponibili, sono in costante contatto con le autorità competenti in Svizzera e a terra e continueranno a valutare la situazione nei prossimi giorni. Ci scusiamo per l’inconveniente causato ai nostri passeggeri e stiamo contattando i passeggeri prenotati sui voli cancellati. Naturalmente consentiremo loro di riprenotare gratuitamente una data di viaggio successiva o di rimborsare l’intero prezzo del biglietto”.

GLI U.S. AIR FORCE F-35 COMPIONO UN ATTERRAGGIO SU UN’AUTOSTRADA IN FINLANDIA – F-35 informa: “Due aerei F-35 Lightning II dell’U.S. Air Force assegnati al 48th Fighter Wing, Royal Air Force Lakenheath, Regno Unito, hanno eseguito uno storico atterraggio su un’autostrada pre-designata in Finlandia il 4 settembre, durante l’esercitazione BAANA 2024. L’austere landing dimostra i progressi nella capacità della NATO di svolgere operazioni sotto l’U.S. Air Force agile combat employment concept e promuove una più stretta integrazione tra le forze alleate”. “Il primo atterraggio riuscito del nostro F-35 di quinta generazione su un’autostrada in Europa è una testimonianza della crescente relazione e della stretta interoperabilità che abbiamo con i nostri alleati finlandesi”, ha affermato il Gen. James Hecker, commander, U.S. Air Forces in Europe – Air Forces Africa. “L’opportunità di imparare dalle nostre controparti finlandesi migliora la nostra capacità di schierare e impiegare rapidamente l’airpower da posizioni non convenzionali e riflette la prontezza collettiva e l’agilità delle nostre forze”. “Dall’adesione alla NATO nel 2023, la FInlandia ha fornito agli aviatori statunitensi significative opportunità di imparare. Tra le attività più recenti, la Finnish Air Force è stata tra le nove national air forces a partecipare all’1v1 air superiority exercise tenutasi a giugno a Ramstein. Durante l’evento, fighter aircraft e piloti provenienti da nove nazioni hanno partecipato a una serie di aerial combat simulations”, conclude F-35.

I 49ers E UNITED LANCIANO UN SAF PILOT PROJECT – United e i San Francisco 49ers hanno annunciato oggi che la squadra è diventata la prima nella NFL ad acquistare sustainable aviation fuel (SAF). Come primo passo per affrontare i problemi delle emissioni, la squadra ha acquistato abbastanza SAF per coprire il volo correlato alla partita con United da San Francisco a Los Angeles questa domenica. Il SAF è un’alternativa al jet fuel convenzionale che può ridurre le emissioni di gas serra fino all’85% in base al ciclo di vita, dalla produzione all’utilizzo finale, perché è realizzato con materiali rinnovabili anziché petrolio. Il SAF di United è certificato da una terza parte indipendente come conforme a diversi criteri di sostenibilità, tra cui la sua intensità di carbonio. United è stata la prima compagnia aerea a creare l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di gas serra entro il 2050, senza fare affidamento su compensazioni volontarie di carbonio, e rimane un leader del settore statunitense nell’acquisto e nell’uso di SAF. La compagnia aerea ha acquistato più SAF di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense nel 2023 e ha utilizzato un SAF blend in cinque aeroporti negli Stati Uniti e in Europa, tra cui San Francisco International Airport, tra i più numerosi di qualsiasi compagnia aerea statunitense. “Il SAF ha il potenziale per essere uno strumento potente per aiutare a ridurre le emissioni di carbonio derivanti dai voli, ma il settore è ancora agli inizi, la fornitura è limitata e la maggior parte delle persone non sa cosa sia”, ha affermato il CEO di United, Scott Kirby. “Siamo orgogliosi di collaborare con organizzazioni affini come i 49ers per dimostrare e promuovere a un pubblico più ampio perché è importante supportare soluzioni reali come i SAF”.

L’EASA IAM HUB OSPITA IL CRITICAL ASSESSMENT TOOL PER DRONE OPERATORS – L’EASA Innovative Air Mobility Hub ha appena lanciato la versione pubblica del suo strumento per determinare la “critical area” di un drone. La dimensione dell’area critica è un elemento chiave per determinare il rischio a terra all’interno del SORA risk assessments, necessarie per autorizzare le operazioni dei droni nell’UE. Gli operatori UAS possono utilizzare il valore predefinito della critical area, proposto nella metodologia SORA, oppure possono scegliere di definire un valore più preciso, per dimostrare una classe di rischio a terra inferiore. La valutazione dell’area critica può essere complessa a causa della pletora di effetti e fattori contribuenti. Per ridurre l’onere per gli operatori UAS e promuovere un approccio armonizzato verso il calcolo della critical area, l’EASA ha sviluppato il Critical Area Assessment Tool (CAAT) per supportare i richiedenti nella ground risk determination. Il Critical Area Assessment Tool è ospitato dall’EASA Innovative Air Mobility (IAM) Hub, una piattaforma digitale unica che riunisce tutti gli attori del sistema europeo, tra cui città, regioni, autorità nazionali, UE, operatori e produttori. L’obiettivo principale è facilitare l’implementazione sicura, protetta, efficiente e sostenibile delle pratiche IAM. È la flagship action number 7 della Drones Strategy 2.0. Questo progetto ha ricevuto finanziamenti da un Contribution Agreement con l’European Commission.

LA PARTNERSHIP KLM-BCG ANNUNCIA SINGAPORE AIRLINES COME NUOVO CLIENTE – KLM Royal Dutch Airlines (KLM) e Boston Consulting Group (BCG) hanno annunciato che Singapore Airlines sta sfruttando Pathfinder, uno degli strumenti basati sull’intelligenza artificiale nella suite completa sviluppata da KLM e BCG nell’ambito della loro partnership per migliorare le digital airline operations in tutto il mondo. Pathfinder è una soluzione personalizzabile e all’avanguardia basata su intelligenza artificiale, apprendimento automatico e ottimizzazione avanzata. La soluzione per intelligent aircraft assignment optimization, che è stata adattata alle esigenze di SIA, ha consentito alla compagnia aerea di rafforzare la propria resilienza operativa, migliorare le performance di puntualità e utilizzare le risorse dei propri aeromobili in modo più efficiente. “Pathfinder facilita decisioni più rapide basate sui dati per Singapore Airlines, consentendoci di ottimizzare le nostre operazioni, realizzare vantaggi in termini di sostenibilità grazie alla riduzione del consumo di carburante e ridurre le interruzioni dei voli, come parte del nostro impegno a fornire un’esperienza di livello mondiale a tutti i nostri clienti”, afferma Tan Wei Qi, Divisional Vice President Operations Control at Singapore Airlines. “Negli ultimi sei anni, la partnership KLM-BCG si è affermata come leader nelle operazioni digitali delle compagnie aeree con offerte senza pari sul mercato. Man mano che le esigenze delle compagnie aeree si evolvono, non vediamo l’ora di collaborare ulteriormente con i principali vettori in tutto il mondo per supportare la loro trasformazione digitale nelle operazioni. Siamo lieti di collaborare con Singapore Airlines”, affermano Maarten Stienen, COO KLM e Dirk-Maarten Molenaar, Managing Director and Senior Partner at BCG.

30 ANNI DI TRASFORMAZIONE DIGITALE NELL’ANNO DELLE CELEBRAZIONI MARCONIANE – Un centinaio tra esperti di innovazione, rappresentanti del mondo delle imprese e delle istituzioni hanno preso parte all’evento “30 anni di trasformazione digitale del territorio nell’anno delle celebrazioni Marconiane” organizzato da Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna in collaborazione con i Laboratori Guglielmo Marconi, azienda specializzata in servizi di tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni, allo scopo di fornire un’occasione di incontro e scambio sulla trasformazione digitale, fare il punto sulle sfide attuali dell’innovazione tecnologica e discuterne le future tendenze. L’evento ha voluto illustrare trent’anni di progressi tecnologici e digitalizzazione i cui cambiamenti hanno influenzato fortemente il territorio. Sono state quindi messe in luce le innovazioni che hanno migliorato l’efficienza e la qualità della vita, come l’implementazione di reti ad alta velocità, smart cities, e i servizi pubblici digitalizzati e che hanno favorito le imprese maggiormente votate al cambiamento La discussione si è poi concentrata sulle infrastrutture strategiche che hanno reso possibile questa trasformazione: lo sviluppo di reti di comunicazione avanzate, la costruzione di data center e l’integrazione di sistemi intelligenti. Innovazioni fondamentali per supportare la crescita economica e sociale, facilitando l’accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese.

LOCKHEED MARTIN SI AGGIUDICA IL GeoXO LIGHTNING MAPPER CONTRACT – La NASA ha assegnato a Lockheed Martin un contratto per progettare e costruire i next-generation GeoXO Lightning Mapper (LMX) instruments per la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Il contratto di base è valutato a circa 297 milioni di dollari per due strumenti, con opzioni per altri due strumenti. LMX è un single-channel, near-infrared optical instrument, sviluppato specificamente per rilevare, localizzare e misurare l’intensità, la durata e l’estensione dei fulmini in tempo quasi reale. Lo strumento LMX rileva e misura i fulmini a bordo dei satelliti meteorologici GeoXO di nuova generazione della NOAA. Il GeoXO weather satellite system è la prossima generazione di satelliti della NOAA, dopo la Geostationary Operational Environmental Satellites (GOES) series di successo, l’ultimo dei quali, GOES-U, è stato lanciato il 25 giugno 2024. Quel satellite è ora in orbita geostazionaria in fase di controllo e verifica in orbita ed è stato rinominato GOES-19.

ROLLS-ROYCE RIGENERA 170 MTU POWERPACKS PER NETINERA – Rolls-Royce e l’operatore ferroviario NETINERA hanno firmato un ulteriore contratto per la revisione completa di circa 170 rail mtu PowerPacks. I PowerPack mtu rigenerati vengono utilizzati nei treni regionali come il Lint 41. L’accordo è valido fino al 2028 e prevede la revisione completa dei PowerPack mediante il cosiddetto reman process. Si tratta di sistemi di propulsione mtu conformi allo standard sulle emissioni EU Stage IIIB e basati sul motore 6H1800R85L. I primi PowerPack ricondizionati sono stati consegnati di recente.

TEXTRON SYSTEMS E KODIAK INTEGRANO UN SELF DRIVING SYSTEM SUL RIPSAW® M3 VEHICLE – Textron Systems Corporation, una società Textron Inc., e Kodiak Robotics, Inc., hanno annunciato di aver integrato Kodiak Driver, il Kodiak self-driving system, nel RIPSAW® M3 vehicle di Textron Systems. Con questo veicolo, Textron Systems e Kodiak intendono esplorare congiuntamente future opportunità sia con l’U.S. Department of Defense che con forze armate delle nazioni alleate, mentre cercano di accelerare l’automazione in military ground vehicles.