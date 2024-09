Qatar Airways diventa Official Airline Partner della UEFA Champions League

Qatar Airways annuncia la sua partnership con la UEFA Champions League in un accordo che durerà fino al 2030, consolidando ulteriormente la sua missione nell’unire le persone attraverso il potere dello sport. La compagnia aerea si basa sul successo della sponsorizzazione di UEFA EURO 2020 e UEFA EURO 2024 in un accordo che include i diritti di sponsorizzazione della UEFA Super Cup, UEFA Youth League e UEFA Futsal Champions League.

“Nota per la sua competizione elettrizzante e la vetrina di talenti di alto livello, la UEFA Champions League affascina milioni di tifosi di calcio in tutto il mondo ogni stagione. Questo torneo di prim’ordine non solo rappresenta l’apice del calcio europeo per club, ma incarna anche i valori di eccellenza, perseveranza e principi di unità internazionale che risuonano profondamente con la missione e i valori di Qatar Airways.

Il nuovo formato della UEFA Champions League prevede un’emozionante 36-team league phase, che si allinea perfettamente con la connettività di Qatar Airways con l’Europa, servendo oltre 50 destinazioni europee dal suo hub presso l’Hamad International Airport di Doha. Questa nuova partnership sottolinea la dedizione della compagnia aerea nel fornire servizi di livello mondiale e creare esperienze memorabili per gli appassionati di calcio in Europa e in tutto il mondo, consolidando ulteriormente la sua posizione di World’s Best Airline.

Per celebrare la partnership, il Qatar Airways Privilege Club offrirà ai tifosi della UEFA Champions League sconti fino al 12% sulle tariffe aeree insieme a esclusive promozioni sui biglietti. I tifosi avranno inoltre accesso a promozioni esclusive e soluzioni di viaggio personalizzate, come i pacchetti viaggio per la UEFA Champions League, tutti pensati per celebrare lo spirito dello sport e offrire esperienze indimenticabili agli appassionati di calcio di tutto il mondo”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di unire le forze con la UEFA. In qualità di Official Airline Partner of the UEFA Champions League, Qatar Airways si impegna a trasportare migliaia di tifosi in questa prestigiosa competizione. La nostra partnership con la UEFA Champions League non solo rafforza il nostro legame con l’Europa, ma si allinea perfettamente anche alla nostra visione di promuovere l’unità e celebrare l’eccellenza. Questa partnership evidenzia il nostro impegno nel connettere le persone in tutto il mondo attraverso la nostra rete di oltre 170 destinazioni, supportando al contempo questa straordinaria competizione”.

L’UEFA President Aleksander Ceferin, ha dichiarato: “Qatar Airways e UEFA sono unite dalla passione per lo sport e dalla global business excellence. Questo impegno condiviso è il fondamento della nostra partnership di lunga data, mentre ci impegniamo a offrire ai tifosi di calcio di tutto il mondo esperienze eccezionali. Siamo lieti di espandere la nostra partnership a un altro livello, mentre ci imbarchiamo in una nuova era della UEFA Champions League”.

“Per dare il via all’annuncio con stile, Qatar Airways ha lanciato uno speciale campaign video con la leggenda del calcio brasiliano, Ricardo Kakà, che interpreta il ruolo di un pilota che fa uno speciale annuncio ai passeggeri a bordo, con la leggenda del calcio inglese, Rio Ferdinand, seduto a bordo della celebre Business Class Qsuite della compagnia aerea, e Fabrizio Romano, uno dei principali giornalisti di calcio al mondo che pronuncia la sua famosa frase ad effetto, “Here we go!”. L’equipaggio di cabina della compagnia aerea aggiunge un tocco di classe alla campagna costellata di star, che include anche le apparizioni della stella del calcio del Paris Saint-Germain Féminines, Sakina Karchaoui, e del rinomato creatore di contenuti calcistici, OussiFooty.

Il portafoglio di sponsorizzazioni di Qatar Airways ora include il massimo delle competizioni calcistiche sia a livello nazionale che di club, con partnership che abbracciano FIFA, UEFA e AFC. Questo livello di coinvolgimento senza precedenti mette in mostra gli impegni di Qatar Airways nel mondo del calcio.

La partnership consente alla compagnia aerea di estendere la propria presenza nella regione europea, mostrando il proprio brand durante le partite della UEFA Champions League per tutta la stagione. Questa dedizione agli appassionati di sport si replica anche nel suo ampio portafoglio di partnership sportive. La compagnia aerea è il partner aereo ufficiale di FIFA, AFC, Paris-Saint Germain (PSG), FC Internazionale Milano, The Royal Challengers Bangalore (RCB), CONCACAF, Formula 1®, MotoGP, IRONMAN Triathlon Series, United Rugby Championship (URC) and European Professional Club Rugby (EPCR), French Rugby Team – Section Paloise, The British and Irish Lions Tour of Australia 2025, The Brooklyn Nets NBA Team e molte altre discipline tra cui football australiano, equitazione, kitesurf, corse automobilistiche, padel, squash e tennis”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: UEFA – Qatar Airways)