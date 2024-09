Etihad Airways celebra due decenni di collegamenti tra l’India e Abu Dhabi

Etihad Airways celebra questo mese 20 anni di voli verso l’India. “Etihad ha lanciato i voli per la capitale commerciale dell’India, Mumbai, il 26 settembre 2004, seguiti subito dopo da Nuova Delhi il 1° dicembre 2004.

Il network di Etihad si è notevolmente ampliato nei decenni successivi e, in seguito all’aggiunta di voli per Thiruvananthapuram, Kozhikode e Jaipur all’inizio di quest’anno, Etihad ora vola verso 11 gateway in India.

Etihad ha anche ampliato la capacità di posti tra Abu Dhabi e l’India quest’anno, con frequenze di volo aggiuntive per Ahmedabad, Bengaluru e Kolkata. Etihad ora opera più di 50 voli extra a settimana per l’India rispetto all’estate scorsa, offrendo orari di partenza più convenienti e quindi maggiore flessibilità con i collegamenti successivi”, afferma Etihad Airways.

Celebrando questo traguardo, Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways, ha affermato: “L’India è un mercato strategicamente importante per Etihad e siamo estremamente orgogliosi di celebrare 20 anni di voli verso questo incredibile paese. Quando la giovane e ambiziosa Etihad lanciò i voli per Mumbai nel 2004, era l’ottava destinazione globale di Etihad e da allora ci siamo espansi a 80 destinazioni con l’obiettivo di offrire 125 destinazioni entro il 2030. Quest’anno, siamo orgogliosi di offrire ai viaggiatori indiani un numero maggiore di opzioni di volo da 11 gateway in tutta l’India, rendendo Etihad la compagnia aerea leader per la connettività per i viaggiatori indiani verso il Medio Oriente, l’Europa e il Nord America”.

“La compagnia aerea ha lanciato i suoi festeggiamenti per il 20° anniversario con l’Airbus A380 che ha iniziato le operazioni tra Mumbai e Abu Dhabi tre volte a settimana fino alla fine dell’anno. I viaggiatori indiani possono ora godere dell’esperienza di volo unica di questo iconico aereo a due piani da Mumbai.

Per celebrare il 20° anniversario, Etihad offre sconti fino al 20% sui voli da e per l’India prenotando tramite etihad.com. La vendita è valida dal 19 al 21 settembre per i viaggi dal 1° ottobre 2024 al 15 marzo 2025.

I viaggiatori che desiderano sfruttare al meglio la vendita possono approfittare di tariffe vantaggiose per destinazioni in tutto il mondo come Boston e New York negli Stati Uniti, Parigi o Londra.

Inoltre, gli ospiti che volano attraverso Abu Dhabi possono usufruire di un soggiorno gratuito di due notti in hotel durante il tragitto verso la destinazione finale tramite l’Abu Dhabi Stopover programme di Etihad, disponibile tutto l’anno per le prenotazioni su etihad.com.

Per dimostrare ulteriormente il suo impegno verso il mercato indiano, Etihad ha investito in partnership significative con brand che risuonano con i clienti indiani. All’inizio dell’anno, Etihad è diventato lo sponsor ufficiale dei Chennai Super Kings, una delle squadre leader della Indian Premier League. Questo mese Etihad ha annunciato che sarà Official Front of Shirt sponsor del Mumbai City FC, una delle squadre di calcio professionistiche più performanti in India. Oltre allo sport, Etihad ha portato a bordo la superstar di Bollywood Katrina Kaif come brand ambassador.

Quest’estate Etihad ha anche avviato un catering locale per i voli in partenza dall’India, offrendo a bordo una cucina fresca e curata a livello regionale. Grazie alla collaborazione con chef e ristoratori locali in ciascuna delle 11 destinazioni indiane di Etihad, la compagnia offre ora menu regionalizzati, prelibatezze locali e gli ingredienti più freschi agli ospiti in partenza dall’India.

Oltre a distinguere Etihad nei suoi standard culinari, questo dimostra anche l’impegno di Etihad nei confronti dei mercati in cui opera, scegliendo fornitori e produttori locali che supportano la creazione di posti di lavoro e l’economia locale”, prosegue Etihad Airways.

“Nel suo impegno verso il mercato indiano, Etihad è recentemente diventata la prima compagnia aerea straniera a lanciare un sito web in lingua hindi, rendendo l’esperienza di prenotazione più accessibile per i suoi ospiti.

A bordo, gli ospiti di Etihad possono godere di un’ampia gamma di programmi multilingue, tra cui gli ultimi successi di Bollywood, cofanetti e video musicali.

Etihad impiega oltre 10.000 dipendenti di 140 nazionalità con base ad Abu Dhabi e nei suoi uffici globali. Circa 1.700 dipendenti sono di nazionalità indiana e occupano una vasta gamma di ruoli commerciali e operativi in tutta la compagnia. Sono tra i tanti professionisti indiani che vivono e lavorano ad Abu Dhabi e negli Emirati Arabi Uniti“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)