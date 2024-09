Afrijet firma un ordine per un ATR 42-600 e un’opzione

La compagnia aerea gabonese Afrijet ha firmato un ordine fermo per un ATR 42-600, con un’opzione per un altro aeromobile. L’aereo sostituirà l’ATR 42-500 di precedente generazione di Afrijet, offrendo servizi avanzati per i passeggeri per soddisfare le esigenze di viaggio aereo regionale delle comunità gabonesi. Si unirà alla flotta di due ATR 72-600 di FlyGabon. La consegna del primo aereo è prevista per il 2025, mentre l’opzione dovrebbe essere consegnata nel 2026.

“Lanciata nel 2024, l’ambizione di FlyGabon è quella di migliorare ulteriormente la mobilità regionale accessibile in tutto il paese e dare impulso all’economia nazionale, beneficiando progressivamente del ripristino degli aeroporti provinciali. L’ATR 42-600 sarà decisivo per garantire a tutte le comunità gabonesi di beneficiare di opzioni di viaggio rapide, affidabili e accessibili.

Piattaforma ideale per servire le comunità più remote, l’ATR 42-600 vanta il costo per viaggio più basso nella sua categoria. Con una riduzione del 30% del consumo di carburante rispetto ai regional jet di dimensioni simili e la capacità di operare in ambienti difficili, l’ATR 42-600 eccelle sia nelle performance ambientali che nella flessibilità operativa”, afferma ATR.

“L’acquisizione di questo ATR 42-600 rappresenta un significativo passo avanti nello sviluppo della flotta di FlyGabon. L’aereo sostituirà l’ATR 42-500 di Afrijet, attualmente in manutenzione e la cui uscita dalla flotta è prevista per l’anno prossimo”, ha affermato Nyl Moret-Mba, Afrijet’s General Manager. “Dotato di 46 posti e tecnologie all’avanguardia, crediamo fermamente di aver selezionato il modello di aereo più adatto per soddisfare le esigenze uniche del traffico passeggeri e per allinearci all’infrastruttura aeroportuale delle nostre province”.

“Mentre continuiamo la nostra partnership di successo con Afrijet, siamo onorati di supportare il lancio di FlyGabon. Questo accordo dimostra il nostro impegno nel fornire l’aereo regionale più conveniente, versatile e con le emissioni più basse, contribuendo al contempo alla crescita dei nostri partner e migliorando la mobilità regionale accessibile. La combinazione dei modelli ATR 42 e 72 offrirà a FlyGabon la massima flessibilità per operazioni efficienti a lungo termine”, ha aggiunto Alexis Vidal, SVP Commercial di ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)