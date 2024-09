Turkish Airlines decolla verso Santiago del Cile, inaugurando la sua 26esima destinazione nelle Americhe

Turkish Airlines ha annunciato che collegherà la sua rete globale alla vibrante cultura e agli affascinanti paesaggi di Santiago del Cile. Questa nuova rotta segna il decimo paese servito dalla compagnia aerea nelle Americhe.

“A partire dal 18 dicembre 2024, Turkish Airlines lancerà quattro voli settimanali da Istanbul a Santiago del Cile e viceversa, con scalo a San Paolo. Questa nuova rotta porta a 26 il numero totale di destinazioni servite nelle Americhe, consolidando ulteriormente la presenza di Turkish Airlines nella regione. I passeggeri desiderosi di visitare Santiago possono così prenotare già da ora i loro voli attraverso il sito web della compagnia, l’app, gli uffici commerciali e le agenzie autorizzate.

La nuova rotta offrirà ai viaggiatori un ingresso privilegiato a Santiago, fiorente metropoli nota per la sua ricca storia, le sue attrazioni culturali e lo splendido scenario andino, rafforzando ulteriormente i legami tra la Turchia e il Cile. Per i viaggiatori di tutto il mondo, questa nuova rotta significa avere un comodo accesso al Sud America, rendendo più facile che mai sperimentare le meraviglie del Cile con un solo scalo a Istanbul“, afferma Turkish Airlines.

A proposito della nuova rotta, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Turkish Airlines, Prof. Ahmet Bolat, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea che vola verso più Paesi di qualsiasi altra, continuiamo a creare ponti tra continenti e culture. Con il lancio dei voli per Santiago, la nostra 26esima destinazione nelle Americhe, riaffermiamo il nostro impegno ad espandere la nostra rete di voli globale e a fornire ai viaggiatori opzioni di connessione senza pari. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a bordo ai passeggeri che potranno sperimentare i nostri servizi esclusivi e la nostra ospitalità turca, rinomata in tutto il mondo, scoprendo l’accattivante bellezza del Cile, della Turchia e non solo”.

Per quanto riguarda i voli di Turkish Airlines con destinazione Santiago, Nicolas Claude, direttore generale dell’aeroporto SCL Nuevo Pudahuel, ha aggiunto: “Siamo lieti che Turkish Airlines abbia iniziato a operare da Istanbul verso l’aeroporto di Santiago a dicembre di quest’anno. Questa nuova rotta tra il Cile e la Turchia aumenterà la connessione aerea di entrambi i Paesi, consentendo ai cileni di raggiungere più facilmente Istanbul e l’Estremo Oriente. La nuova partnership con questa compagnia aerea di prim’ordine rafforzerà le relazioni economiche e turistiche tra il Cile e la Turchia. Garantiremo un caloroso benvenuto a Turkish Airlines, mettendo in campo tutti i nostri sforzi per garantire il successo commerciale e operativo di questa nuova rotta. Benvenuta Turkish Airlines”.

“Turkish Airlines offre un’ampia gamma di servizi per migliorare il viaggio dei suoi ospiti come, ad esempio, “Stopover Istanbul”, con un soggiorno gratuito in hotel per i voli in coincidenza con uno scalo di 20 o più ore, o il programma “TourIstanbul” che offre visite guidate gratuite ai luoghi iconici di Istanbul per gli scali tra le sei e le 24 ore”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)