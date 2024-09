Air France-KLM intensifica il suo SAF offtake agreement con TotalEnergies

TotalEnergies e Air France-KLM hanno firmato un accordo per cui TotalEnergies fornirà fino a 1,5 milioni di tonnellate di sustainable aviation fuel (SAF) alle compagnie aeree di Air France-KLM Group in un periodo di 10 anni, fino al 2035.

“Questo accordo segna uno dei più grandi contratti di acquisto SAF firmati da Air France-KLM fino ad oggi. Nel 2022 e nel 2023, Air France-KLM è stato il principale utente SAF al mondo, rappresentando rispettivamente il 17% e il 16% della produzione globale totale.

Questo contratto si basa su un memorandum d’intesa (MoU) firmato nel 2022 per la fornitura di 800.000 tonnellate di SAF. Rivalutando oggi questo accordo, i due gruppi stanno riaffermando il loro obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del settore del trasporto aereo il più rapidamente possibile, riducendo le emissioni di CO2.

Entro il 2030, Air France-KLM mira a ridurre le sue emissioni di CO2 per passeggero/km del 30% rispetto ai livelli del 2019. Il Gruppo mira a raggiungere questo obiettivo attraverso una combinazione di rinnovo della flotta, misure operative come l’eco-pilotaggio e l’incorporazione di almeno il 10% di SAF su tutti i suoi voli. Questi obiettivi ambiziosi vanno oltre gli obblighi normativi”, afferma Air France-KLM Group.

“Il SAF fornito ad Air France-KLM sarà realizzato con rifiuti e residui dell’economia circolare. Sarà prodotto nelle bioraffinerie e raffinerie francesi ed europee di TotalEnergies tramite coprocessing. Questo SAF verrà utilizzato per alimentare i voli operati dalle compagnie aeree di Air France-KLM in partenza da Francia, Paesi Bassi e altri paesi europei. Lo sviluppo del SAF è al centro della strategia di transizione di TotalEnergies per soddisfare la domanda del settore dell’aviazione.

Air France-KLM ha implementato una rigorosa politica di approvvigionamento, acquistando solo SAF di seconda generazione che non competono con la produzione alimentare globale e che sono certificati RSB o ISCC+ per la loro sostenibilità.

Il SAF consente una riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 75% e fino al 90% durante l’intero ciclo di vita del carburante, rispetto agli equivalenti fossili”, prosegue Air France-KLM Group.

“Garantire i volumi di SAF necessari per decarbonizzare la nostra attività è una sfida importante. Questo accordo con TotalEnergies è un ulteriore passo in questa direzione e una testimonianza del nostro supporto di lunga data allo sviluppo della produzione di SAF in Francia e in Europa. Un solido settore SAF in grado di soddisfare le esigenze del nostro settore è un fattore chiave per la sovranità e l’indipendenza energetica dell’Europa”, ha affermato Benjamin Smith, Chief Executive Officer of Air France-KLM Group.

“Il SAF contribuisce sia alla transizione energetica dei nostri clienti nel settore dell’aviazione sia alla transizione industriale delle nostre raffinerie. Rappresenta quindi un reale ‘win-win’ per il futuro dell’industria e dell’aviazione”, ha affermato Patrick Pouyanné, Presidente e CEO di TotalEnergies. “Negli ultimi 10 anni, siamo stati pionieri nel settore, investendo in bioraffinerie e impianti di produzione SAF in Francia e sviluppando tecnologie di coprocessing nelle nostre raffinerie. Sulla base di questi successi industriali, intendiamo continuare questo slancio in Europa e nel mondo”.

Negli ultimi 10 anni, TotalEnergies e Air France-KLM Group hanno lavorato insieme per testare e incorporare il SAF. Dal 2022, TotalEnergies fornisce SAF alle compagnie aeree di Air France-KLM Group in Francia, come parte del mandato di incorporazione francese. TotalEnergies sta investendo molto in progetti per produrre SAF in Francia e in Europa.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)