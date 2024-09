British Airways diventerà il più grande acquirente di carbon removals in UK

British Airways ha firmato un accordo per acquistare crediti innovativi per la rimozione del carbonio per un valore di oltre 9 milioni di sterline nel Regno Unito e all’estero come parte di un accordo di sei anni. L’accordo fa parte di un’ambiziosa iniziativa per accelerare gli sforzi della compagnia aerea sui cambiamenti climatici da qui al 2030.

“Un progetto rivoluzionario in Scozia vedrà le emissioni di CO2 catturate dalle distillerie di whisky e riutilizzate in materiali da costruzione. Un altro, distribuito in più sedi nel Regno Unito, utilizza una tecnica avanzata di erosione delle rocce per bloccare il carbonio per migliaia di anni. La compagnia aerea acquisterà anche crediti per la rimozione del carbonio da due società specializzate in progetti di riforestazione ad alta durabilità, aumentando la quantità di terreni boschivi in Scozia e Galles.

Il portafoglio della compagnia aerea include anche progetti canadesi di cattura del carbonio, che si concentrano sulla rimozione del carbonio da fiumi e oceani utilizzando particelle di roccia alcalina, mentre in India la compagnia aerea sta sostenendo un biochar project che rafforza le female farmers, migliorando al contempo la biodiversità del suolo e le rese agricole.

British Airways ha unito le forze con CUR8, un’azienda con sede nel Regno Unito specializzata nell’approvvigionamento di crediti di rimozione del carbonio di alta qualità. La compagnia aerea ha acquistato 33.000 tonnellate di crediti di rimozione del carbonio tramite il suo CUR8 portfolio, un piccolo ma importante passo per aiutare ad ampliare e far progredire questo settore critico. Le rimozioni del carbonio sono riconosciute da scienziati, governi e regolatori come uno strumento essenziale per aiutare ad affrontare il cambiamento climatico, ma il settore deve essere ampliato con urgenza”, afferma British Airways.

Carrie Harris, Director of Sustainability at British Airways, ha affermato: “Mentre ci avviciniamo alla metà di questo decennio critico di azioni, stiamo concentrando la nostra attenzione sul conseguimento di progressi reali e tangibili entro il 2030. Sappiamo che volare ha un impatto significativo sul pianeta e raggiungere lo zero netto entro il 2050 richiede un’azione coraggiosa e innovativa oggi, nonché una trasformazione a lungo termine, e i nostri ultimi investimenti nelle rimozioni di carbonio riflettono questo impegno. Sebbene piccoli rispetto alle nostre emissioni totali, questi progetti sono fondamentali per stimolare il mercato delle rimozioni di carbonio. Supportando soluzioni pionieristiche, non solo contribuiamo al progresso immediato, ma stiamo anche gettando le basi per i cambiamenti su larga scala necessari per soddisfare i nostri obiettivi climatici. Non esiste una via verso lo zero netto per l’aviazione senza rimozioni di carbonio”.

“La rimozione del carbonio è il processo di rimozione dell’anidride carbonica dall’atmosfera e di stoccaggio sicuro per decenni e idealmente secoli. Il portafoglio di rimozioni di British Airways include una varietà di approcci che vanno dallo stoccaggio del carbonio negli alberi e nei terreni alla cattura dell’anidride carbonica direttamente dall’aria e allo stoccaggio duraturo sottoterra o tramite una migliore erosione delle rocce”, prosegue British Airways.

Marta Krupinska, CEO di CUR8, ha affermato: “British Airways comprende che le rimozioni di carbonio non sono un optional, ma una parte essenziale del net zero journey del settore dell’aviazione. Siamo orgogliosi di collaborare con questo leader dell’aviazione per creare un portafoglio che unisce il meglio della natura e dell’ingegneria umana, che si estende dai terreni del Regno Unito agli oceani e ai fiumi del Canada”.

(Ufficio Stampa British Airways)