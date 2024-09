News Brevi – 24.09.2024

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO URGENTE IN CULLA TERMICA A BORDO DI UN C-130J – È atterrato intorno alle 17:30 di ieri, presso l’aeroporto di Torino Caselle, il velivolo da trasporto C-130J che ha trasportato da Alghero a Torino un neonato di circa un mese in imminente pericolo di vita. Messo a disposizione dall’Aeronautica Militare su richiesta della Prefettura di Sassari al COA (Comando Operazioni Aerospaziali), il C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa ha permesso al bimbo, di circa un mese, assistito a bordo da un’equipe medica e accompagnato dai suoi genitori, di raggiungere, accorciando notevolmente i tempi di viaggio, l’Ospedale Maria Vittoria di Torino, che attendeva il piccolo per somministrargli cure specifiche. Il velivolo è decollato dall’aeroporto di Pisa intorno alle 13.30, dopo che l’equipaggio militare ha effettuato tutte le procedure necessarie al decollo, e si è diretto verso l’aeroporto di Alghero dove ha imbarcato il piccolo paziente. Dopo l’atterraggio presso l’aeroporto di Torino, il bimbo ha raggiunto l’ospedale di destinazione in ambulanza. Il C-130J ha invece fatto rientro a Pisa, tornando subito disponibile per possibili nuove attivazioni. La 46ª Brigata Aerea di Pisa è uno dei Reparti dell’Aeronautica Militare che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni, insieme al 31° Stormo di Ciampino, al 14° Stormo di Pratica di Mare e agli elicotteri del 15° Stormo di Cervia. I Reparti di volo sono infatti a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSO IL CORSO PER I MANUTENTORI MECCANICI ALLA SCUOLA SPECIALISTI – Martedì 17 settembre, alla Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di Caserta, ha avuto luogo la cerimonia che conclude l’importante e complesso iter di studi che ha portato i 19 Volontari di Truppa e i 4 Sergenti, frequentatori del 2° Corso Manutentori di Aeromobili AER(EP).P-147, a conseguire la Specialità di “Manutentore Meccanico – Cat. B1”. La sobria cerimonia, presieduta dal Comandante della Scuola Specialisti A.M., Col. Valerio Massa, accompagnato dal Presidente dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa, 1° Lgt Luigi Mozzillo, ha visto la partecipazione anche di una rappresentanza di personale del quadro permanente dell’Istituto militare. La formazione degli specialisti Manutentori di Aeromobili Militari, svolta presso la Maintenance Training Organization (M.T.O.) integrata nella Scuola Specialisti di Caserta, è svolta in conformità ai programmi di studio regolamentati dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (D.A.A.A.) attraverso la normativa dell’Unione Europea AER(EP).P-66 ed è erogata in un ambiente formativo conforme alla normativa europea AER(EP).P-147. Con la consegna dei “Certificate of Recognition”, i frequentatori, avendo terminato l’intenso periodo di studi durato oltre due anni, hanno maturato anche circa 110 Crediti Formativi Universitari. Nei Reparti Operativi, oltre a completare l’iter addestrativo per il conseguimento della licenza di Manutentore Aeromobili Militari, potranno integrare, in modalità a distanza, gli esami del 3° anno e così conseguire la Laurea Triennale in Ingegneria Aerospaziale-Meccanica-Energetica all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” direttamente dalle località di assegnazione. La Scuola Specialisti dell’A.M. è un Istituto militare di istruzione per le attività di formazione basica iniziale, formazione tecnica specialistica, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione e riconversione del personale dell’Aeronautica Militare, delle Altre Forze Armate, Corpi Armati e non dello Stato, nonché di personale di Forze Armate estere. Dipende gerarchicamente dal Comando delle Scuole A.M./3^ Regione Aerea con sede a Bari (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SWISS CONTINUA A SOSPENDERE I VOLI DA E PER TEL AVIV – SWISS informa: “Dopo un’attenta valutazione della situazione in Medio Oriente, SWISS ha deciso di sospendere i suoi servizi da e per Tel Aviv fino a lunedì 14 ottobre incluso. La sicurezza dei nostri passeggeri e degli equipaggi è sempre la nostra massima priorità. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione in Medio Oriente. I nostri specialisti stanno valutando tutte le informazioni disponibili e sono in costante contatto con le autorità competenti sia in Svizzera che in loco. Sulla base di questa valutazione, SWISS deciderà al momento opportuno di riprendere i voli da e per Tel Aviv. Ci scusiamo per l’inconveniente causato ai nostri clienti e stiamo contattando i passeggeri prenotati sui voli cancellati. Naturalmente consentiremo loro di riprenotare gratuitamente una data di viaggio successiva o di rimborsare l’intero prezzo del biglietto”.

DASSAULT FALCON: CABIN REPAIRS PIU’ RAPIDI A COSTI PIU’ BASSI A GINEVRA – Dassault Aviation informa: “Nell’aviazione ogni piccola cosa conta. Vogliamo offrire ai nostri passeggeri una missione perfetta e vogliamo che vivano in una cabina impeccabile. Ma l’usura capita a tutte le cose, ed è per questo che siamo pronti a effettuare sia riparazioni importanti che piccole, con correzioni e ritocchi. Il nostro team di Ginevra fa tutto questo. Evidenziamo alcune innovazioni del Dassault Aviation Business Services interiors department per evidenziare le loro capacità. Guidato da Cyrille Pillet, il team ha innovato per creare regimi di riparazione e ristrutturazione più rapidi e con costi inferiori, con nuove ed eleganti opzioni. Innanzitutto, la loro capacità di riparare piccoli graffi su mobili e altre superfici in legno laccato. DABS ha creato una tecnica per verniciare grandi pannelli in legno per riparare questi piccoli graffi. Comporta la rapida polimerizzazione della vernice con tecnologia a luce UV. DABS ha preso in prestito la tecnica da Dassault Little Rock completions, che ha l’attrezzatura su scala industriale per polimerizzare un’intera superficie di un tavolo o di una paratia. DABS, in sostanza, ha miniaturizzato il sistema di illuminazione speciale per piccole riparazioni. I risparmi sui costi sono notevoli. Il processo UV DABS può essere realizzato con circa il 15-25% dei costi sostenuti con le tecniche convenzionali”. “DABS ha anche perfezionato modi per rinnovare i sedili più rapidamente e a un costo inferiore. Un set di otto sedili executive sul Falcon 7X può essere completamente rinnovato in appena cinque settimane, rispetto alle 12 precedenti. Possono anche essere riparati rapidamente e facilmente in seguito. Ad esempio, hanno reso la riparazione della regolazione del supporto lombare molto più semplice: in precedenza, era necessario tagliare strati di schiuma per raggiungere il meccanismo. Con il nuovo schema di riparazione, un tecnico può rimuovere lo schienale in 30 secondi e rimetterlo a posto altrettanto rapidamente. Infine, DABS può lavorare per progettare e fornire una cabina moderna completamente ripensata e rinnovata, inclusa l’ultima tecnologia di connettività della cabina”, conclude Dassault Aviation.

EASYJET LANCIA NEL REGNO UNITO LA BIG ORANGE SALE – easyJet informa: “Oltre 800.000 posti da e per il Regno Unito sono ora disponibili per la prenotazione con uno sconto fino al 20%, anche durante il periodo natalizio e le vacanze scolastiche. Le tariffe scontate sono disponibili su oltre 56.000 voli easyJet da e per il Regno Unito tra il 7 ottobre 2024 e il 31 marzo 2025 verso oltre 130 destinazioni sulla rete di voli a corto raggio della compagnia aerea. La vendita include posti su nuove rotte da London Gatwick a Luxor in Egitto e da London Luton a Djerba in Tunisia, nonché nuovi servizi per la capitale norvegese Oslo da Manchester e Liverpool e per la città invernale Tromso da London Gatwick, Bristol e Manchester”. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha affermato: “Siamo lieti di lanciare oggi la nostra Big Orange Sale, in modo che i clienti possano usufruire di sconti su quasi la metà dei nostri voli da e per il Regno Unito questo inverno. Con voli in oltre 130 destinazioni dal Regno Unito tra cui scegliere, i clienti possono prenotare una vacanza in alcune delle località invernali più popolari in Europa e oltre”.

L’F-35 PROMUOVE L’INTEROPERABILITA’TRA LE NAZIONI PARTNER – F-35 informa: “Durante una tavola rotonda alla Air, Space and Cyber Conference dell’Air & Space Forces Association, i massimi dirigenti dell’Air Force hanno evidenziato l’impatto trasformativo dell’F-35 come fifth-generation joint fighter. I sensori all’avanguardia dell’F-35, le capacità stealth e la data fusion technology forniscono ai piloti una situational awareness senza pari. Ciò consente la condivisione dei dati in tempo reale e il coordinamento tra varie risorse. Il passaggio all’F-35 è stata un’opportunità per innovare e migliorare i sistemi esistenti, tra cui strategie di finanziamento, sviluppo delle infrastrutture e sincronizzazione della formazione per piloti e manutentori. Alla Hill Air Force Base, Utah, il Program Integration Office (PIO) ha svolto un ruolo cruciale nel coordinamento della transizione all’F-35”. “Il programma F-35 promuove livelli senza precedenti di interoperabilità e collaborazione tra le nazioni partner, il che è fondamentale nell’attuale clima geopolitico. Il Congresso ha diretto la transizione delle F-35 sustainment responsibilities dal Joint Program Office ai singoli servizi. Il programma F-35 sta anche ripensando il suo sforzo di modernizzazione Block 4 per allineare le capacità con la maturità tecnica e la capacità di consegna. L’Air Force Reserve (AFR) svolge un ruolo fondamentale nel programma F-35, fornendo piloti e manutentori esperti. Nonostante le sfide, i leader sono ottimisti sul futuro del programma F-35”, conclude F-35.

ROLLS-ROYCE CELEBRA LA INCLUSION WEEK – Rolls-Royce informa: “Questa settimana, celebriamo la Inclusion Week in Rolls-Royce, sia a livello globale che come parte della National Inclusion Week in UK. È il momento di sottolineare l’importanza dell’inclusione e di agire per creare luoghi di lavoro in cui tutti si sentano a casa. In Rolls-Royce, ci impegniamo a integrare diversità, inclusione e appartenenza in ogni aspetto del nostro lavoro. Il nostro obiettivo è creare un ambiente sicuro, accogliente ed equo in cui ogni individuo si senta apprezzato. Negli ultimi anni abbiamo compiuto passi da gigante verso questo obiettivo attraverso le nostre pratiche di reclutamento e promuovendo l’inclusività sia all’interno che all’esterno dell’azienda. Zainab Kidwai, la nostra Inclusion Champion, ha collaborato con i team di tutta l’azienda per organizzare una serie di eventi durante la settimana”. Zainab Kidwai, Data Governance and Inclusion Leader at Rolls-Royce, afferma: “Come persona con un background eterogeneo che ha vissuto in molti paesi e culture, sono spesso stata in minoranza, ma ho imparato che ciò che ci unisce è più forte di ciò che ci divide. Quando mi è stata data la possibilità di promuovere diversità, inclusione e appartenenza presso Rolls-Royce, ho colto al volo l’occasione, con il pieno supporto dei miei colleghi. Settimane come questa sono così importanti perché promuovere nuove interazioni aiuta a rendere Rolls-Royce più inclusiva e aumenta il benessere dei dipendenti. Molti qui sono appassionati della creazione di un ambiente di lavoro inclusivo e stiamo assistendo a veri progressi, con una partecipazione crescente alle nostre iniziative ogni anno”. “Il tema di quest’anno per la National Inclusion Week nel Regno Unito è “Impact Matters”, che incoraggia a comprendere meglio come l’inclusione influisce sui gruppi emarginati e come possiamo misurarlo per creare risultati migliori. Per celebrare l’occasione stiamo organizzando due eventi globali per tutti i nostri dipendenti. Uno di questi è il “Big Lunch” che si terrà in tutte le nostre sedi durante la settimana, dando ai colleghi la possibilità di gustare un pasto insieme. Per concludere la settimana, un gruppo dei nostri dirigenti senior si unirà al nostro “Curiosity Panel”. Questo evento offre uno spazio sicuro in cui tutti in azienda possono porre domande, apertamente o in forma anonima, su diversità, inclusione e appartenenza, nonché su eventuali sfide che potrebbero dover affrontare. Sappiamo che creare un ambiente veramente inclusivo richiede uno sforzo continuo. Ecco perché, oltre a ospitare eventi, valuteremo l’impatto delle nostre iniziative di inclusione per garantire di continuare a migliorare e abbattere le barriere al coinvolgimento”, conclude Rolls-Royce.

AIRBUS RIPORTA SHARE BUYBACK TRANSACTION – Airbus informa: “Airbus SE segnala alcune share buyback transactions sotto il Regulation (EU) No 596/2014 dell’European Parliament e del Council del 16 aprile 2014 (“EU Market Abuse Regulation”). Le transazioni fanno parte di un share buyback programme annunciato il 9 settembre 2024, allo scopo di supportare le future employee share ownership plan activities e gli equity-based compensation plans. Il programma è intrapreso ai sensi dell’autorità concessa all’Airbus SE Board of Directors dagli azionisti durante l’Airbus Annual General Meeting tenutosi il 10 aprile 2024, per riacquistare fino a un massimo del 10% del capitale azionario emesso. Il numero totale di azioni acquistate nell’ambito del programma dal 9 settembre 2024 al 20 settembre 2024 ammonta a 758.780 azioni e il corrispettivo totale di tali acquisti ammonta a €98.921.126,20”.

PRATT & WHITNEY IMPLEMENTA LA ROBOTICA PER VELOCIZZARE I PROCESSI – Pratt & Whitney utilizza l’automazione per migliorare la sicurezza, l’efficienza e la redditività. Presso l’Eagle Services Asia engine center di Pratt & Whitney a Singapore, un robot di nome Alfred svolge i suoi compiti: preparare i rotori, prima posizionandoli in un forno industriale, poi aspettando che si raffreddino e infine trasferendoli in un hydraulic stacking system che li allinea. Il compito, sebbene importante, è monotono. Richiede anche grande precisione. “Ad Alfred non dispiace la pressione. È fatto per questo”, ha affermato Gilbert Sim, director of Aftermarket Operations, CORE and Technology Transformation at Pratt & Whitney, an RTX business. “Il robot è stato realizzato per uno scopo: assemblare l’high-pressure compressor rotor per il GTF PW1100G-JM engine che equipaggia la famiglia di aeromobili Airbus A320neo. In un contesto più ampio, è anche un esempio dell’investimento di Pratt & Whitney in automazione, connettività e analisi dei dati, progressi nella produzione spesso raggruppati sotto l’etichetta “Industry 4.0″. Alfred è nato su suggerimento di un tecnico che cercava di accelerare il processo di 14 ore per assemblare un HPC module. Utilizzando le best practice degli stabilimenti di produzione, insieme al sistema operativo CORE di RTX, un set di metodi e strumenti per migliorare i processi, il team di Eagle Services Asia ha scoperto che automatizzare la costruzione del rotore potrebbe dimezzare i tempi di assemblaggio e liberare tre operatori per svolgere attività più complesse come il rotor balancing. I vantaggi erano così allettanti che gli sforzi per portare Alfred in fabbrica sono andati avanti velocemente. Lavorando come un team interfunzionale, Eagle Services Asia ha lanciato Alfred in tempi record”, afferma Pratt & Whitney. “Sebbene Alfred sia il robot più recente di Pratt & Whitney per la produzione di motori per aeromobili, non sarà l’ultimo. Un robot di nome Athena è destinato a unirsi presto ad Alfred presso Eagle Services Asia, dove eseguirà parte della main engine build sequence. Pratt & Whitney sta sviluppando e testando il robot, con l’intenzione di renderlo operativo nel 2025. L’azienda è sulla buona strada per rendere operativa la robotica e desidera che Eagle Services Asia serva da modello per altre strutture Pratt & Whitney. Il team ha anche istituito il Singapore Technology Accelerator e il North America Technology Accelerator, che si trova in Florida. Il Singapore Technology Accelerator e l’Eagle Services Asia team mirano a implementare l’automazione in altri processi ripetitivi per il motore GTF, tra cui engine core and low-pressure compressor module builds. Il loro lavoro riflette gli sforzi per applicare i principi di automazione a diverse parti dell’azienda, anche quelle che svolgono compiti sostanzialmente diversi”, conclude Pratt & Whitney.

ACCORDO TRA ROLLS-ROYCE E ALPHA TRAINS – Rolls-Royce e la rail vehicle leasing company Alpha Trains stanno pianificando di concludere un accordo quadro per un massimo di 1.000 revisioni di mtu rail drive systems utilizzati nella diesel railcars fleet di Alpha Trains, che comprende le serie Talent, Desiro e Lint. La lettera di intenti corrispondente è stata firmata da entrambe le aziende a Innotrans 2024, che si tiene in questi giorni a Berlino.

AMERICAN AIRLINES ACCOGLIE JetSMART NEL PROGRAMMA AADVANTAGE® – American Airlines e JetSMART hanno annunciato che i clienti possono guadagnare miglia AAdvantage® quando volano sui voli operati da JetSMART in tutto il Sud America. Questo è uno dei tanti nuovi vantaggi per i clienti dall’adesione di JetSMART al travel rewards program di American, AAdvantage®. I clienti JetSMART possono iscriversi gratuitamente al programma AAdvantage® quando acquistano biglietti sul sito web di JetSMART, consentendo loro di guadagnare miglia sui voli domestici e internazionali operati da JetSMART. Più avanti quest’anno, i membri AAdvantage® potranno riscattare miglia per i voli operati da JetSMART. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a JetSMART e ai suoi clienti nel programma AAdvantage®“, ha affermato Scott Chandler, Senior Vice President of Revenue Management and Loyalty, American. “Si tratta di una pietra miliare significativa nella nostra partnership, che offre ai clienti tariffe più basse e più opzioni di viaggio in tutto il Sud America”. La partnership strategica tra American e JetSMART è stata lanciata nel 2023, con itinerari in codeshare tra gli Stati Uniti e il Cile, recentemente estesa ai voli in Perù e Argentina. “Fin dall’inizio siamo stati innovatori nell’aviazione sudamericana, offrendo tariffe ultra basse e un’ampia rete di rotte, spesso collegando città per la prima volta. Approfondendo la nostra partnership con American, continuiamo a fare la storia, promuovendo la nostra missione di portare i viaggi aerei in ogni angolo del continente”, ha affermato Estuardo Ortiz, CEO di JetSMART.