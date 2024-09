CFM celebra il suo 50° anniversario

Cinquant’anni fa, GE Aerospace e Safran Aircraft Engines (allora Snecma) fondarono CFM International, una transatlantic partnership unica che avrebbe ridefinito l’aviazione commerciale, diventando la joint venture di maggior successo del settore.

“Oggi, CFM è il principale fornitore mondiale di commercial engines e i suoi prodotti stabiliscono gli standard del settore per affidabilità, durata, efficienza e asset utilization.

L’azienda è stata fondata su una visione ambiziosa: sviluppare un high-bypass turbofan che avrebbe offerto miglioramenti così grandi in termini di fuel efficiency, emissioni e rumore, che nessuno avrebbe potuto ignorarlo. Investendo in tecnologie prima che fossero necessarie, l’azienda ha costantemente mantenuto questa promessa”, afferma CFM International.

“Cinquant’anni fa, due uomini straordinari, Gerhard Neumann e René Ravaud, condividevano sia una visione audace che il coraggio delle loro convinzioni di poter cambiare il modo in cui le persone volano. Oggi celebriamo le migliaia di uomini e donne, passati e presenti, che hanno reso questa visione una realtà quotidiana, attraverso il loro impegno continuo nei confronti dei clienti in tutto il mondo”, ha affermato Gaël Méheust, president and CEO of CFM International.

“Le due aziende hanno inizialmente sviluppato la CFM56 product line, che sarebbe diventata il best-selling aircraft engine in commercial aviation history. La engine family ha offerto agli operatori affidabilità leader del settore, fuel efficiency, minore rumorosità, minori emissioni e bassi costi di proprietà complessivi.

Nel 2008 CFM ha lanciato la advanced LEAP engine family, che ha dimostrato di essere un successore più che degno della CFM56 product line.

In servizio, la famiglia di motori LEAP sta stabilendo un nuovo standard di settore per fuel efficiency and asset utilization, poiché la flotta raggiunge uno dei più rapidi accumuli di flight hours nella storia dell’aviazione commerciale, accumulando oltre 60 milioni di ore di engine flight hour e 26 milioni di flight cycles da agosto 2016.

I motori LEAP offrono una fuel efficiency dal 15% al 20% migliore e minori emissioni di CO2, nonché una significativa riduzione del rumore rispetto ai motori della generazione precedente. Dalla sua entrata in servizio, il motore LEAP ha consentito ai nostri clienti di risparmiare oltre 35 milioni di tonnellate di CO2 rispetto agli stessi voli operati utilizzando aeromobili alimentati da motori della generazione precedente”, prosegue CFM International.

“Il RISE program, presentato per la prima volta nel 2021, è uno dei technology demonstration programs più completi del settore dell’aviazione. Attraverso il RISE program, CFM sta sviluppando una serie di tecnologie pionieristiche, tra cui advanced engine architectures come Open Fan, compact core, hybrid electric systems, compatibili con 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF). Gli obiettivi del RISE program includono il miglioramento della fuel efficiency e la riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 20% rispetto ai motori per aeromobili commerciali più efficienti in servizio oggi”, continua CFM International.

“Il lavoro svolto oggi sui test rigs e con partner di ricerca in tutto il mondo rappresenta un livello senza precedenti di sviluppo di nuove tecnologie nella storia di CFM”, ha affermato Méheust.

“Mentre CFM celebra il suo 50° anniversario, stiamo agendo sulla nostra chiara ambizione di rendere il trasporto aereo più sostenibile. Con il RISE program, CFM cambierà, ancora una volta, il modo in cui le persone volano. CFM ha realizzato molto negli ultimi 50 anni, ma crediamo che ci sia molto di più che possiamo offrire. Insieme, questo straordinario team garantirà che CFM rimanga la ‘power of flight’ per i prossimi 50 anni e oltre”, conclude Gaël Méheust.

(Ufficio Stampa CFM International – Photo Credits: CFM International)