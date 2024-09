Aeroporto di Foggia: voli verso Linate 7 giorni su 7

Aeroporti di Puglia informa: “Da Foggia si volerà verso Linate. Dopo mesi di trattative e di attese, la Winter 24/25 non solo conferma i sei voli a settimana su Linate attualmente operati, ma vede l’arrivo della settima frequenza settimanale il venerdì.

L’annuncio in mattinata da parte di Aeroporti di Puglia e della compagnia Lumiwings che ha presentato la programmazione dei voli per l’inverno. Dal ‘Gino Lisa’ quindi si volerà alla volta di Linate, ma non solo. Confermati infatti i collegamenti con Bergamo, che aumentano dagli attuali due a tre settimanali e che rafforzano ancora di più la connettività con la macroarea di Milano, ma anche con Torino due volte a settimana. Intanto Aeroporti di Puglia sta lavorando in sinergia con la Regione e la compagnia aerea per l’attivazione, sempre dall’aeroporto di Foggia, di nuove tratte sempre per la winter”.

“L’annuncio del collegamento di Linate ci dà ragione del grande lavoro di squadra con la Regione Puglia e Lumiwings fatto in questi ultimi mesi. Su questo aeroporto si è concentrata l’attività di tutti, perché era necessario poter garantire e arricchire i collegamenti, su una rotta molto apprezzata dai passeggeri sia pugliesi che milanesi e poter quindi soddisfare le esigenze dei due territori. Sento di poter dire che abbiamo svolto un ottimo lavoro, perché abbiamo garantito con l’aumento delle frequenze su Bergamo, una migliore copertura dell’area est della Lombardia. Sono fermamente convinto che in occasione del Giubileo, l’aeroporto di Foggia può e deve giocare un ruolo attivo nel facilitare l’arrivo dei pellegrini e dei turisti, diventando punto di accesso privilegiato per chi intende raggiungere i principali luoghi di culto. Il Giubileo può essere un volano per il turismo religioso è un’opportunità di crescita per tutto il territorio”, ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

“Il collegamento diretto tra Foggia e Linate rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra regione ed è frutto di un lavoro condiviso e di una visione strategica comune. Sono convinto che guardare nella stessa direzione, mettendo al centro lo sviluppo del nostro territorio e la connettività, ci ha permesso di ottenere un risultato che migliora l’accessibilità della Puglia e potenzia le nostre relazioni con il resto del Paese. Questo collegamento rappresenta un’opportunità importante per il nostro sistema aeroportuale e per l’intera economia pugliese, favorendo il turismo, il business e gli scambi culturali. Continueremo a lavorare uniti affinché la Puglia diventi sempre più un hub di riferimento nel Mediterraneo, valorizzando le sue risorse e infrastrutture”, ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

“La conferma del collegamento con Linate rappresenta per il territorio una grande conquista. Era necessario potenziare la connettività della Capitanata con uno snodo cruciale come Milano/Linate. Questo volo rappresenta non solo un’opportunità per lo sviluppo economico e turistico, ma anche un riconoscimento dell’importanza strategica che Foggia riveste all’interno della rete infrastrutturale della nostra regione. Come Regione Puglia, abbiamo sempre creduto nel rilancio dell’aeroporto di Foggia e questo risultato dimostra quanto sia fondamentale investire in infrastrutture che consentano di collegare il nostro territorio con i principali aeroporti italiani. Il volo per Linate rappresenta il primo passo di un percorso che vede Foggia protagonista di un rinnovato sviluppo economico e sociale”, ha dichiarato l’assessore alle Infrstrutture della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.

