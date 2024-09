Cartabianca Publishing presenta a Pesaro e a Fano “LE ALI SOTTO LA GIACCA – Diario di volo e di vita di un pilota di aeroclub”

Cartabianca Publishing annuncia la ripresa delle presentazioni pubbliche dei loro interessanti libri.

“Questo venerdì alle 18:30 saremo a Pesaro (sala rossa del Comune, in piazza del popolo 1) e la mattina successiva alle 11:00 all’aeroporto di Fano (viale Enrico Mattei 50) assieme all’autore Franco Angelotti e al presidente dell’aeroclub di Fano Carlo Durante per parlare di “Le ali sotto la giacca – Diario di volo e di vita di un pilota di aeroclub”: il nostro primo volume dedicato all’aviazione generale“, comunica Cartabianca Publishing.

“Questo è il primo libro che pubblichiamo di un pilota non professionista. Perché volare non è solo una prerogativa di pochi, eccelsi top gun, ma una passione alla portata di tutti, che può arricchire la vita di grandi emozioni.

Ecco quindi la storia di Franco Angelotti, che a un primo sguardo potrebbe sembrare una persona “normale” che ha condotto un’esistenza serena senza particolari scossoni. Invece, la sua vita tranquilla è stata sempre affiancata da una passione molto particolare e stimolante, che ne ha ravvivato il percorso: il volo”, afferma Cartabianca Publishing.

Noi di Md80.it nelle scorse settimane abbiamo letto e recensito il libro. L’autore di “LE ALI SOTTO LA GIACCA – Diario di volo e di vita di un pilota di aeroclub” ci mostra un altro lato del volo, noto a chi si occupa di aviazione ma spesso sconosciuto alla gran parte delle persone: il diventare un pilota di aeroclub, che vola per passione, una grande passione. Il messaggio è che chiunque può essere in grado di spiegare le ali e diventare pilota. L’apprendere le tecniche di pilotaggio inoltre può avere anche vantaggi nella vita di tutti i giorni, plasmando in meglio il proprio carattere.

Come sottolinea l’autore nella prefazione “Questo volume non vuole essere un testo aeronautico, che parli cioè di volo in senso stretto, ma vuole narrare quanto importante e incisiva sia stata per me l’esperienza del volo nella vita, sotto diversi aspetti”.

Trovate la recensione completa a questo link.

Invitiamo lettori, amici e curiosi a partecipare numerosi alla presentazione del libro.

