News Brevi – 25.09.2024

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSO IL CORSO “METODOLOGIA DIDATTICA PER ISTRUTTORI DI SPECIALITA’ E ISTRUTTORI DI VOLO” – Si è concluso venerdì 20 settembre, presso il Reparto per la Formazione Didattica e Manageriale (Re.Fo.Di.Ma.) dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA) di Firenze, il corso di “metodologia per istruttori di specialità ed istruttori di volo” che ha visto la partecipazione di 13 Ufficiali del Ruolo Naviganti dell’Aeronautica Militare, insieme a colleghi delle altre Forze Armate e Corpi militari dello Stato. Il corso, della durata di tre settimane, ha lo scopo di permettere ai frequentatori di accedere alle successive fasi di qualificazione e abilitazione, fornendo specifiche tecniche metodologiche di base finalizzate alla gestione dei processi di apprendimento, agendo efficacemente sulla relazione tra istruttore e addestrando. L’attività in questione rientra nel più grande bacino di formazione sul metodo didattico, di cui l’Aeronautica Militare è un punto di riferimento da oltre sessant’anni anche in ambito interforze. Durante il corso vengono impartite le principali nozioni sulla metodologica didattica con particolare riguardo alla comunicazione efficace, alle tecniche di briefing, in-flight istruction e debriefing, anche attraverso la formazione esperienziale, che con specifiche attività di team building, crew resource management e feedback, permettono ai frequentatori di analizzare al meglio le dinamiche emerse durante le esercitazioni, per riportarne le lessons learned alle tipicità della realtà addestrativa che l’Arma Azzurra svolge senza soluzione di continuità per la difesa dello spazio aereo nazionale. L’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, dipendente dal Comando delle Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea, è sede di numerose attività formative tra cui il Corso Normale/Master, il Corso di Stato Maggiore per i Capitani dei ruoli Speciali ed ulteriori momenti formativi previsti nel grado di Maggiore/Tenente Colonnello e Colonnello per gli Ufficiali che assumeranno la funzione di Comandante di Gruppo e di Reparto; a questi, si è altresì aggiunto il Seminario per i Generali di Brigata che si pone come limpida opportunità di riflessione, durante la quale scambiare esperienze e conoscenze, nonché per potenziare gli strumenti di analisi e stimolare il pensiero strategico dei futuri dirigenti della Forza Armata. Presso l’ISMA è inoltre erogato il corso di “Public Affairs Officer” per specialisti dell’informazione e comunicazione istituzionale (Ufficio Stampa Aeronautica Miltiare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO IN DUE REPARTI – Giovedì 19 settembre 2024, presso l’Aeroporto di Pratica di Mare, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando del Reparto Supporto Tecnico Operativo alla Guerra Elettronica (Re.S.T.O.G.E.) tra il Colonnello Paolo Papiri e il Colonnello Pasquale Tirone. L’evento è stato presieduto dal Comandante della 9a Brigata Aerea ISTAR-EW, Generale di Brigata Aerea Danilo Morando, e ha visto la partecipazione, oltre che del personale del Reparto schierato, di molteplici autorità militari proveniente da altri Enti, anche interforze, e di illustri referenti di realtà industriali che quotidianamente collaborano con il Re.S.T.O.G.E. Posto alle dipendenze della 9ª Brigata Aerea ISTAR-EW, il Reparto Supporto Tecnico Operativo alla Guerra Elettronica accentra competenze e processi chiave del Comando Squadra Aerea, nel settore della Guerra Elettronica e delle operazioni nell’ambiente elettromagnetico, da quelli funzionali alla sopravvivenza degli assetti aerei dalla minaccia di abbattimento, alle operazioni di sorveglianza e attacco elettronico, fino all’ancor più ampio spettro di effetti correlati alla programmazione dei Mission Data degli assetti di 4ª e 5ª Generazione. Giovedì 19 settembre 2024, presso l’Aeroporto Militare di Bari-Palese, si è svolta la cerimonia di passaggio delle consegne al comando del 2° Reparto Tecnico Comunicazioni, tra il Colonnello Paolo Di Benedetto, Comandante uscente, e il Tenente Colonnello Domenico Castellano, Comandante subentrante. L’evento è stato presieduto dal Generale di Brigata Sandro Sanasi, Comandante della 3a Divisione del Comando Logistico, accompagnato dal Generale di Brigata Pietro Spagnoli, Comandante della 4a Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e Assistenza al Volo. Numerose le autorità militari intervenute tra cui il Generale di Squadra Sergio Antonio Scalese, Comandante del Comando per le Operazioni in Rete e Generale del Ruolo delle Armi, il Generale di Brigata Romeo Paternò, Vice Comandante del Comando Scuole A.M./3a Regione Aerea oltre a diversi ex comandanti del Reparto (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR: PROMOZIONE FLASH A €16,99 – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi una promozione flash di 48 ore con tariffe per i viaggi tra ottobre e novembre a partire da €16,99. Una straordinaria gamma di destinazioni, tutte da scoprire, è disponibile nel network di Ryanair composto da oltre 240 rotte”. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha affermato: “Siamo a mercoledì: quale modo migliore per sconfiggere la crisi di metà settimana se non con l’ultima promozione flash di Ryanair? Con tariffe a partire da soli €16,99, disponibili da ora fino a mezzanotte di giovedì, è il momento perfetto per concedersi un viaggio a buon prezzo su una delle oltre 240 rotte di Ryanair. Questa offerta a tempo limitato è disponibile solo su Ryanair.com”.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, ITA Airways ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 26 settembre compreso. La situazione è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto”.

NUOVE NOMINE PER LOCKHEED MARTIN – Lockheed Martin ha nominato il Dr. Dennis Goege come vice president and chief executive for Europe, succedendo a Jonathan Hoyle CBE, che ha annunciato la sua decisione di andare in pensione al’inizio di quest’anno. Rispondendo a Ray Piselli, vice president, International Business, la nomina sarà effettiva dal 1° ottobre. Da quando è entrato a far parte dell’azienda dal German Aerospace Centre (DLR) nel 2020, Goege ha fornito supervisione strategica e leadership per la rapida crescita aziendale di Lockheed Martin per i prodotti negli air, land, naval and space sectors in Europa centrale e orientale e ha guidato lo sviluppo e il mantenimento di partnership con l’industria e il mondo accademico. “Dennis è un leader affermato ed esperto nel settore della difesa e della sicurezza. Il suo approccio visionario, la mentalità strategica e la passione per l’eccellenza garantiranno la continuazione della nostra crescita in Europa, dove Lockheed Martin è un partner strategico per la difesa e la sicurezza della NATO e dei suoi alleati da oltre 75 anni”, ha affermato Ray Piselli, vice president, International Business. Mentre Goege assume il suo nuovo ruolo, Emanuele Serafini, con sede a Roma, diventa vice president and regional executive, west Europe, rispondendo a Goege, a partire dal 1° ottobre. Serafini è entrato a far parte di Lockheed Martin nel 2018 e in precedenza è stato director and regional lead for south Europe. Paul Livingston, vice president and chief executive, Lockheed Martin UK, vede il suo ruolo espandersi oltre le coste del Regno Unito per includere la responsabilità per la NATO, dove fornirà una direzione senior mirata per gli impegni in corso dell’azienda con i NATO stakeholders.

IL PIPISTREL VELIS ELECTRO PRENDE IL VOLO A SANTA MONICA AIRPORT – Pipistrel, una società Textron Inc., ha annunciato che Eco-Aviation Foundation International, una fondazione senza scopo di lucro dedicata alla promozione di un’aviazione pulita e silenziosa in tutto il mondo, ha preso in consegna il primo Velis Electro da utilizzare per scopi di addestramento al volo ai sensi di una Federal Aviation Administration (FAA) airworthiness exemption. L’acquisto rende il Velis Electro il primo FAA-exempt light sport electric aircraft a Santa Monica Airport, in California. Il Velis Electro di Pipistrel è silenzioso, produce livelli di rumore di soli 60 decibel, è economico e facile da usare, il che lo rende una soluzione ideale per l’addestramento al volo con zero emissioni di carbonio. La fondazione prevede l’arrivo del suo secondo Velis Electro a novembre. Oltre a facilitare l’acquisto del Velis Electro, la Eco-Aviation Foundation sta lanciando una Eco Flight Ground School, nonché una associated scholarship initiative in collaborazione con centri comunitari locali incentrati sui giovani. Queste borse di studio finanzieranno completamente Private Pilot ground school courses, incluso il complete FAA-approved curriculum and training on electric aircraft technologies. Il Velis Electro è in linea con la missione della Fondazione di promuovere l’aviazione elettrica e di fornire una formazione di volo ecologica, con un’attenzione rivolta ai giovani adulti nelle comunità svantaggiate. Le borse di studio della Eco Flight Ground School aprono una vasta gamma di opportunità di carriera nell’aviazione e nell’aerospazio per gli studenti. “Siamo orgogliosi di vedere il Pipistrel Velis Electro utilizzato per formare gli studenti, preparandoli per il futuro dell’aviazione”, ha affermato Tricia Steel, Vice President of Global Sales and Marketing, Textron eAviation Inc. All’inizio di quest’anno, la FAA ha concesso una light-sport aircraft (LSA) airworthiness exemption per il Pipistrel Velis Electro, consentendo il flight training con un electric aircraft negli Stati Uniti.

CIRRUS AIRCRAFT: LA SR SERIES G7 LINEUP OFFRE PERFORMANCE E VERSATILITA’ PER OGNI MISSIONE – Cirrus Aircraft informa: “Che tu stia prendendo in considerazione l’SR20 entry-level o l’high-powered SR22T, la SR Series G7 offre performance eccezionali, su misura per soddisfare la tua missione. La SR Series G7 lineup presenta miglioramenti che elevano le prestazioni e ridefiniscono ciò che i piloti possono aspettarsi dal loro aereo. L’introduzione di una intelligent lightweight battery nella SR Series G7 migliora significativamente le prestazioni e l’affidabilità. La batteria è dotata di una gestione integrata delle celle che garantisce prestazioni ottimali, prolungando la durata della batteria anche con un uso intenso. Grazie a tecniche di produzione e assemblaggio migliorate, la SR Series presenta una resistenza ridotta nelle giunture tra FIKI panels and wing surface. Inoltre, le carenature delle ruote sono state riprogettate con spazi più piccoli attorno alle ruote, riducendo ulteriormente la resistenza. Queste ottimizzazioni contribuiscono a un’aerodinamica più fluida ed efficiente, aumentando la velocità massima fino a 9 nodi e migliorando la fuel efficiency. I Beringer brakes offrono una potenza di arresto e un’affidabilità eccezionali, tramite l’uso di materiali avanzati”. “L’SR20 è il punto di ingresso ideale nell’aviazione ad alte prestazioni. Dotato di un robusto motore Lycoming IO-390-C3B6, eroga 215 cavalli, il che lo rende una scelta eccellente per i piloti che si avvicinano per la prima volta al mondo degli high-performance aircraft. La combinazione di performance ed efficienza dell’SR20 lo rende perfetto per l’addestramento, il volo ricreativo e i brevi viaggi attraverso il paese. Il suo equilibrio tra potenza e usabilità garantisce ai piloti un’esperienza di volo di alta qualità. Per i piloti che richiedono più potenza e velocità, l’SR22 è la scelta perfetta. Alimentato dal motore Continental IO-550-N, l’SR22 offre 310 cavalli, portando le performance a nuovi livelli. L’SR22 include l’opzione per FIKI, equipaggiando l’aereo per gestire varie condizioni meteorologiche. Le prestazioni migliorate dell’SR22 lo rendono adatto per voli cross-country più lunghi. Al vertice della SR Series lineup, l’SR22T è progettato per coloro che cercano le massime prestazioni e versatilità. Il suo motore turbocompresso Teledyne Continental TSIO-550-K eroga ben 315 cavalli, rendendolo il modello più potente della gamma. Il motore turbocompresso dell’SR22T offre le massime climb performance, raggiungendo un’altitudine massima di 25.000 piedi, offrendo ai piloti la flessibilità di volare al di sopra delle condizioni meteorologiche. La scelta del modello adatto nella linea di prodotti SR Series G7 dipende dalla tua missione specifica”, conclude Cirrus Aircraft.

DELTA OPERA IL SUO ANNUALE WING FLIGHT – Il 20 settembre Delta ha ospitato il suo annuale Women Inspiring the Next Generation (WING) Flight, in occasione del Girls in Aviation Day, portando 136 ragazze di età compresa tra 11 e 18 anni da Atlanta al Kennedy Space Center della NASA su un chartered Boeing 737-900 aircraft, pilotato, gestito e assistito interamente da donne. Per il terzo anno consecutivo, Delta è l’unica compagnia aerea commerciale ad atterrare direttamente a Cape Canaveral, la “Space Coast” famosa per i lanci di razzi e l’esplorazione spaziale. Il volo annuale, creato nel 2015 da Delta Flight Operations in collaborazione con Women in Aviation International, introduce le giovani ragazze a carriere nell’aviazione di cui potrebbero non essere a conoscenza, compresi ruoli tradizionalmente dominati dagli uomini, e offre loro l’opportunità di interagire direttamente con le donne in quei ruoli, per ispirare interesse nel perseguire carriere nell’aviazione. “Molti lavori nell’aviazione e nell’aerospaziale sono storicamente dominati dagli uomini, quindi ottenere i migliori talenti per Delta, in particolare da gruppi sottorappresentati, deve iniziare presto”, ha affermato Beth Poole, General Manager of Pilot Development, Delta e co-fondatrice di WING Flight. “WING Flight è un’opportunità per presentare alle giovani donne opportunità di carriera, per mostrare loro cosa possono fare quando lavorano e sognano in grande e per sottolineare quanto le donne abbiano un impatto positivo e profondo sulla nostra attività e sul mondo dell’aviazione”. Nove scuole e organizzazioni incentrate su STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), molte delle quali collaborano con Delta come parte del supporto della compagnia aerea alla programmazione STEM nell’Atlanta Public School System, hanno potuto selezionare gli studenti per partecipare.

SAAB APRIRA’ UNA NUOVA FACILITY NEGLI U.S. – Saab informa: “Saab annuncia una nuova munitions facility in Grayling, Michigan. Collaborando con lo stato del Michigan e la comunità locale, Saab creerà posti di lavoro di alta qualità, aumenterà la produzione e rafforzerà la difesa nazionale degli Stati Uniti. Saab si sta muovendo rapidamente per aumentare la U.S. munitions production capacity e soddisfare le urgenti esigenze dei clienti, basandosi sul rapporto decennale con gli U.S. military. Una volta aperta, la struttura sarà utilizzata per l’assemblaggio finale e l’integrazione di shoulder-fired munitions and precision fire systems. L’inaugurazione avrà luogo nel quarto trimestre 2024, con la produzione iniziale a partire dall’inizio del 2026. La struttura di Grayling segnerà la decima facility negli Stati Uniti per Saab, Inc. Le altre strutture includono produzione avanzata nel settore aerospaziale a West Lafayette, Indiana, sistemi radar e sensori a Syracuse, New York, training and simulation a Orlando, Florida, autonomous and undersea systems a Cranston, Rhode Island e Quincy, Massachusetts e, più di recente, un nuovo operationally focused incubator in San Diego, California”.

RAYTHEON COMPLETA IL PRIMO RADAR AN/TPY-2 PER IL KINGDOM OF SAUDI ARABIA – Raytheon, un’azienda RTX, ha consegnato il primo radar AN/TPY-2 per il Regno dell’Arabia Saudita. L’AN/TPY-2 è un radar di difesa missilistica in grado di rilevare, tracciare e discriminare missili balistici in più fasi di volo. Questo è il primo radar AN/TPY-2 con un array completo di nitruro di gallio, o GaN, nel sistema. “L’ultimo radar AN/TPY-2 è ora in una classe diversa con Raytheon che ha apportato oltre 50 miglioramenti al radar”, ha affermato Paul Ferraro, President, Air & Space Defense Systems, Raytheon. “Questi aggiornamenti aiuteranno l’Arabia Saudita a difendersi meglio dalle minacce missilistiche e avvantaggeranno inoltre l’intera flotta con una capacità di rilevamento migliorata”.