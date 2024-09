Air France – KLM Group chiude una partecipazione di successo all’IFTM Top Resa 2024

Air France informa: “Dopo un’estate segnata dall’entusiasmo per i Paris 2024 Olympic and Paralympic Games, i team di Air France hanno partecipato alla IFTM Top Resa trade fair per tre giorni pieni di annunci, conferenze e incontri con professionisti del turismo.

La 45a edizione di questo evento chiave per il settore turistico è stata un’opportunità per la compagnia di entrare in contatto con i propri partner e clienti. I team di vendita presenti alla fiera hanno stabilito oltre 200 contatti con clienti esistenti e potenziali (agenzie di viaggio, partner aziendali e uffici turistici). La compagnia aerea ha anche promosso il suo Bluebiz product, l’Air France and KLM business travel solution per le aziende.

Air France ha anche presentato i suoi ultimi prodotti e innovazioni e ha incontrato giovani professionisti interessati a una carriera nel settore.

Henri Hourcade, Senior Vice President France, Air France-KLM, ha inaugurato lo stand del Gruppo, che ha attirato oltre 2.000 visitatori, e ha presentato le principali novità del programma invernale di Air France.

Per la stagione invernale 2024-2025, Air France servirà circa 170 destinazioni in 73 paesi, tra cui 5 nuove destinazioni: Kilimanjaro (Tanzania), Salvador de Bahia (Brasile), Manila (Filippine), Malé (Maldive) e Kiruna (Svezia). I tre voli settimanali per Manila, insieme ai quattro voli settimanali di KLM, rendono Air France-KLM l’unico airline group al mondo con un servizio giornaliero per le Filippine. Henri Hourcade ha inoltre sottolineato il rafforzamento del network Air France in Nord America, in particolare l’estensione del servizio a Denver e Phoenix, Stati Uniti, nella stagione invernale”.

“Durante l’evento, Air France ha anche firmato un nuovo interline commercial cooperation agreement con Madagascar Airlines per rafforzare il servizio tra i due Paesi, a partire dal 1° ottobre 2024. Questo accordo segue un’altra partnership commerciale recentemente firmata tra Air France-KLM e SAS che, dal 1° settembre 2024, garantisce ai clienti Air France e KLM un accesso privilegiato a 33 nuove destinazioni nel Nord Europa.

Il France Sales Department della compagnia ha anche firmato una serie di marketing partnership agreements con gli uffici turistici per guidare le vendite verso nuove destinazioni, tra cui Madagascar, Guadalupa, Saint-Martin, Réunion, Martinica e Guyana francese.

Oltre ai nuovi aggiornamenti del programma dei voli, Fabien Pelous, Air France’s Director of Customer Experience, ha annunciato il nuovo posizionamento della sua esperienza di viaggio in Premium class. “Premium Economy” ora si chiama semplicemente “Premium”, evidenziando l’unicità di viaggiare in questa spaziosa cabina. La compagnia aerea ha presentato il suo nuovo sedile reclinabile dotato di schermo 4K, connettività Bluetooth e un’offerta di intrattenimento in volo migliorata. I clienti possono anche usufruire di un menu di ristorazione riprogettato, con piatti creati da uno chef stellato Michelin utilizzando prodotti locali di stagione.

La compagnia aerea ha anche annunciato che, entro la fine dell’anno, introdurrà la sua cabina La Première completamente riprogettata, la più lunga sul mercato con cinque finestrini. Da luglio scorso, i clienti Air France che viaggiano nella cabina La Première hanno potuto godere di un nuovo eccezionale servizio a terra all’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle“, prosegue Air France

“All’IFTM di quest’anno, un numero senza precedenti di rappresentanti Air France-KLM ha partecipato a tavole rotonde e conferenze su una varietà di argomenti,

Allo stand Air France-KLM, che ha attirato un numero record di visitatori, i tre giorni della fiera sono stati scanditi da momenti di degustazione in cui Air France, KLM, Transavia e Delta Air Lines hanno presentato la gastronomia servita a bordo, nonché le loro innovazioni in termini di vendite e programmazione dei voli.

A questo evento annuale partecipano attivamente le scuole specializzate in turismo. Sia i professori che gli studenti si sono presentati in gran numero per saperne di più sulle opportunità presso Air France. Come attore emblematico del settore, la compagnia aerea si classifica regolarmente tra le aziende più attraenti secondo i giovani. E per il secondo anno consecutivo, i team Employer Brand, School Relations e Recruitment di Air France erano a disposizione per incontrare le parti interessate e rispondere alle loro domande.

A un evento sul tema “Imagine your career in the airline industry”, i rappresentanti di Air France hanno incontrato oltre 200 studenti interessati alle cabin crew and ground handling professions e hanno condiviso con loro consigli in previsione delle prossime sessioni di reclutamento della compagnia”, conclude Air France.

