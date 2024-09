Embraer espande il suo service network

SIAEP diventa il primo Embraer Authorized Service Center per E2 Jets in Asia-Pacifico

Embraer ha annunciato che SIAEP, una sussidiaria di SIA Engineering Company Limited (“SIAEC”), è il primo Embraer Authorized Service Center nella regione Asia-Pacifico a svolgere maintenance, repair, and overhaul services per la famiglia di aeromobili E-Jets E2 di Embraer. SIAEP è un authorized service center nella regione Asia-Pacifico per gli E-Jets di prima generazione di Embraer dal 2017. SIAEP ha tre hangar situati a Clark, Filippine.

“SIAEP è stato un partner chiave per Embraer nella regione negli ultimi anni. Con questo nuovo accordo, SIAEP diventa ancora più strategico per il futuro della nostra azienda nella regione, con la crescita della flotta E2. Siamo molto soddisfatti di questo passo avanti nella nostra partnership a lungo termine”, ha affermato Mr. Frank Stevens, Vice President of Global MRO Centers for Embraer Services & Support.

Mr. Jeremy Yew, Senior Vice President Base Maintenance, SIAEC, ha affermato: “Siamo lieti di estendere la nostra attuale partnership con Embraer e di svolgere un ruolo chiave nel supportare la loro crescita nella regione Asia-Pacifico. Non vediamo l’ora di fornire base maintenance services di qualità ed efficienti alla E2 fleet presso la nostra struttura di Clark”.

La crescente presenza di Embraer Services & Support è un importante sviluppo della strategia di espansione di Embraer nella regione Asia-Pacifico. La E-Jets fleet di Embraer nella regione Asia-Pacifico, che comprende sia gli E-Jets di prima generazione che gli E-Jets E2, è operata da compagnie aeree a Singapore, Australia, India, Myanmar, Giappone e Cina. Scoot ha un ordine fermo per nove E190-E2, due dei quali hanno iniziato a volare da maggio di quest’anno, e altri seguiranno. La sussidiaria di Singapore Airlines (SIA) è il primo operatore di E-Jet E2 nel sud-est asiatico. Inoltre, Virgin Australia ha annunciato un ordine fermo per otto E190-E2 ad agosto di quest’anno, con consegne programmate a partire dalla seconda metà del 2025.

Embraer investe in nuove MRO facilities per commercial jets in Texas

Embraer ha annunciato oggi l’espansione del suo maintenance, repair and overhaul (MRO) services network per supportare la crescente flotta E-Jets negli Stati Uniti, aprendo un nuovo Embraer owned service center al Perot Field Alliance Airport, Fort Worth, Texas.

In collaborazione con la città di Fort Worth, la contea di Denton e lo Stato del Texas, Embraer prevede di iniziare le operazioni in un hangar esistente, nel primo trimestre 2025, mentre costruisce un secondo hangar che dovrebbe essere completato entro il 2027. Con le nuove strutture, si prevede che la capacità di Embraer di servire i clienti E-Jets avrà un aumento considerevole negli Stati Uniti.

“Questa espansione aumenterà significativamente la capacità, la competenza e l’impronta della nostra rete di servizi fornendo un supporto di livello mondiale ai nostri clienti e alla crescente E-Jets fleet nel Nord America. Inoltre, fa parte della strategia di crescita di Embraer negli Stati Uniti”, ha affermato Carlos Naufel, Presidente e CEO di Embraer Services & Support.

Il nuovo Fort Worth service center verrà aggiunto al global network di Embraer, che include 80 authorized centers e 12 owned service centers in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Embraer)