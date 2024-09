KLM vola verso 155 destinazioni questo inverno

Il winter schedule di KLM per questa stagione va dal 27 ottobre 2024 al 30 marzo 2025. Il network di KLM comprende 155 destinazioni, 89 in Europa e 66 intercontinentali. Una novità della rete è la destinazione americana precedentemente annunciata, Portland. Inoltre, KLM offre il 15% di posti in più per le destinazioni in India rispetto allo scorso anno. I primi nuovi aeromobili A321neo sono operativi anche su destinazioni europee come Copenhagen, Berlino e Stoccolma.

“Questo inverno, la Premium Comfort class può essere prenotata su tutti gli aeromobili Boeing 787 e 777. Questa nuova classe offre ai passeggeri comodi sedili con spazio extra per le gambe e un esclusivo concetto di ristorazione. KLM aggiungerà tre nuovi aeromobili A321neo quest’anno e con essi volerà anche a Parigi, Praga e Vienna. KLM prevede di mettere in servizio un totale di quattro di questi aeromobili quest’anno.

KLM volerà più frequentemente su diverse destinazioni europee questo inverno. Dal 28 ottobre ci saranno sei voli al giorno per Billund e due voli al giorno per Belfast. Inoltre, KLM volerà tre volte al giorno per Bilbao e quattro volte a settimana per Malaga e Alicante. La capacità per Brema sarà aumentata a quattro voli al giorno. KLM volerà anche tre volte a settimana a Rovaniemi (Finlandia), rispetto alle due volte a settimana dello scorso inverno.

Questo inverno KLM volerà verso diciannove destinazioni nel Nord America (Canada, USA, Messico). Negli USA, KLM volerà a Portland tre volte a settimana questo inverno, una nuova destinazione rilevata da Delta Air Lines. Inoltre, KLM volerà cinque volte a settimana per San Francisco, aumentando a un volo giornaliero a metà della stagione invernale. Inoltre, KLM volerà da quattro a cinque volte a settimana a Edmonton in Canada.

KLM volerà ogni giorno a Paramaribo questo inverno, ovvero un volo extra a settimana. Sint Maarten sarà combinata con Port of Spain (Trinidad e Tobago), con una frequenza aumentata a cinque volte a settimana. Durante i periodi natalizi e primaverili, il numero di voli da e per Curaçao aumenterà.

KLM volerà ogni giorno verso Argentina, Brasile, Cile, Colombia e Panama. Buenos Aires sarà combinata con Santiago del Cile, come lo scorso anno. San José sarà servita quattro volte a settimana, combinata con Liberia (Costa Rica) dopo il completamento della manutenzione della pista. Inoltre, ci saranno sei voli a settimana per Lima e la combinazione di Quito e Guayaquil“, afferma KLM.

“Riguardo l’Africa, KLM volerà sette volte a settimana a Lagos questo inverno. Inoltre, KLM volerà ogni giorno verso due destinazioni in Sudafrica: Johannesburg e Città del Capo. La capacità per Città del Capo sarà aumentata dal periodo natalizio alla fine della stagione invernale con due voli extra a settimana il martedì e la domenica. Ci saranno anche voli giornalieri per Nairobi e Accra. Quest’inverno, i passeggeri avranno la possibilità di volare verso tre destinazioni in Tanzania: un volo giornaliero per Dar es Salaam combinato cinque volte a settimana con Kilimanjaro e due volte a settimana con Zanzibar. Inoltre, Kigali in Ruanda ed Entebbe in Uganda saranno serviti cinque volte a settimana quest’inverno.

La capacità per l’Asia non si è ancora completamente ripresa dalla pandemia e, a causa del reindirizzamento intorno alla Russia, i voli impiegano più tempo del solito. Quest’inverno, verrà utilizzato lo stesso programma dello scorso inverno. KLM volerà ogni giorno per Shanghai e Pechino e quattro volte a settimana per Hong Kong. KLM volerà anche ogni giorno per Tokyo Narita e tre volte a settimana per Osaka. Seoul, Corea del Sud, sarà servita cinque volte a settimana. I passeggeri possono volare ogni giorno per Bali con uno scalo a Singapore. Inoltre, KLM volerà sei volte a settimana per Giacarta con uno scalo a Kuala Lumpur. Bangkok è raggiungibile ogni giorno con un volo giornaliero. In India, Delhi e Mumbai saranno servite quotidianamente e ci sarà un volo per Bengaluru cinque volte a settimana.

KLM volerà ogni giorno a Dubai questo inverno. La rotta per Riyadh e Dammam sarà anch’essa servita sei volte a settimana”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM)