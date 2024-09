IATA sviluppa ulteriormente CO2 Connect for Cargo con British Airways e Microsoft

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato collaborazioni con British Airways e Microsoft per migliorare ulteriormente l’accuratezza di IATA CO2 Connect for Cargo nel calcolo delle emissioni di carbonio. L’annuncio è stato fatto allo IATA World Sustainability Symposium (WSS), attualmente in corso a Miami.

British Airways contribuirà con i flight-level fuel burn data dei suoi circa 700 voli giornalieri a IATA CO2 Connect.

“In British Airways, trasparenza e coerenza sono essenziali per i nostri sforzi di sostenibilità. Condividendo i nostri flight-level fuel burn data con IATA CO2 Connect, stiamo migliorando l’accuratezza dei calcoli delle emissioni di CO2 e garantendo l’accesso a informazioni affidabili e chiare. È fondamentale che l’intero settore si allinei a questi standard e la collaborazione è fondamentale”, ha affermato Carrie Harris, Director of Sustainability at British Airways.

Microsoft, basandosi sulla sua relazione con British Airways, contribuirà allo sviluppo di IATA CO2 Connect for Cargo fornendo una guida tecnica e diventando uno dei primi pilot testers del servizio.

“La collaborazione del settore è essenziale per la decarbonizzazione dell’aviazione. L’utilizzo di CO2 Connect for Cargo aiuterà Microsoft a lavorare con le compagnie aeree per ridurre le emissioni, effettuare investimenti con i nostri partner, acquistare SAF e certificati SAF”, ha affermato Nico De Golia, Director of Sustainability for Microsoft Cloud Logistics. “Questo annuncio mostra il potenziale impatto quando le aziende lavorano per costruire una solida base di dati, guidando le azioni chiave necessarie per raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità condivisi”.

Questi sviluppi si basano sull’annuncio di marzo 2024 secondo cui IATA sta lavorando con lo Smart Freight Centre (SFC) nello sviluppo di IATA CO2 Connect for Cargo.

“Le solide relazioni, comprese quelle annunciate oggi con British Airways e Microsoft, contribuiranno a rendere IATA CO2 Connect for Cargo uno strumento più potente e più accurato. Il mondo sta osservando i progressi dell’aviazione nel difficile percorso della decarbonizzazione. Trasparenza e accuratezza, rafforzate da queste partnership, sono fondamentali. Il nostro obiettivo comune è avere i dati più accurati sulle emissioni di carbonio dell’aviazione. Ciò aiuterà i clienti del settore a gestire e segnalare le proprie impronte di carbonio e informerà le numerose decisioni strategiche che le compagnie aeree dovranno prendere per la propria decarbonizzazione”, ha affermato Marie Owens Thomsen, IATA’s Senior Vice President Sustainability and Chief Economist.

IATA CO2 Connect for Cargo sarà disponibile a partire dal primo trimestre 2025. Si basa sull’esperienza di IATA CO2 Connect, lanciato a giugno 2022 per fornire calcoli accurati e coerenti delle emissioni di carbonio per i voli passeggeri. IATA CO2 Connect utilizza dati primari di oltre 40 compagnie aeree (tra cui British Airways) e una metodologia di calcolo approvata dal settore (IATA Recommended Practice 1678). Ciò differenzia IATA CO2 Connect dalla maggior parte degli strumenti/calcolatori che si alimentano da modelli di dati teorici.

IATA annuncia la Matchmaker Platform per compagnie aeree e SAF suppliers

L’International Air Transport Association (IATA) creerà il Sustainable Aviation Fuel (SAF) Matchmaker per mettere in contatto compagnie aeree e SAF suppliers. Lo sviluppo è stato annunciato al World Sustainability Symposium (WSS), con una data di lancio prevista per il primo trimestre 2025.

“La nostra visione è quella di creare una matchmaking platform trasparente, efficiente e accessibile che accelererà l’adozione del SAF man mano che il settore dell’aviazione progredisce verso emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2050. La piattaforma lo farà riducendo i costi e le complicazioni che le compagnie aeree devono affrontare quando cercano fornitori SAF. La maturità e la globalizzazione del SAF market saranno migliorate dalla trasparenza che il SAF Matchmaker consentirà. Ogni passo in questa direzione è di grande importanza, considerando che il SAF è lo strumento di decarbonizzazione più significativo del trasporto aereo”, ha affermato Marie Owens Thomsen, IATA’s Senior Vice President Sustainability and Chief Economist.

“Nello specifico, SAF Matchmaker affronterà tre questioni critiche:

Connettività: i SAF producers and suppliers potranno pubblicare i volumi di SAF disponibili o pianificati e le compagnie aeree potranno registrare il loro interesse nell’acquisto dei volumi di SAF mostrati o desiderati. Qualsiasi scambio successivo avverrà al di fuori della piattaforma.

Visibilità: la piattaforma conterrà informazioni complete sui SAF disponibili, come volumi, materie prime utilizzate, ubicazione e tecnologia di produzione, riduzioni delle emissioni, nonché conformità al Carbon Offsetting Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) o all’European Union Renewable Energy Directive (EU RED).

Efficienza: la disponibilità di una piattaforma centrale semplificherà l’approvvigionamento del SAF, rendendo più facile e veloce la connessione per tutte le parti. Faciliterà inoltre lo sviluppo di informazioni di mercato basate sui dati che la piattaforma genererà.

L’attenzione iniziale della piattaforma sarà rivolta alle compagnie aeree e ai SAF suppliers. A tempo debito, anche i governi e i non-aviation corporate SAF buyers potranno partecipare”, conclude IATA.

Delta Air Lines diventa l’ultimo collaboratore di IATA CO2 Connect

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che Delta Air Lines (Delta) utilizzerà e contribuirà con dati operativi al calcolatore delle emissioni IATA CO2 Connect, sia per i voli passeggeri che per quelli cargo. L’accordo con Delta è stato firmato allo IATA World Sustainability Symposium (WSS) attualmente in corso a Miami.

Delta contribuirà con dati sul consumo di carburante dai suoi 4.000 voli giornalieri, la più grande delle oltre 40 compagnie aeree che attualmente contribuiscono con dati operativi a IATA CO2 Connect. Con CO2 Connect, Delta sarà in grado di fornire a tutti i clienti, indipendentemente dal fatto che siano viaggiatori individuali, clienti aziendali o clienti cargo, una maggiore trasparenza del loro impatto sull’ambiente attraverso il volo.

“Con la partecipazione di Delta, IATA CO2 Connect diventerà uno strumento ancora più potente che aiuterà l’aviazione a raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050. La metodologia di IATA CO2 Connect la distingue perché utilizza dati operativi, non medie modellate. La grande quantità di dati dalle operazioni globali di Delta è la materia prima che renderà il calcolo di IATA CO2 Connect il più affidabile per la misurazione e la segnalazione delle emissioni di CO2. Ciò è importante per le singole compagnie aeree, i viaggiatori, le aziende e gli spedizionieri. Avranno tutti bisogno di calcoli coerenti e accurati su cui prendere decisioni informate sulla gestione delle impronte di carbonio”, ha affermato Marie Owens Thomsen, IATA’s Senior Vice President Sustainability and Chief Economist.

“IATA CO2 Connect ha il potenziale per aiutare le compagnie aeree, come Delta, a misurare e sostenere in modo più efficace gli sforzi di decarbonizzazione che sono fondamentali nel nostro percorso verso emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2050”, ha affermato Amelia DeLuca, Chief Sustainability Officer, Delta Air Lines. “In Delta crediamo che ciò che viene misurato venga fatto e questa è una grande opportunità per il settore di allinearsi su dati sulle emissioni affidabili e coerenti”.

Thrust Carbon si unisce allo IATA CO2 Connect Emissions Calculations Distribution Network

L’International Air Transport Association (IATA) sta espandendo il distribution network per il suo IATA CO2 Connect con Thrust Carbon. L’accordo è stato concluso durante il World Sustainability Symposium IATA e inizierà nell’ottobre 2024.

“Il corporate travel sector ha bisogno di calcoli delle emissioni di CO2 accurati e comparabili. Lavorando con Thrust Carbon, risponderemo a questa importante esigenza con calcoli basati su dati operativi effettivi forniti da una crescente comunità di compagnie aeree”, ha affermato Frederic Leger, Senior Vice President Commercial Products and Services, IATA.

“Come aviation’s main trade association, IATA ha una lunga tradizione nella definizione di standard di settore e siamo entusiasti dell’iniziativa che stanno prendendo per raggiungere una maggiore trasparenza e sostenibilità. Come risultato della nostra collaborazione, i nostri clienti aziendali possono ora avere un accesso più facile e più ampio alla metodologia CO2 Connect, inclusi i loro dati che fluiscono in entrata e in uscita da ogni leading travel management company and expense platform. Ciò consente una maggiore coerenza per i clienti e la capacità di pianificare con precisione i cambiamenti di vettore e rotta per aiutare a raggiungere gli obiettivi di riduzione”, ha affermato Kit Aspen, fondatore di Thrust Carbon.

(Ufficio Stampa IATA)