La South African National Defense Force avanza con il processo di acquisizione del C-390

Embraer annuncia l’apparizione sotto i riflettori del suo C-390 Millennium multi-mission military transport aircraft alla Africa Aerospace and Defence (AAD) exhibition, tenutasi presso la base aerea di Waterkloof, dal 18 al 22 settembre.

“Come una delle principali vetrine mondiali di difesa e aviazione, AAD fornisce una piattaforma strategica per Embraer per dimostrare le eccezionali capacità del C-390 a un pubblico globale di esperti di difesa, aviazione e autorità politiche.

In questa edizione, Embraer ha avuto il piacere di presentare tutte le capacità del C-390 Millennium al president of South Africa, Honourable President Matamela Cyril Ramaphosa, e al Minister of Defense, Mrs. Angie Motshekga. Questo velivolo di nuova generazione ha anche attirato grande interesse da parte della South African National Defence Force (SANDF), che ha avuto l’opportunità di valutarlo”, afferma Embraer.

“Embraer riconosce la professionalità e la dedizione della SANDF durante il processo di selezione in corso per rinnovare la sua flotta di legacy transport aircraft, poiché il C-390 è un velivolo strategicamente importante che offre versatilità, autonomia e velocità eccezionali. Siamo certi che sia adatto a soddisfare le esigenze della South African National Defence Force e di altre autorità governative”, ha affermato Bosco da Costa Junior, president and CEO, Embraer Defense & Security.

“La South African National Defense Force ha avuto l’opportunità di valutare il C-390 Millennium e apprezziamo l’ampia gamma di capacità e tecnologie che abbiamo sperimentato. La SANDF ha mostrato interesse per il C-390 Millennium, poiché avanza nei passaggi necessari per la selezione della tanto necessaria strategic lift capability per la SANDF”, ha affermato la South African National Defence Force.

“L’aereo è particolarmente apprezzato per la sua capacità di trasportare fino a 26 tonnellate di carico ad alta velocità e di eseguire un’ampia gamma di missioni in qualsiasi momento nelle condizioni operative più impegnative. Dal 2019, il C-390 Millennium ha dimostrato la sua efficienza operativa per i suoi utenti finali, eseguendo tactical troop, cargo, vehicles and equipment transport, medical evacuation, disaster management, humanitarian aid, quick crisis response, search and rescue, aerial refueling, firefighting.

Essendo l’aereo più avanzato nella sua categoria, il C-390 è dotato di una moderna suite avionica e di uno state of the art mission software. Il C-390 Millennium è stato selezionato da Brasile, Portogallo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Corea del Sud e Repubblica Ceca“, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)