Inaugurato ad Atlanta l’ACI World Customer Experience Summit and Exhibition

Airports Council International (ACI) World inaugura l’annuale ACI World Customer Experience Summit and Exhibition ad Atlanta. L’evento di quest’anno è ospitato da Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL), l’aeroporto più trafficato al mondo, con quasi 105 milioni di passeggeri nel 2023.

Il principale evento aeroportuale dedicato all’esperienza dei clienti e dei dipendenti riunisce oltre 600 delegati internazionali da oltre 65 paesi, tra cui funzionari governativi, agenzie di viaggio e dirigenti senior dei settori aeroportuale e dell’aviazione.

Con il tema “The Airport and Beyond: All for the Travel Journey”, il summit si immerge nell’ecosistema dei viaggi in continua evoluzione, concentrandosi sul ruolo dell’interazione fluida in ogni punto di contatto nel dare forma a esperienze di viaggio superiori.

Justin Erbacci, ACI World Director General, ha affermato: “L’esperienza del cliente deriva dal modo in cui l’intera comunità aeroportuale interagisce e collabora. Ogni stakeholder svolge un ruolo cruciale e la vera chiave sta nel modo in cui integriamo questi singoli punti di contatto. Ricordate il nostro tema: Airport and Beyond: All for the Travel Journey. In sostanza, l’esperienza del cliente dovrebbe essere più della semplice somma delle sue parti: deve fornire valore e avere un significato reale nel suo insieme”.

L’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport Interim General Manager, Jan Lennon, ha affermato: “Siamo onorati di ospitare l’ACI World Customer Experience Summit and Exhibition. In quanto aeroporto più trafficato del mondo, un servizio clienti eccezionale è la pietra angolare della nostra missione. In ATL, siamo in una posizione unica per guidare le discussioni su come gli aeroporti possono adattarsi e innovare per soddisfare le esigenze dinamiche dei nostri clienti e il panorama dell’aviazione in evoluzione. Questo summit funge da piattaforma essenziale per i leader di pensiero globali per scambiare idee e idee pionieristiche che ridefiniranno il futuro dei viaggi, assicurando che il percorso del cliente rimanga fluido e arricchente dall’inizio alla fine”.

L’ACI Airport Service Quality (ASQ) program continua a stabilire lo standard per il benchmarking e il miglioramento dell’esperienza del cliente in aeroporto. L’anno scorso, oltre la metà dei viaggiatori del mondo è passata attraverso un aeroporto ASQ. Quasi 600.000 sondaggi, che coprono più di 30 indicatori chiave di prestazione, hanno offerto una visione completa del potenziale attuale e futuro del viaggio aereo.

(Ufficio Stampa ACI World)