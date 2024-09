Il GE Aerospace GEnx Engine completa il traguardo di 2 milioni di ore di volo con le South Asian Airlines

GE Aerospace ha annunciato che la sua GEnx commercial aviation engine family ha raggiunto il traguardo di due milioni di flight hours con le South Asian airlines. Il primo GEnx è stato consegnato nella regione nel 2012, con 90 motori GEnx che ora equipaggiano i voli Air India, Vistara e Biman Bangladesh.

“Il motore GEnx è stato determinante nel supportare la crescita dell’aviazione in South Asia. Questo traguardo è una testimonianza della sua eccellenza ingegneristica e maturità tecnologica”, ha affermato Mahendra Nair, Group Vice President for Commercial Program at GE Aerospace, durante una visita a Nuova Delhi. “Continuiamo a supportare i business goals dei nostri clienti, con le nostre migliori offerte di tecnologia e servizi”.

“Siamo orgogliosi dei nostri lunghi rapporti con le South Asian airlines, tra cui più di recente Air India, che sta pianificando l’espansione delle operazioni con 20 nuovi aeromobili wide-body che saranno equipaggiati con 40 motori GEnx”, ha affermato Vikram Rai, South Asia Chief Executive Officer, GE Aerospace.

“GE Aerospace è stata un partner di fiducia nel nostro percorso verso l’espansione delle nostre wide-body operations e il motore GEnx ha costantemente offerto risultati in termini di affidabilità, efficienza e sostenibilità”, ha affermato Nipun Aggarwal, Chief Commercial Officer, Air India. “Mentre continuiamo a far crescere la nostra flotta, siamo certi che il motore GEnx svolgerà un ruolo fondamentale nell’aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi operativi”.

“Come scelta preferita dalle compagnie aeree di tutto il mondo, equipaggiando il Boeing 787 Dreamliner e il Boeing 747-8, il motore GEnx mostra un balzo in avanti nella propulsion technology. Le performance superiori del motore contribuiscono a ridurre i costi operativi e a ridurre la carbon footprint, allineandosi agli obiettivi di sostenibilità dell’industria aeronautica globale, rendendolo più efficiente del 15% nei consumi ed emettendo fino al 15% in meno di CO2 rispetto al suo predecessore, il motore CF6.

Il motore GEnx è il prodotto di decenni di conoscenza ed esperienza operativa, derivato dal motore GE90. Con il suo innovativo twin-annular pre-swirl (TAPS) combustor, il motore riduce significativamente le emissioni di ossido di azoto (NOx) fino al 60% al di sotto degli attuali limiti normativi. I ricercatori e gli ingegneri del GE Aerospace technology centre in Bengaluru hanno lavorato a stretto contatto con i clienti regionali, hanno implementato varie soluzioni di miglioramento delle performance e distribuito varie on-wing technologies come foam wash, advance blade inspection and operational data-based insights per migliorare l’engine time-on-wing e ridurre l’onere della manutenzione.

A marzo 2023, i motori GEnx hanno alimentato il primo wide-body aircraft su una long-haul route verso l’India utilizzando Sustainable Aviation Fuel (SAF). Il Boeing 787-9 Dreamliner di Vistara ha volato da Charleston, Carolina del Sud, a Nuova Delhi con un blend di 30% SAF con conventional jet fuel”, afferma GE Aerospace.

“Per migliorare ulteriormente l’efficienza e la sostenibilità del motore, GE Aerospace ha introdotto 360 Foam Wash, un’alternativa all’avanguardia ai tradizionali metodi di lavaggio ad acqua. Questo processo di pulizia avanzato aiuta a mantenere le performance ottimali del motore rimuovendo sporco e detriti, migliorando la fuel efficiency e prolungando il tempo tra i maintenance cycles. Il 360 Foam Wash è già stato implementato da sette compagnie aeree, tra cui Air India, Emirates, Etihad Airways, Japan Airlines, Qatar Airways, Royal Jordanian, Saudi Arabian Airlines e SkyWest. Sono stati effettuati migliaia di foam washes sul campo con i clienti, riducendo ulteriormente i costi operativi e l’impatto ambientale.

GE Aerospace monitora costantemente i suoi GEnx commercial engines in servizio e utilizza digital insights per aiutare a identificare predictive maintenance measures per migliorare la qualità del servizio. Per supportare questo sforzo, l’azienda utilizza advanced artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) driven models per aumentare il numero di condizioni che possono essere monitorate con una precisione ancora maggiore.

L’AI-enabled Blade Inspection Tool (BIT) di GE Aerospace guida la selezione delle Stage 1 and 2 High Pressure Turbine engine blade images nel GEnx commercial engine, affinché i tecnici possano analizzarle, per ispezioni più rapide e accurate. Ciò aiuta a ottenere immagini coerenti, un input fondamentale per la creazione di predictive models”, conclude GE Aerospace.

