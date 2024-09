Air France lancia l’ultra-high-speed Wi-Fi gratuito a bordo di tutti i suoi aerei

Air France sta rivoluzionando il suo servizio Wi-Fi a bordo, un passo importante nel suo avanzamento verso l’alto di gamma. A partire dal 2025, la compagnia aerea introdurrà progressivamente un ultra-high-speed connectivity service per un’esperienza simile a quella a terra.

“Questo nuovo servizio, completamente gratuito in tutte le classi di viaggio, sarà accessibile ai clienti effettuando l’accesso al proprio account Flying Blue (i clienti La Première continueranno a connettersi direttamente). Nel tempo, questo servizio Wi-Fi sarà reso disponibile su tutti gli aerei della compagnia, sostituendo l’offerta attuale.

Per lanciare questo nuovo servizio Wi-Fi a bordo, Air France ha scelto Starlink, il leader mondiale nella connettività. Sfruttando la più grande costellazione di satelliti in orbita bassa terrestre, Starlink offre accesso a Internet ad alta velocità e bassa latenza in tutto il mondo, comprese le aree più isolate (potrebbero esserci restrizioni durante il sorvolo di alcuni paesi).

Questo garantisce un’esperienza utente stabile, veloce e sicura. Durante il volo, i clienti potranno facilmente rimanere in contatto con amici e familiari, seguire tutte le notizie del mondo in diretta, giocare a videogiochi online e, naturalmente, guardare TV, film e serie in streaming”, afferma Air France.

“Il servizio sarà accessibile da smartphone, tablet digitali e laptop, e ogni cliente potrà connettere più dispositivi contemporaneamente. I clienti potranno accedere a questo servizio effettuando l’accesso al proprio account Flying Blue, il programma fedeltà di Air France-KLM Group. Coloro che non hanno ancora un account Flying Blue potranno crearne uno gratuitamente a bordo e in pochi click.

A partire dalla stagione estiva del 2025, Air France equipaggerà gradualmente tutti i suoi aerei con questa tecnologia all’avanguardia, inclusa la sua flotta regionale. Durante questo periodo di transizione, la compagnia aerea continuerà a offrire un servizio di connettività a bordo degli aerei non ancora equipaggiati, includendo un “Message Pass” gratuito per i membri Flying Blue e un’offerta a pagamento (offerta gratuita per i clienti Flying Blue Ultimate e La Première) che copre altre esigenze”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)