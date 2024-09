Winter schedule 2024/25: Eurowings raddoppia i servizi per il Golfo Persico e si espande nel Nord Europa

Eurowings informa: “L’Eurowings 2024/25 winter flight schedule offre ai viaggiatori una varietà mai vista prima. La più grande leisure airline della Germania ha ampliato notevolmente i voli offerti nei prossimi mesi da ottobre a marzo e volerà verso oltre 120 destinazioni in 37 paesi su 344 rotte.

Gli amanti dell’emirato di Dubai saranno particolarmente soddisfatti: dopo il lancio di successo delle nuove rotte lo scorso anno, Eurowings raddoppia ora le sue frequenze verso la metropoli sul Golfo Persico: dal 27 ottobre ci saranno voli giornalieri da Berlino a Dubai e fino a quattro voli settimanali da Stoccarda nelle ore di punta. Colonia-Bonn sarà aggiunto per la prima volta come terzo aeroporto di partenza per Dubai nell’inverno 2024/25. Eurowings volerà dalla Renania al Golfo tre volte a settimana.

La città di Jeddah in Arabia Saudita è una nuova destinazione nel programma invernale 2024/25: Eurowings volerà verso la destinazione tre volte a settimana da Berlino e Colonia-Bonn nell’inverno 2024/25. Il servizio sarà integrato da due collegamenti settimanali per Il Cairo, la capitale dell’Egitto, che Eurowings collegherà per la prima volta con Düsseldorf. Oltre all’ampliamento dei servizi verso sud, Eurowings risponde anche al desiderio ininterrotto di viaggiare verso l’Europa settentrionale: i passeggeri di Stoccarda e Amburgo potranno beneficiare di nuovi collegamenti verso Finlandia e Norvegia“.

“Da Berlino, vi saranno un totale di 36 destinazioni dirette. Punti salienti: collegamento giornaliero per Dubai, tre voli a settimana per Jeddah e due voli a settimana per Faro.

Da Düsseldorf, vi saranno un totale di 91 destinazioni dirette. Novità nel programma di volo: due voli settimanali per Il Cairo.

Da Amburgo si volerà verso 60 destinazioni dirette. Le novità sono sei voli a settimana per Norimberga e due voli a settimana per Rovaniemi, Kittilä e Salonicco.

Da Hannover ci sono un totale di 9 destinazioni dirette. Si volerà 18 volte durante le vacanze di Natale per Maiorca.

Da Colonia vi saranno totale di 47 destinazioni dirette. Le novità sono tre voli a settimana per Dubai (DWC) e Jeddah.

Da Norimberga, con 8 destinazioni dirette, vi sarà un nuovo un volo a settimana per Madeira.

Da Stoccarda si volerà verso un totale di 56 destinazioni dirette. Novità: fino a quattro voli a settimana per Dubai (DWC) e da gennaio due voli a settimana per Rovaniemi e Tromsø.

Gli ospiti di Eurowings dalla Germania non sono gli unici ad aspettarsi un’ampia gamma di offerte. Anche i passeggeri della Repubblica Ceca (Praga) beneficeranno di voli aggiuntivi per Alicante nell’inverno 2024, anche oltre l’orario dei voli estivi. Ci saranno più voli da Stoccolma a Berlino e Praga. Da Palma di Maiorca, ci saranno collegamenti diretti ancora più frequenti con Germania e Austria (Colonia, Dortmund, Berlino, Stoccarda e Salisburgo)”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)