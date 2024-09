Dassault Aviation realizzerà una società dedicata alle sue military MRO activities

Dassault Aviation ha deciso di creare una società dedicata esclusivamente a maintenance, repair and overall (MRO) per le sue military activities.

“Questa società, Dassault Aviation MRO India (DAMROI), costituita in India e con sede a Noida (Uttar Pradesh), è una sussidiaria di Dassault Aviation. Si impegna a soddisfare le esigenze della Indian Air Force offrendo prodotti e servizi su misura per supportare la sua flotta Mirage 2000 e, più in generale, i fighter aircraft forniti da Dassault Aviation in India, al fine di garantire la migliore reattività ed efficienza possibili nel soddisfare i suoi requisiti.

Creato nell’ambito della “Atmanirbhar Bharat” policy per contribuire all’autosufficienza dell’India e promuovere servizi a valore aggiunto, DAMROI trarrà vantaggio dall’esperienza tecnologica di Dassault Aviation e offrirà nuove opportunità di cooperazione e collaborazione, con l’obiettivo di diventare un attore chiave nella partecipazione a un ecosistema di difesa aerea a pieno titolo in India“, afferma Dassault Aviation.

“Accanto a un significativo contributo industriale per posizionare l’India come fornitore aerospaziale internazionale nell’ambito della politica “Make in India” e un impegno totale per l’iniziativa “Skill India” attraverso l’implementazione di programmi di formazione e istruzione, questo nuovo passo mostra la determinazione di Dassault Aviation a rendere la sua presenza in India un successo e a contribuire alla visione strategica dell’India per il suo futuro”, conclude Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)