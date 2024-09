Fokker Services Asia è stato nominato Embraer Authorized Service Center

Fokker Services Asia, una sussidiaria di Fokker Services Group (FSG), è stata nominata Embraer Authorized Service Center. Questo traguardo è stato raggiunto con la firma del contratto finale durante l’Aviation Week MRO Asia Pacific 2024 a Singapore.

Fokker Services Asia ha ora ottenuto la certificazione ufficiale di Embraer Authorized Service Center per fornire servizi di manutenzione per la famiglia di aeromobili E-Jets di prima generazione, con particolare attenzione all’aeromobile E190. Questo risultato non solo segna un significativo passo avanti nel potenziamento delle capacità di FSG nella regione Asia-Pacifico, ma offre anche a Embraer l’opportunità di espandere e rafforzare la propria rete di supporto in questo mercato in rapida crescita.

Frank Stevens, Vice President of MRO Services at Embraer Services & Support, ha commentato: “Siamo molto lieti di collaborare con Fokker Services Asia per offrire ai nostri clienti una sede strategica aggiuntiva. Ciò fornirà potenzialmente più capacità e ci aiuterà a continuare ad ampliare la presenza degli Authorized Service Center di Embraer nell’area Asia-Pacifico”.

Leon Kouters, Vice President Sales & Marketing at FSG, ha espresso il suo entusiasmo: “Siamo entusiasti di aver soddisfatto tutti i severi requisiti stabiliti nel contratto e di essere ora riconosciuti come Embraer Authorized Service Center”.

Thomas Kennedy, Managing Director, Fokker Services Asia, ha affermato: “Questa certificazione di Embraer migliorerà ulteriormente Fokker Services Asia, stabilendo una nuova linea di lavoro completa per l’Embraer aircraft maintenance nella regione. La presenza del primo aeromobile Embraer di Alliance Airlines (Australia) già nel nostro hangar è una testimonianza della nostra prontezza e del nostro impegno”.

La first-generation E-Jets fleet di Embraer nell’area Asia-Pacifico è operata da compagnie aeree in Australia, India, Myanmar, Giappone e Cina.

(Ufficio Stampa Embraer)