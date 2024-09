SkyTeam si aggiudica lo Skift IDEA Award 2024 per il Carry-on Calculator

SkyTeam si è aggiudicata l’ambito Skift IDEA Award per il suo Carry-on Calculator. “Gli Skift’s annual awards riconoscono i risultati per l’eccellenza nel design, nella creatività e nell’innovazione nel settore dei viaggi.

Lanciato a luglio 2023, il Carry-on Calculator offre ai clienti la certezza di sapere che il loro bagaglio a mano è conforme a tutte le compagnie aeree nel loro itinerario quando si collegano tra i membri SkyTeam. I clienti inseriscono semplicemente la loro classe di viaggio e le compagnie aeree con cui volano e il calcolatore fa il resto in pochi secondi. I risultati si basano sulla franchigia più restrittiva per bagaglio a mano e oggetti personali per ogni volo”, afferma SkyTeam.

“Il riconoscimento di SkyTeam nella Airlines and Airports category riconosce l’uso dell’innovazione tecnologica da parte dell’alleanza aerea globale per risolvere le sfide dei viaggiatori. Tenuti quest’anno allo Skift Global Forum event in NYC, gli annuali Skift IDEA awards sono valutati da una giuria indipendente di esperti del settore.

Il Carry-on Calculator è stato selezionato nella Best Travel Digital Transformation category ai prossimi Mission Europe Awards ed è stato finalista nella Technology Innovation – Traveler Experience category ai recentii Business Travel Awards Europe“, prosegue SkyTeam

“SkyTeam e i suoi membri lavorano insieme per collegare i clienti attraverso un’ampia rete globale di oltre 1.000 destinazioni. SkyTeam offre oltre 750 lounge aeroportuali, SkyPriority airport services e viaggi più gratificanti attraverso i programmi fedeltà dei suoi membri. I membri di SkyTeam sono Aeroflot (suspended), Aerolíneas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, Air France, China Airlines, China Eastern, Czech Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia, ITA Airways, Kenya Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, Middle East Airlines, SAS, Saudia, TAROM, Vietnam Airlines, Virgin Atlantic e XiamenAir“, conclude SkyTeam

(Ufficio Stampa SkyTeam)