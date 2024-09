Chimes Aviation Academy espande la sua flotta con Tecnam

Tecnam e Chimes Aviation Academy hanno annunciato l’acquisto di quattro P2010 TDI, dotati di motore Continental CD170. “Questa nuova acquisizione consentirà a Chimes Aviation Academy di migliorare il pilot training di fornire agli studenti una piattaforma moderna.

Chimes Aviation Academy è una delle più grandi organizzazioni di formazione al volo in India. Con 2 basi, 22 velivoli, manutenzione interna completa, oltre 600 ex studenti, 144 cadetti formati nell’ambito dell’IndiGo Cadet Pilot Program, CAA si è affermata come FTO premium in India, con oltre 16 anni di eccellenza nel volo. Con altri 90 velivoli ordinati, la cui operatività è prevista entro il 2030, questa espansione rafforzerà la quota di mercato di CAA e migliorerà la sua capacità di soddisfare la crescente domanda di piloti qualificati”, afferma Tecnam.

“Il “Twenty-Ten” è dotato di avionica avanzata basata sull’avionica Garmin G1000 Nxi, che migliora il raggiungimento della missione tramite Electronic Stability & Protection e Synthetic Vision,

Il P2010 airframe, con la sua ampia fusoliera composita e all-metal wing and stabilator, ha dimostrato di essere la piattaforma perfetta per abbinare l’efficienza del motore CD170, combinando la semplicità del Single Lever Power Control engine management a un’eccezionale economia nei consumi.

In particolare, il dual FADEC powerplant garantisce costi operativi ed emissioni estremamente bassi e l’uso di Jet Fuels o Sustainable Aviation Fuel”, prosegue Tecnam.

“Siamo lieti di annunciare la nostra partnership con Tecnam, un leader rispettato nella produzione di aeromobili. L’ordine di quattro velivoli Tecnam P2010 riflette il nostro impegno nel migliorare le nostre capacità di formazione. Con la tecnologia avanzata e le caratteristiche di sicurezza di Tecnam, puntiamo a fornire ai nostri cadetti un’esperienza di apprendimento di qualità”, ha affermato Y N Sharma, CEO di Chimes Aviation Academy.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer di TECNAM, ha affermato: “Siamo lieti di collaborare con Chimes Aviation Academy e contribuire alla loro crescita. L’India è un mercato importante per Tecnam e ci stiamo impegnando per raggiungere l’eccellenza, per soddisfare la domanda di molti piloti delle principali compagnie aeree del paese. Il nostro P2010 Tdi è una soluzione unica sul mercato, che offre affidabilità, controllo dei costi, formazione intelligente e basse emissioni. Insieme a Chimes Aviation Academy, siamo orgogliosi di innovare il paradigma della formazione al volo in India”.

