Guangzhou Public Security Bureau riceve il suo primo elicottero Airbus H175

Airbus Helicopters ha consegnato il primo elicottero H175 alla aviation force del Guangzhou Public Security Bureau (GZP). Il nuovo elicottero eseguirà missioni di servizio pubblico e supporterà la gestione delle emergenze.

L’H175 si unirà alla flotta del GZP, che include due elicotteri H145 consegnati rispettivamente nel 2016 e nel 2019, che hanno accumulato un totale di 3.200 ore di volo.

“L’H175, con le sue performance e capacità eccezionali, migliorerà la nostra efficienza e ci fornirà uno strumento essenziale per soddisfare il nostro portafoglio di missioni diversificate”, ha affermato ZHANG Rui, Vice Mayor of Guangzhou and Secretary of the Party Committee of Guangzhou Public Security Bureau. “Non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme ad Airbus per promuovere congiuntamente lo sviluppo del settore dell’aviazione a Guangzhou”.

“Siamo molto orgogliosi della nostra lunga storia di cooperazione di successo con il GZP”, ha affermato Colin James, Managing Director of Airbus Helicopters in China. “Siamo lieti di equipaggiare il GZP con il nostro elicottero H175, che è una piattaforma ideale per queste critical public service missions, supportandoli nel mantenere le nostre comunità al sicuro”.

“In servizio dal 2015, l’H175 di Airbus appartiene alla super-medium class, combinando long-range and payload con qualità di volo fluide, rendendolo la soluzione ottimale per un’ampia gamma di profili di missione onshore e offshore, tra cui soccorso in caso di calamità, search and rescue e altri public services, così come crew change e private and business aviation. Ad oggi sono stati consegnati 65 H175 e hanno accumulato oltre 240.000 ore di volo.

Attualmente, ci sono circa 80 elicotteri Airbus utilizzati per public services in Cina, per aiutare a supportare la protezione delle comunità locali”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)