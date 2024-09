Gulfstream: oltre 100 customer pilots hanno ottenuto il Type Rating per il nuovo G700

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che oltre 100 customer pilots hanno ottenuto il type rating per il Gulfstream G700 dal Savannah-based FlightSafety International training center, da quando l’aereo ha ottenuto la Federal Aviation Administration (FAA) type certification il 29 marzo.

Oltre ai 100 customer pilots che hanno ottenuto il G700 type rating, 80 Gulfstream corporate pilots e oltre 20 FlightSafety International G700 instructors hanno ottenuto il G700 type rating.

“I piloti arrivano a Savannah da tutto il mondo per ottenere il loro G700 type rating, man mano che aumentano le consegne di aeromobili”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Grazie all’innovativo e intuitivo Gulfstream Symmetry Flight Deck e alla maturità del programma G700, la facilità con cui i clienti ricevono la consegna è impressionante”.

“Il G700 è dotato del pluripremiato Symmetry Flight Deck di Gulfstream con active control sidesticks e l’uso più esteso del settore della tecnologia touch-screen, abbinata alla Phase-of-Flight intelligence per ridurre pilot workload and flight start-up time. Il flight deck include anche il nuovo Combined Vision System (CVS) di Gulfstream e il pluripremiato Predictive Landing Performance System. Il CVS integra l’Enhanced Flight Vision System (EFVS) e il Synthetic Vision System (SVS) di Gulfstream in una single on-screen image mostrata sia sul primary flight display che sul dual head-up display (HUD), migliorando ulteriormente la situational awareness per i piloti e aumentando l’accesso a più aeroporti in tutto il mondo”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Oltre alle FAA and European Union Aviation Safety Agency (EASA) type certifications, il G700 ha ottenuto type certificate validations in nove nazioni, più di recente dalla United Kingdom Civil Aviation Authority“, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)