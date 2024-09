Embraer consegna il settimo C-390 Millennium alla Brazilian Air Force

Embraer ha consegnato oggi il settimo C-390 Millennium multi-mission aircraft al First Squadron del First Group (1º/1º GT) presso la Galeão Air Force Base in Rio de Janeiro. Questa pietra miliare arriva mentre la Brazilian Air Force celebra cinque anni di servizio per il C-390, eseguendo un’ampia gamma di missioni militari e umanitarie in tutto il mondo.

“Negli ultimi cinque anni, il C-390 Millennium ha dimostrato qualità operative, affidabilità e versatilità, eseguendo le missioni più impegnative sempre e ovunque con la Brazilian Air Force. Con la consegna di questo nuovo velivolo, siamo orgogliosi di contribuire ancora di più al successo operativo delle missioni della FAB”, afferma Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Da quando è diventato operativo con la Brazilian Air Force nel 2019, il C-390 Millennium ha dimostrato la sua capacità, affidabilità e performance. Dal trasporto di rifornimenti nel mezzo della crisi COVID, alla partecipazione a missioni ed esercitazioni internazionali, all’esecuzione di aerial refueling, al rimpatrio di cittadini brasiliani e alla lotta contro gli incendi boschivi, questo aereo rivoluzionario continua a dimostrare la sua versatilità.

Con un maximum payload di 26 tonnellate, una velocità massima di 470 nodi e sistemi all’avanguardia, il C-390 è il miglior velivolo della sua categoria. I suoi potenti motori, l’ampia stiva dotata di rampa posteriore e il robusto carrello di atterraggio gli consentono di svolgere le missioni più impegnative, anche su piste non asfaltate. Una vera risorsa strategica per i suoi utenti finali, il C-390 Millennium può svolgere un’ampia gamma di missioni militari e civili, come peacekeeping operations, special operations, humanitarian support, medical evacuation, search and rescue, firefighting, air-to-air refueling, disaster management”, afferma Embraer.

“Grazie alle sue prestazioni leader, alla convenienza e alla versatilità, il C-390 è stato selezionato da diverse nazioni, tra cui Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca e Corea del Sud.

L’attuale flotta di aeromobili ha accumulato oltre 14.000 ore di volo, con un mission capability rate del 93% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)