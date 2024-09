Airports Council International (ACI) World conferma che Guangzhou Baiyun International Airport ospiterà il 2025 ACI World Airport Experience Summit, dall’8 all’11 settembre a Guangzhou, Cina.

L’annuncio è stato fatto durante la cerimonia di chiusura e consegna del 2024 ACI World Customer Experience Summit and Exhibition, il nome precedente dell’evento.

Il ruolo fondamentale della Cina nell’aviazione globale è evidenziato dalla sua rete di aeroporti e compagnie aeree in rapida crescita, che rafforza la sua posizione di importante hub per i viaggi e il commercio internazionale. Con investimenti significativi nelle infrastrutture aeronautiche e un solido mercato domestico, la Cina è un motore fondamentale di innovazione e crescita nel settore dell’aviazione globale.

Guangzhou Baiyun International Airport, uno degli aeroporti più trafficati in Cina, ha gestito oltre 73 milioni di passeggeri nel 2019 e si è guadagnato il titolo di aeroporto più trafficato del mondo durante il primo anno della pandemia. Dal 2020 l’aeroporto si è guadagnato il posto di aeroporto più trafficato in Cina, anche nel 2023, con un aumento del 142% del traffico passeggeri lo scorso anno.

Justin Erbacci, ACI World Director General, ha affermato: “Guangzhou Baiyun International Airport sarà un host adatto per il principale evento aeroportuale dedicato all’esperienza dei clienti e dei dipendenti. In quanto aeroporto più trafficato della Cina, è un nodo fondamentale del world network e ha gestito oltre 63 milioni di passeggeri nel 2023. Il tasso di crescita del 142% dell’aeroporto lo scorso anno testimonia l’incredibile resilienza dell’aeroporto e l’enfasi sui suoi clienti e dipendenti. Guangzhou Baiyun International Airport non solo offrirà un caloroso benvenuto al nostro pubblico internazionale, ma ci offrirà anche alcune prospettive uniche sul servizio al cliente”.

Il Chair of Guangzhou Baiyun International Airport Co., Ltd Mr. Wang Xiaoyong, ha affermato: “A nome di tutti i colleghi di Guangzhou Baiyun International Airport, estendo il nostro più sincero invito ai nostri colleghi e amici del settore dell’aviazione in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di farvi visitare questa splendida città per partecipare a questo importante evento nel settore dell’aviazione globale. Guangzhou, la città più grande della Cina meridionale con una storia lunga oltre 2.200 anni, funge da vivace centro culturale ed economico. Guangzhou Baiyun International Airport si impegna a migliorare l’esperienza dei passeggeri e a perseguire costantemente l’innovazione tecnologica e un servizio eccellente, in quanto mira a diventare un gateway di livello mondiale”.

(Ufficio Stampa ACI World)