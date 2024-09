SACBO sede del workshop sulle tecnologie per migliorare la sicurezza nelle zone operative degli aeroporti

L’Aeroporto di Milano Bergamo è stato il primo a dotarsi in Italia di un simulatore per la guida dei mezzi di servizio su gomma nelle aree operative, il secondo a livello europeo dopo lo scalo internazionale di Bruxelles.

“Un primato che riflette l’attenzione rivolta dalla società di gestione agli aspetti della sicurezza in ambito aeroportuale e ha permesso di promuovere, nell’auditorium degli uffici direzionali di SACBO, un workshop dedicato al tema delle “Tecnologie avanzate e nuove normative per migliorare la sicurezza nelle zone operative dell’aeroporto”, in collaborazione tra Milan Bergamo Airport, TXT Group (aziende sviluppatrice del software di simulazione di guida) e l’IFSC (Italian Flight Safety Committee, l’associazione italiana di esperti di sicurezza del volo), con la partecipazione dei rappresentanti dell’autorità aeronautica nazionale (ENAC) e di quella europea (EASA), competenti per la regolamentazione dei servizi di assistenza aeroportuale a terra.

Il workshop è stato incentrato sul miglioramento della sicurezza delle operazioni nelle aree di movimento aeromobili e operative; un processo legato ai nuovi sviluppi normativi sui servizi di assistenza a terra, condividendo le funzionalità e benefici dell’impiego del simulatore di guida (Airside Driving Simulator) dei veicoli su gomma da parte del gestore aeroportuale, che rappresenta un contributo e un avanzamento tecnologico e procedurale per aumentare la safety aeroportuale”, afferma SACBO.

“I lavori, aperti dagli interventi di Amelia Corti – Direttore Generale SACBO e Roberta Carli Direttore Territoriale Bergamo ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, e coordinati da Lorenzo Mezzadri Presidente dell’IFSC, hanno ospitato, in tema di nuova regolamentazione, i contributi di Adina Szonyi dell’EASA e Giuseppe Ignoti dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile”, conclude SACBO.

(Ufficio Stampa SACBO)