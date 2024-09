News Brevi – 27.09.2024

AERONAUTICA MILITARE: AL VIA IL PRIMO CORSO “PATIENT EVACUATION COORDINATION CENTRE” – Venti frequentatori, medici e infermieri dell’Aeronautica Militare, hanno partecipato alla prima edizione del Corso “Patient Evacuation Coordination Centre” (PECC), dedicato alla formazione per le attività di coordinamento delle evacuazioni sanitarie, che si è svolta a Roma, dal 23 al 27 settembre 2024. L’obiettivo del Corso, organizzato dal Servizio Sanitario A.M. per il tramite dell’Istituto di Perfezionamento e Addestramento in Medicina Aeronautica e Spaziale (IPAMAS), sotto l’egida del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, è di consentire l’acquisizione di conoscenze e competenze che non solo consentano di condurre le missioni in ogni circostanza di tempo, luogo e condizioni climatiche e operative, ma anche di coordinare efficacemente tali attività, tramite strutture come quella della PECC. La fase teorica del corso si è concentrata sugli assetti sanitari nei teatri operativi e sulla partecipazione dell’Italia all’European Air Transport Command (EATC), comando centrale multinazionale (composto da Italia, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna), che applica il concetto di “‘pooling & sharing” al settore del trasporto aereo militare con lo scopo di migliorare e ottimizzare la gestione delle risorse disponibili, grazie all’impiego di una flotta “comune”, più vasta di quelle dei singoli Paesi. A seguire, sono stati presentati gli assetti protagonisti delle evacuazioni strategiche (STRATEVAC), con gli Ufficiali medici del Gruppo di proiezione sanitaria dell’Infermeria Principale di Pratica di Mare, e sono stati definiti ruolo, compiti e struttura dell’ITAPECC, gestita nell’ambito del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), nonché il framework NATO. Nella fase addestrativa, i frequentatori hanno realizzato l’allestimento reale di una sala operativa sanitaria nel contesto di un grande evento, con la gestione di casi simulati e addestramento alle comunicazioni. Divisi in gruppi di lavoro, hanno poi effettuato una esercitazione con coordinamento reale internazionale con l’Aeromedical Evacuation Coordination Centre (AECC) di Eindhoven, che ha fornito la sua collaborazione per la realizzazione dell’evento (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CAMBIO COMANDO ALLA DIVISIONE AEREA DI SPERIMENTAZIONE AERONAUTICA E SPAZIALE DI PRATICA DI MARE – Lunedì 23 settembre, l’aeroporto militare “Mario de Bernardi” di Pratica di Mare ha ospitato la cerimonia che ha sancito il passaggio di consegne al vertice della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale, tra il Generale di Divisione Aerea Alessandro De Lorenzo (uscente) e il Generale di Divisione Aerea Luciano Ippoliti (subentrante). La cerimonia, presieduta dal Comandante Logistico, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, ha visto la partecipazione di numerose autorità militari, sia dell’Aeronautica Militare che di altre Forze Armate/Corpi Armati dello Stato, di autorità civili e di una rappresentanza di personale militare e civile della Divisione Aerea. Il Gen. D.A. Alessandro De Lorenzo è stato il secondo Comandante della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale, Ente costituito l’8 marzo 2021, che ha raccolto l’eredità del Centro Sperimentale di Volo e del Comando Aeroporto di Pratica di Mare riunendone le competenze ed i compiti. La D.A.S.A.S. rappresenta il primo ed unico esempio in Italia di razionalizzazione e accentramento in una sola struttura dei singoli centri di studio e sperimentazione dipendenti da una Forza Armata. Un Ente che, in sinergia con le eccellenze aeronautiche nazionali e internazionali, svolge attività di studio, sperimentazione, collaudo, valutazione tecnico-operativa e supporto alla ricerca, dei nuovi sistemi d’arma aeronautici, anche a beneficio di altre Forze Armate e/o Corpi Armati dello Stato, quando richiesto. La Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale assicura, inoltre, il supporto tecnico-logistico, amministrativo e operativo agli Enti/Reparti dell’A..M. ubicati sul sedime aeroportuale, nonché agli Enti di altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato presenti. Assicura, infine, i servizi necessari per il sicuro ed efficace svolgimento delle attività di volo e la gestione delle attività connesse alla ricezione, imbarco e sbarco di uomini, materiali e mezzi in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Pratica di Mare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CAMBIO COMANDO IN DUE ENTI DELL’AERONAUTICA MILITARE – Nella mattina di giovedì 20 Settembre, presso l’Aeroporto di Pratica di Mare, ha avuto luogo la cerimonia di Cambio di Comando nell’incarico di Direttore dell’Infermeria Principale tra il Colonnello Federico Cerini, uscente ed il Tenente Colonnello Alessandro Fiorini, subentrante. All’evento, presieduto dal Generale Ispettore Fabio Morgagni, Capo del Servizio Sanitario del Comando Logistico, era presente anche il Capo del Corpo Sanitario, Generale Ispettore Capo Pietro Perelli insieme a una folta rappresentanza del personale del quadro permanente dell’aeroporto, rappresentanti della Croce Rossa Italiana della sezione di Pomezia e membri dell’Associazione Arma Aeronautica. L’Infermeria Principale di Pratica di Mare è un Ente Sanitario operativo alle dipendenze del Servizio Sanitario del Comando Logistico, che provvede a supportare le operazioni fuori area attraverso attività specifiche di assistenza sanitaria avanzata e di evacuazione aeromedica, assicurando l’effettuazione di trasporti urgenti o programmati di pazienti che richiedono un elevato livello di biocontenimento per esigenze nazionali e internazionali. Si è svolta martedì 24 settembre, presso il 2° Gruppo Manutenzione Autoveicoli, la cerimonia di avvicendamento tra il Colonnello Giorgio Agostini, Comandante uscente, ed il Tenente Colonnello Riccardo Aloisi, subentrante. Presieduto dal Comandante del Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino, Colonnello Massimo Cionfrini, l’evento ha visto la partecipazione del Prefetto dott. Rinaldo Argentieri, del Sindaco dott. Gianluca Zattini, del Vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro, Mons. Livio Corazza e di diverse autorità politiche, civili e militari del capoluogo romagnolo. Posto alle dipendenze del Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino, il 2° G.M.A. effettua la manutenzione straordinaria di terzo livello degli automezzi a forte valenza operativa della Forza Armata, nonché dei gruppi elettrogeni e dei materiali impiegati presso gli Air Terminal Operation Center, sia in sede che nei Teatri Operativi Fuori dai Confini Nazionali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’AERONAUTICA MILITARE ALL’EVENTO “MENS SANA IN CORPORE SANO” – Si è tenuto martedì 24 settembre, presso Piazza Cavour in Roma, la Cerimonia istituzionale dell’evento “Mens sana in corpore sano – Cultura & prevenzione della salute” organizzato dalla fondazione dell’ordine degli avvocati di Roma, in cooperazione con altre organizzazioni pubbliche e private, al quale l’Aeronautica Militare ha lo fornito il proprio contributo assicurando l’allestimento generale, la presenza di personale medico e unità mobili oltre ad una breve esibizione della Banda Musicale. L’evento, articolato su tre giorni, 23-24-25 settembre, ha lo scopo di sensibilizzare ad un corretto e sano stile di vita, di alimentazione, di attività fisica, nonché supportare in concreto diverse attività di screening, fondamentali nella prevenzione. La Forza Armata è presente con hub per il check-up di dermatologia, oculistica e odontoiatria (postazione mobile), settori fondamentali nella attività di prevenzione medica, confermando le proprie capacità di assicurare servizi sanitari di altissima qualità fruibili anche da utenti non militari. In Piazza Cavour sono altresì stati collocati alcuni stand AM con cimeli storici provenienti dal Museo di Vigna di Valle e una postazione dello Stato Maggiore AM fornita di simulatori di volo e cockpit del velivolo MB-339PAN (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUOI VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “In virtù delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, ITA Airways ha deciso di estendere la sospensione dei voli da e per Tel Aviv fino al 29 settembre compreso. La situazione è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto”.

EASYJET RICEVE IL ‘BEST TRAVEL PARTNER OF THE YEAR – SHORT-HAUL AIRLINE AWARD’ AI BUSINESS TRAVEL AWARDS EUROPE – easyJet ha ottenuto il Best Travel Partner of the Year – Short-Haul Airline Award ai prestigiosi Business Travel Awards Europe di quest’anno, che si sono svolti martedì sera. “È il secondo anno consecutivo che la compagnia aerea si aggiudica il primo premio. Appuntamento fisso del calendario dei viaggi d’affari e dell’ospitalità da oltre 30 anni, i premi di quest’anno hanno visto la partecipazione di oltre 1.000 leader del settore. I giudici dei Business Travel Awards Europe hanno elogiato la “presentazione completa della compagnia aerea, che dimostra una forte leadership, partnership e advocacy del settore”. Hanno aggiunto: “La loro attenzione ai viaggi accessibili, al coinvolgimento dei clienti e alle strategie innovative per soddisfare le esigenze dei clienti sono state particolarmente degne di nota, dimostrando la loro capacità di adattarsi ed evolversi continuamente”. La compagnia aerea ha vinto l’Achievement in Sustainability award ai Business Travel Sustainability Awards lo scorso anno e ha appena ottenuto due premi agli inaugural Aviation Industry awards 2024, venendo nominata “Aviation Company of the Year” per i suoi sforzi nella sostenibilità. Ha anche portato a casa il premio “Aviation Innovation (large company)” per il Project Acorn, il primo esperimento di rifornimento di idrogeno airside mai condotto in un importante aeroporto del Regno Unito”, afferma easyJet. James Marchant, Head of Business Development for easyJet, ha commentato: “È un grande onore per noi essere stati scelti come Best Travel Partner of the Year – Short-Haul Airline ai Business Travel Awards Europe, per il secondo anno consecutivo. Questi premi sono ampiamente riconosciuti come il punto di riferimento per l’eccellenza nei viaggi d’affari. Sappiamo che è importante per i nostri clienti aziendali entrare in contatto di persona con i loro colleghi e clienti in tutta Europa e che quando hanno bisogno di volare, vogliono il miglior rapporto qualità-prezzo, un orario conveniente per i principali aeroporti europei e una compagnia aerea che si impegna seriamente a raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero”. “La compagnia aerea ha un’offerta consolidata e attraente per i business passenger, tra cui un portafoglio di slot diversificato, puntualità leader e un network di aeroporti principali senza rivali, e ha trasportato oltre 12,1 milioni di passeggeri aziendali negli ultimi 12 mesi”, conclude easyJet.

FLYING ANGELS FOUNDATION: RAGGIUNTI CON VOLI SALVAVITA 3.000 BAMBINI IN EMERGENZA SANITARIA IN 90 PAESI DEL MONDO – Flying Angels Foundation ETS si impegna quotidianamente, con l’obiettivo di finanziare e organizzare voli salvavita per bambini verso ospedali in grado di curarli. Dal 2012 Flying Angels Foundation ha raggiunto 3.000 bambine e bambini in oltre 90 paesi del mondo – il 55% in Africa, il 33% in Asia, il 7% in Europa e il 6% in America – finanziando oltre 5.800 biglietti aerei, tra cui quelli relativi a oltre 80 missioni mediche che si sono recate direttamente nei paesi, e percorrendo oltre 15,5 milioni di miglia, equivalente a 620 giri del mondo. Risultati resi possibili dalla collaborazione con circa 120 organizzazioni non profit italiane e internazionali e con 140 ospedali italiani e stranieri. “I numeri, primo tra tutti i 3000 bambini aiutati in questi 12 anni di attività, confermano un impatto internazionale che abbiamo potuto raggiungere solo grazie alla rete solidale e globale in cui siamo costruttivamente inseriti, ma soprattutto grazie al contributo di tanti sostenitori e donatori, grandi e piccoli”, commenta Mauro Iguera, presidente di Flying Angels Foundation ETS. “Un supporto prezioso, che ci permette di guardare al futuro, ai prossimi 1.000, 2.000, 3.000 bambini in emergenza sanitaria che ci impegniamo ad aiutare, garantendo loro il diritto alla salute e alla vita, al di là delle barriere geografiche ed economiche”. Con l’obiettivo di finanziare voli salvavita per bambini e ragazzi in emergenza sanitaria, grazie a Cambiaso Risso Group e Diot Siaci, che hanno coperto tutti i costi organizzativi, Flying Angels Foundation ha organizzato a Genova un charity dinner, che ha coinvolto 350 ospiti e 23 aziende sostenitrici, permettendo di raccogliere 210.000 euro, interamente destinati all’acquisto dei biglietti aerei per i piccoli pazienti. Condotto da Marina Minetti, attrice, autrice e conduttrice radiofonica, nei Saloni del Maggiore e del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, l’evento benefico ha proposto un menu firmato dai tre chef stellati Samuele di Murro, Ivano Ricchebono e Marco Visciola, una performance inedita di Luca Vullo, attore, regista e ambasciatore della gestualità italiana nel mondo e una speciale esibizione dell’Ensemble Symphony Orchestra. Per contribuire ulteriormente alla raccolta fondi, anche una lotteria solidale e un’asta che ha messo in palio la racchetta da tennis con cui Lorenzo Musetti ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Parigi. I fondi raccolti confluiranno, in particolare, in tre progetti strategici per il perseguimento della mission di Flying Angels Foundation: In volo diritti alla salute, per contribuire a rafforzare il sistema condiviso di accoglienza e cura dei bambini malati; Salvali con il cuore, per aiutare bambine e bambini malati di cuore a raggiungere prima possibile un ospedale dove sottoporsi all’operazione necessaria per sopravvivere; Fondo Emergenza Voli, per avere sempre disponibili le risorse per trasferire, con la massima rapidità e urgenza, il bambino in volo verso l’ospedale pronto a curarlo. Per informazioni e donazioni: www.flyingangelsfoundation.org.

DELTA APRIRA’ LA ROTTA DA SALT LAKE CITY A SEOUL – Delta sta rafforzando la sua presenza globale con il lancio del suo primo servizio non-stop da Salt Lake City International Airport (SLC) a Seoul-Incheon International Airport (ICN) il 12 giugno 2025. “Questa rotta, l’unico volo diretto che collega Salt Lake City all’Asia, fornirà collegamenti senza interruzioni verso destinazioni chiave in tutta l’Asia per i viaggiatori delle Mountain West and Southwest U.S. regions. I clienti potranno usufruire dell’Airbus A350 all’avanguardia di Delta, insieme ai comfort moderni del terminal recentemente rinnovato di SLC e dell’ampio Delta Sky Club, assicurando un viaggio transpacifico fluido e confortevole”, afferma Delta. “Il lancio del servizio da Salt Lake City a Seoul offre ai clienti un comodo accesso alla crescente rete globale di Delta e garantisce che praticamente tutta la domanda degli Stati Uniti sia collegata a Seoul tramite un servizio non-stop o one-stop”, ha affermato Joe Esposito, Senior Vice President – Network Planning, Delta. “Mentre Salt Lake City continua a crescere come hub vitale di Delta, la nostra solida joint venture con Korean Air ci consente di offrire una connettività senza pari tra Stati Uniti e Asia, sfruttando hub solidi su entrambi i lati. Ciò garantisce che i clienti, compresi quelli nell’entroterra degli Stati Uniti, abbiano accesso non solo a Seoul, ma anche a destinazioni chiave in tutta l’Asia”. “Come quinta rotta diretta di Delta negli Stati Uniti per Seoul, il nuovo volo SLC-ICN si unisce ad Atlanta, Detroit, Minneapolis-St. Paul e Seattle nel collegare i viaggiatori statunitensi all’Asia. Con questa aggiunta, Delta, insieme al partner Korean Air, offre accesso a Seoul da 14 gateway statunitensi, fornendo la portata più ampia in tutta l’Asia attraverso l’hub ICN rispetto a qualsiasi altra joint venture transpacifica. Questa rotta consolida ulteriormente la posizione di Delta come il più grande vettore straniero a lungo raggio a Incheon, migliorando la sua portata già ineguagliabile in tutta l’Asia. Questa rotta storica consolida la leadership di Delta a Salt Lake City, dove opera più voli di tutti gli altri vettori messi insieme. La solida presenza di Delta include quasi 250 partenze nei giorni di punta verso oltre 90 destinazioni in tutto il mondo, con servizi non-stop verso altre città internazionali come Amsterdam, Londra, Parigi e Città del Messico, tra le altre”, conclude Delta.

APPROVATA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI UTM IN LEONARDO – Leonardo informa: “Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi in data odierna, ha approvato – in luogo dell’Assemblea ai sensi dell’art. 2505, comma 2 del Codice Civile e dell’art. 24 dello Statuto sociale – la fusione per incorporazione nella Società di UTM Systems & Services S.r.l. L’operazione (già resa nota al mercato con precedente comunicato del 30 luglio 2024) è stata inoltre approvata in data odierna dall’Assemblea straordinaria di UTM. Decorsi i termini di legge si procederà quindi alla stipula del relativo Atto di Fusione, che avrà effetto – anche ai fini contabili e fiscali – con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Come reso noto l’operazione, proposta per ragioni di carattere economico-organizzativo e, in particolare, di razionalizzazione e semplificazione della catena societaria, prevede l’acquisto da parte di Leonardo – prima della stipula dell’Atto di Fusione – della partecipazione (33,333%) detenuta da Telespazio S.p.A. nella stessa UTM che, pertanto, diverrà interamente partecipata dalla Società. Il verbale della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione di Leonardo verrà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge. Si rinvia inoltre al Progetto di fusione e all’ulteriore documentazione già resa disponibile sul sito internet della Società”.

EUROFIGHTER TYPHOON: L’ELECTRONIC WARFARE SARA’ SEMPRE PIU’ IMPORTANTE – Eurofighter informa: “Con il battlespace sempre più conteso e congestionato, l’importanza dell’Electronic Warfare (EW) cresce”. Jen Richley, Eurofighter’s Operational Factors Manager, afferma: “Electronic Warfare è un termine forse non facilmente comprensibile al di fuori delle comunità specialistiche, ma sta diventando sempre più importante. Il mondo è più connesso che mai e questo può renderci vulnerabili. Ci sono sensori e connessioni in tutto ciò che facciamo, che ci forniscono un quadro operativo condiviso che si estende oltre un aereo, a terra, alle navi e ai sottomarini. Comunicare tramite lo spettro elettromagnetico (EM) è sempre stata parte integrante del modo in cui viene utilizzato qualsiasi aereo. L’Electronic Warfare è tutto ciò che può essere fatto per garantire un uso amichevole dello spettro elettromagnetico, impedendo al nemico di usarlo”. “Esistono tre tipi di EW: Electronic Attack, Electronic Protection and Electronic Support. È un panorama in continua evoluzione e c’è una costante necessità di essere innovativi. Il Typhoon ha eccellenti EW credentials in self-protection, con una serie di sistemi di rilevamento, identificazione e classificazione e un’ampia gamma di contromisure in tutto lo spettro. È stata recentemente concessa anche l’approvazione di bilancio del German Parliamentary per sviluppare una versione del Typhoon specificatamente per Electronic Combat (EF EK). Questo è uno sviluppo davvero entusiasmante per l’Eurofighter, che include una nuova transmitter location e self-protection system, oltre all’integrazione dell’AARGM anti-radiation missile. Questi sviluppi includono tecnologie all’avanguardia, come l’AI analysis dei segnali per determinare le misure di autoprotezione appropriate, per fornire una capacità che rafforza e aumenta la solida base operativa del Typhoon”, conclude Jen Richley.

AIR FRANCE PRESS APP, L’APP DEDICATA ALL’OFFERTA DI STAMPA DIGITALE DELLA COMPAGNIA – Air France informa: “La Air France Play app è diventata “Air France Press”, un nuovo nome più in linea con l’offerta. Con un catalogo ricco e variegato di oltre 200 quotidiani e riviste francesi e internazionali, Air France Press offre nuove funzionalità per un’esperienza di lettura personalizzata prima, durante o dopo un volo. Con Air France Press, i clienti Air France possono scegliere tra una vasta selezione di quotidiani e riviste gratuitamente e scaricarli 30 ore prima del volo per fruirne, con o senza scalo. Prima di ogni volo Air France, tutti i clienti della compagnia aerea hanno un credito adattato alla loro cabina di viaggio e allo status Flying Blue per scaricare un certo numero di pubblicazioni nell’app. La Première, Business, Premium e i clienti con Flying Blue Silver status e superiore hanno accesso illimitato all’intera offerta”. “Disponibile in 11 lingue, Air France Press offre un nuovo e-reader più potente per un comfort di lettura migliorato. L’app include anche la riproduzione audio per le pubblicazioni in modalità “articolo”, rendendole più accessibili. Gli utenti possono ora anche scegliere tra una modalità chiara o scura, per adattare il loro schermo alla luce. L’Air France Press app è disponibile per il download su App Store e Google Play. La versione aggiornata è attualmente in fase di distribuzione su tutti i sistemi iOS e Android”, conclude Air France.

ENAC: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 SETTEMBRE 2024 – Si è svolto oggi, 27 settembre 2024, il Consiglio di Amministrazione dell’Enac presieduto dal Presidente Pierluigi Di Palma e dal Direttore Generale Alessio Quaranta, con la partecipazione dei Consiglieri Prof.ssa Giulia De Martino, Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo, Gen. Isp. Capo Antonio Giuseppe Lupoli, Dott.ssa Benedetta Fiorini e del Magistrato delegato della Corte dei conti, Dott. Pino Zingale. Il Presidente Di Palma: “Ringrazio tutto il CdA per il lavoro che svolge sempre a favore dello sviluppo innovativo, sostenibile e intermodale del comparto, oltre che dell’equa concorrenza del mercato e della tutela dei passeggeri che costituiscono il cuore del sistema. Nella seduta odierna, abbiamo assunto determinazioni e avviato percorsi che vanno in questa direzione. Ad esempio con la valorizzazione della figura del caposcalo per migliorare l’efficienza del sistema aeroportuale e garantire ai passeggeri una migliore gestione dei disservizi. Abbiamo anche deciso di rafforzare il ruolo del Security Manager per assicurare la tempestività delle operazioni di sicurezza, conferendogli autonomia decisionale e finanziaria nella gestione delle operazioni critiche. Un altro punto strategico su cui il CdA Enac si è espresso in termini positivi è relativo all’ottimizzazione della capacità aeroportuale nazionale in vista della stagione Summer 2025. L’Ente, infatti, ha realizzato un’analisi delle performance di Catania, Bergamo, Verona, Napoli, Bologna e Palermo, per definire la capacità ottimale in termini di movimenti e passeggeri e minimizzare disagi all’utenza e ritardi. È stato evidenziato come una omogenea programmazione dei movimenti può portare benefici a tutto il sistema, anche in termini di riduzione del rumore sul territorio circostante, e limitare la pressione sul personale operativo quando l’aeroporto è congestionato, per rendere il sistema maggiormente resiliente nella gestione di eventi non programmati. Inoltre, è stata deliberata anche la bozza del DDL di ratifica della Convenzione di Cape Town che permetterà all’Italia di migliorare la competitività e la piena integrazione nel sistema aeronautico globale”.