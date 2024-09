ITA Airways: primo semestre 2024 positivo, investimenti su Milano e valorizzazione del brand Alitalia

ITA Airways ha presentato alla stampa, presso i nuovi uffici milanesi della Compagnia e di Volare, i risultati del primo semestre 2024 e importanti novità relative alla presenza di ITA Airways su Milano e alla valorizzazione del marchio Alitalia, alla presenza del Presidente Antonino Turicchi, del Direttore Generale Andrea Benassi, del Chief Financial Officer Claudio Faggiani e del Chief Commercial Officer e CEO Volare Emiliana Limosani.

“Nella mattinata di oggi si è riunito il CdA della Compagnia per approvare il bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2024, che nel periodo considerato ha registrato, tra i principali indicatori, ricavi per 1,4 miliardi di euro (+300 milioni rispetto al primo semestre 2023), EBITDA +62 milioni di euro (migliore di 130 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e cassa per 393 milioni di euro (+31 milioni a confronto con il risultato al 30 giugno 2023).

Nei primi sei mesi del 2024 si conferma il trend positivo della Compagnia iniziato nel 2023, con un load factor medio che si è attestato al 79%, 2 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo del 2023. ITA Airways ha trasportato oltre 8,3 milioni di passeggeri, migliorando del 26% i dati registrati nei primi sei mesi dello scorso anno e riuscendo così a generare ricavi maggiori del 33% rispetto al 2023. Nei primi sei mesi dell’anno si registrano inoltre il 99,84% di regolarità e il 78,1% di puntualità”, afferma ITA Airways.

“La Compagnia, a testimonianza della centralità di Milano e dell’aeroporto di Linate nella propria strategia, ha inoltre presentato i nuovi uffici destinati allo staff di Volare e alla forza vendite ITA Airways. I nuovi spazi, 540 mq e 58 postazioni, incarnano uno dei pilastri della Compagnia, la sostenibilità, avendo ottenenuto la certificazione Leed Gold, il Sistema BMS SIEMENS e la Certificazione APE A1.

In merito all’aeroporto di Linate, scalo di riferimento per ITA Airways soprattutto per il traffico business, la Compagnia ha annunciato il rinnovo della propria lounge nell’aeroporto milanese, che sarà ampliata per accogliere fino a 400 passeggeri al giorno”, ha proseguito ITA Airways.

“Entro la fine del 2024 l’identità visiva di ITA Airways si arricchirà di un elemento che omaggia la storia dell’aviazione e del Paese: ITA Airways, “inspired by Alitalia”.

Il brand Alitalia, importante asset di proprietà di ITA Airways, viene così valorizzato attraverso un progetto concreto ed ambizioso. A partire dalla fine dell’anno su alcuni touchpoint strategici al logo ITA Airways sarà affiancato quello di Alitalia, che ha ispirato, con la sua eccellenza pionieristica nel trasporto aereo e il ruolo di straordinario ambasciatore del Made in Italy nel mondo, i valori di ITA Airways, che continuerà a mantenere la propria identità costruita a partire dal 15 ottobre 2021 proseguendo il suo processo di sviluppo nei mercati di riferimento”, prosegue ITA Airways.

“I numeri della semestrale approvata oggi confermano il processo di crescita della Compagnia già avviato lo scorso anno, con risultati migliori rispetto ai primi sei mesi del 2023” ha dichiarato il Presidente di ITA Airways Antonino Turicchi. “Siamo davvero contenti, inoltre, di aver inaugurato i nostri nuovi uffici a Milano, a dimostrazione della grande importanza che rivestono, per la Compagnia, la Città e l’aeroporto di Linate, dove il prossimo anno sarà rinnovata la nostra lounge. Abbiamo infine presentato con orgoglio il progetto di valorizzazione del marchio Alitalia, che si affianca al nostro logo identitario “ITA Airways” per rafforzarlo con i suoi valori di eccellenza nel trasporto aereo unanimemente riconosciuti nel mondo”.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)