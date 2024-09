SWISS nomina Alain Chisari come nuovo Head of Swiss WorldCargo

Swiss International Air Lines (SWISS) ha nominato Alain Chisari come nuovo Head of Swiss WorldCargo. “Nel suo nuovo incarico, Chisari avrà la responsabilità generale dell’intera airfreight division di SWISS, composta da circa 300 dipendenti in tutto il mondo, e dello sviluppo e dell’implementazione della strategia aziendale della divisione. Chisari, che ha 52 anni, succede a Lorenzo Stoll, che ha lasciato Swiss WorldCargo alla fine di luglio. Dopo 11 anni in SWISS, Lorenzo Stoll ha deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale in un segmento aziendale diverso e assumerà la carica di CEO di un’azienda svizzera attiva nell’healthcare sector”, afferma SWISS.

“Alain Chisari è entrato in SWISS nel 2008 dopo aver già acquisito 12 anni di esperienza nel settore con altre compagnie aeree al di fuori di Lufthansa Group. Inizialmente ha ricoperto il ruolo di Head of Leisure Sales, prima di trasferirsi in SWISS per diventare Head of External Relations & Alliances. Nel 2013 si è trasferito alla compagnia aerea gemella di SWISS, Edelweiss, dove ha trascorso i successivi cinque anni come Chief Commercial Officer e membro del Management Board. Dopo altri cinque anni trascorsi prima come Vice President Area Management Asia & Pacific per Lufthansa Group con sede a Singapore e poi nella Munich-based Area Management EMEA del Gruppo, un anno fa ha assunto l’attuale ruolo in Lufthansa Group di Implementation Officer for Italian airline ITA Airways”, prosegue SWISS.

“Alain Chisari porta con sé una vasta esperienza nel settore delle compagnie aeree sia all’interno che all’esterno di Lufthansa Group nel suo nuovo incarico”, afferma Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer di SWISS. “Grazie alle sue varie attività internazionali, è anche ottimamente collegato in tutto il nostro settore. Sono convinto che continuerà a sviluppare con successo il nostro air cargo business e non vedo l’ora di lavorare con lui. Ringrazio inoltre calorosamente Lorenzo Stoll per tutto il suo servizio e impegno. Ha guidato la nostra airfreight division con grande successo, non da ultimo durante i tempi in pandemia altamente difficili. Lui e il suo Swiss WorldCargo team hanno costantemente dato un contributo fondamentale ai profitti favorevoli della nostra compagnia negli ultimi anni”.

“Alain Chisari è un cittadino svizzero-italiano. Ha conseguito un Executive Master in General Management presso lo SGMI Institute of Management St. Gallen, parla fluentemente inglese, francese, tedesco, italiano e svedese”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)