Si è svolta al 51° Stormo la “Swiss-Italy Flight Exercise” (SIFEX 2024)

Dallo scorso 9 settembre il sedime aeroportuale di Istrana, sede del 51° Stormo dell’Aeronautica Militare, ha ospitato un’importante esercitazione aerea che è stata condotta congiuntamente con gli assetti aerei della Swiss Air Force.

La SIFEX 2024 si è posta come un’importante opportunità di integrazione tra l’Aeronautica Militare e quella di un Paese non appartenente alla NATO, che ha consentito di affinare le attività di coordinamento e di interoperabilità, favorendo uno scambio di conoscenze tecniche e procedurali tra Aeronautiche di Paesi confinanti.

Per la Swiss Air Force si è trattato del primo rischieramento in Italia e la scelta di Istrana è stata determinata dal ruolo operativo svolto dal 51° Stormo e dalle capacità di supporto tecnico – logistico che il reparto sarebbe stato in grado di offrire.

L’Aeronautica Militare ha partecipato con velivoli F2000 del 51° Stormo di Istrana (TV) e del 37° Stormo di Trapani (TP), nonché con assetti F-35A del 6° Stormo di Ghedi (BS) ed equipaggi del 4° Stormo di Grosseto e del 36° Stormo di Gioia del Colle (BA), mentre la Swiss Air Force ha schierato quattro velivoli F-18. Numerose sono state le sortite quotidiane volate dall’aeroporto di Istrana che hanno permesso di totalizzare nell’arco temporale dell’esercitazione oltre 120 missioni congiunte tra gli equipaggi italiani e svizzeri.

Il 51° Stormo di Istrana, oltre ai velivoli F2000 del 132° Gruppo Volo, ha garantito il supporto logistico ed operativo ai velivoli F-18, rappresentando un ulteriore momento di integrazione tra le due aeronautiche.

Al termine dell’esercitazione, il Comandante del 51° Stormo, Colonnello Pilota Fabio De Luca, ha ringraziato il personale del Reparto e la compagine svizzera per l’impegno, la professionalità e la motivazione mostrata durante l’attività addestrativa, sottolineando lo sforzo attuato da tutti e l’importante opportunità che la stessa esercitazione ha rappresentato per l’Aeronautica Militare e la Swiss Air Force.

Il 51° Stormo di Istrana è alle dipendenze del Comando delle Forze da Combattimento (CFC) di Milano, la cui missione assegnata è quella di acquisire e mantenere la prontezza operativa di tutti gli organismi della difesa aerea e di attacco e di ricognizione, provvedendo all’efficienza operativa dei sistemi d’arma, dei mezzi e dei materiali, nonché all’addestramento del personale ed al costante aggiornamento ed ottimizzazione delle procedure operative, nel rispetto delle linee guida delle SS.AA.

Il CFC è alle dipendenze del Comando Squadra Aerea che esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei propri Reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa. Il 51° Stormo, dotato di velivolo F2000, oltre al supporto alle forze di superficie e le operazioni di attacco e ricognizione, è uno dei cinque Stormi dell’Aeronautica Militare che assicurano la difesa aerea nazionale e servizio di Quick Reaction Alert della NATO.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)